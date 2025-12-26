Chơi pickleball để giữ lửa hôn nhân, chồng tôi thân mật với cô gái kém 15 tuổi

Cách đây đúng một năm, tôi và chồng quyết định thử pickleball, một môn thể thao khi đó còn khá mới với chúng tôi. Ban đầu chỉ là tìm một môn thể thao để vận động sau giờ làm việc nhưng càng chơi càng mê. Sân bóng nhỏ, luật đơn giản, nhưng tiếng cười thì nhiều. Tôi thấy sức khỏe mình khá hơn, còn chồng tôi thì thay đổi rõ rệt, anh ngủ ngon hơn, bớt cáu gắt, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn.

Điều khiến tôi vui nhất là sự cải thiện của anh. Không chỉ thể lực, mà cả “chuyện ấy” và tình cảm vợ chồng dường như cũng nồng nhiệt hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, gần gũi hơn. Tôi từng nghĩ, có lẽ đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của hai vợ chồng sau nhiều năm chung sống.

Không có dấu hiệu rõ ràng nào để nói chồng tôi ngoại tình nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng, bất an. (ảnh minh họa: AI)

Nhưng vài tháng gần đây, công việc của tôi dồn dập, hết dự án này đến cuộc họp khác, tôi không còn giữ được nhịp ra sân đều đặn như trước. Dù đã cố gắng nhưng gần như tôi khó có thể thu xếp để đi cùng chồng. Chồng thường xuyên đi một mình và tôi cảm thấy mừng vì một người lười chơi thể thao như anh lại có thể ra sân đều đặn, hào hứng như thể pickleball đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nghe những tiếng xì xào. Bạn bè quen trên sân vô tình nhắc rằng chồng tôi hay chơi đôi với một cô gái trẻ hơn anh khoảng 15 tuổi. Ban đầu tôi gạt đi vì nghĩ sân thể thao thì thân thiện là chuyện bình thường, tôi tự nhủ mình không nên đa nghi.

Cho đến ngày tôi quay lại sân sau một thời gian dài vắng mặt. Ngay khi tôi xuất hiện, tôi bắt gặp ánh nhìn giữa chồng tôi và cô gái ấy. Không phải là cái nhìn lộ liễu, càng không có hành động vượt giới hạn, nhưng đó là một ánh nhìn đủ để người ngoài có thể bỏ qua, còn là người vợ như tôi thì không thể.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Cách họ đứng gần nhau khi nghỉ giải lao, những câu nói nhỏ, nụ cười vừa đủ. Tôi không phát hiện được tin nhắn thân mật giữa họ, cũng không có dấu hiệu rõ ràng nào để nói chồng tôi ngoại tình nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng, bất an.

Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải tôi đang lo xa. Tôi không muốn biến mình thành người phụ nữ kiểm soát, cấm đoán chồng nhưng tôi cũng không đủ bình thản để giả vờ như không có gì, trong khi nỗi lo ngày một lớn dần.

Điều khó nhất với tôi lúc này không phải là nghi ngờ, mà là cách làm thế nào để mọi chuyện khiến tôi yên tâm. Thực lòng, tôi không muốn chồng tiếp tục chơi môn thể thao này khi luôn cảm thấy bất an nhưng nói thế nào để anh không cảm thấy bị xúc phạm, không cho rằng tôi thiếu tin tưởng?. Tôi từng là người chủ động rủ chồng chơi Pickleball và nghĩ rằng nó là cầu nối giúp vợ chồng tôi gần nhau hơn, thì giờ lý do gì tôi lại cấm cản anh ấy.

Có phải tôi đang quá lo xa hay là đang bảo vệ hạnh phúc gia đình khi thấy nguy cơ hiện hữu?.