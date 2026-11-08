Mẹ ba con ở Hà Nội 'càng trồng càng nghiện' rau sân thượng

Khoảng 10 năm trước, chị Đào Thu Trang, ở Tây Hồ mua ít chậu và đất để trồng rau ăn lá cho các con. Sinh ra ở quê, chị biết sơ về nông nghiệp nhưng chưa có kinh nghiệm tự làm vườn. Khi ấy, chị chỉ mong có thêm nguồn rau do mình chăm sóc để yên tâm hơn về bữa ăn gia đình.

Từ những chậu rau ban đầu, chị dần trồng thêm cây leo giàn, cây ăn quả và dành nhiều diện tích hơn cho sở thích này.

"Ngày xưa quy mô nhỏ lẻ thôi, một ít rau ăn lá, càng trồng càng nghiện và càng nhiều loại cây hơn", chị nói.

Đến nay, người phụ nữ 40 tuổi có hai khu vườn trên hai ngôi nhà cách nhau khoảng 2 m. Khu đầu tiên rộng 70 m², nằm ở tầng 6. Chị quây hàng rào sắt cao 1,5 m xung quanh để các con lên chơi an toàn hơn. Khu thứ hai nằm trên nóc ngôi nhà 5 tầng, được làm thêm sàn sắt phía trên mái tôn để đặt chậu trồng cây.

Tổng diện tích hai vườn hơn 100 m². So với khoản mua chậu và đất lúc mới bắt đầu, phần đầu tư lớn nhất về sau là sàn sắt, hàng rào, phần bao quanh và mái tôn, với chi phí khoảng 100 triệu đồng.

Gia đình không tính đến việc trồng rau khi xây nhà nên chỉ chống thấm thông thường. Theo chị Trang, sau chục năm làm vườn, chị chưa ghi nhận hiện tượng thấm nước.

Có nhiều loại cây, chị chia không gian thành từng khu thay vì trồng xen tất cả vào một chỗ. Rau ăn lá được bố trí riêng với bầu, bí, mướp và cà chua, tránh để giàn leo, tán cây che mất ánh sáng của những chậu rau thấp.

Chị ưu tiên trồng theo mùa. Vào mùa đông, vườn có các loại cải, bắp cải, su hào, súp lơ, xà lách, cà chua cùng rau mùi và những loại rau thơm khác. Bên cạnh rau theo vụ, chị còn trồng cóc, khế, táo, đu đủ, ổi.

Khi hai khu vườn đã ổn định, chị dành khoảng hai tiếng mỗi ngày chăm sóc, tưới nước vào buổi sáng.

Làm tự do, chị duy trì việc làm vườn bên cạnh công việc và sinh hoạt gia đình. Chồng cùng tham gia, giúp vợ bê đất, chuyển phân bón, trộn đất và những việc nặng khác.

Theo chị Trang, sự yêu thích là điều cần thiết để theo đuổi việc trồng rau lâu dài. Những lúc thu hoạch mang lại niềm vui, nhưng trước đó là nhiều công đoạn đòi hỏi thời gian, sức lực, từ chuẩn bị đất đến bắt sâu, chăm cây. "Nếu không có đam mê thì mình thấy làm vườn rất vất vả", chị nói.

Đổi lại, rau quả thu được không chỉ đủ dùng trong nhà mà còn có dư để biếu anh em, bạn bè thân thiết.

Có vụ cà chua, chị thu hơn một tạ, chia cho hàng xóm mỗi nhà 1 đến 2 kg.

Ba con hiện ở tuổi 16, 14 và 10, nhu cầu ăn uống ngày càng lớn nên việc tự chăm sóc nguồn rau cho gia đình khiến chị thêm yên tâm. Từ mong muốn có rau cho con ăn, chị còn tạo được một nơi để các con vui chơi, ngắm cây trái vào buổi tối hoặc những ngày nghỉ.

Sở thích này cũng giúp chị quen thêm nhiều người cùng đam mê trồng trọt. Chăm vườn, giao lưu với bạn bè và chia sẻ thành quả khiến chị cảm thấy cuộc sống vui hơn.

Sau chục năm, sân thượng trở thành nơi chị tìm đến mỗi khi mệt mỏi vì công việc. "Mình có thể lên đây, ngắm những thành quả đang có, mọi sự buồn phiền trong đầu tan biến", chị nói.