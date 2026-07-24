Marc Cucurella không buộc tóc để con trai tự kỷ dễ nhận diện bố trên sân

Mái tóc dài đã trở thành "thương hiệu" của Marc Cucurella, nhưng phía sau hình ảnh quen thuộc ấy là một câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Hậu vệ tuyển Tây Ban Nha cho biết không nuôi tóc vì thời trang hay để tạo dấu ấn cá nhân, mà vì cậu con trai Mateo mắc chứng tự kỷ, theo Haberler. "Tôi thà không có tiền nhưng con trai khỏe mạnh. Tôi để tóc dài vì con thích, và cũng để nếu một ngày nào đó con không nhận ra tôi, mái tóc ấy sẽ giúp con biết đó là bố", Cucurella nói.

Marc Cucurella và bạn đời Claudia Rodríguez chung sống từ năm 2018, khi anh mới bước vào tuổi 20. Họ có ba con: Mateo, Rio và Bella. Trong đó, cậu con trai lớn Mateo (sinh năm 2020) bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ.

Gia đình nhỏ của Marc Cucurella.

Theo ColombiaOne, Cucurella cho biết những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi cậu con trai Mateo còn rất nhỏ. Khi cả gia đình bật nhạc, nhìn con vỗ tay, vẫy tay theo giai điệu và ngỡ rằng đó chỉ là những điệu nhảy ngây thơ của trẻ. Nhưng khi Mateo lớn hơn, những biểu hiện khác dần rõ rệt, khiến vợ chồng anh quyết định đưa con đi thăm khám. Kết quả chẩn đoán xác nhận cậu bé mắc chứng tự kỷ.

"Điều khó khăn nhất là bạn không biết mình có thể giúp con bằng cách nào", hậu vệ tuyển Tây Ban Nha kể về quãng thời gian đầy hoang mang khi mới biết tình trạng của con. Theo Cucurella, chỉ khi hiểu rõ hơn về chứng tự kỷ, gia đình mới dần điều chỉnh nhịp sống, học cách đồng hành cùng Mateo và ngừng so sánh sự phát triển của con với những đứa trẻ khác.

Hiện Mateo rất hào hứng mỗi khi đến các buổi trị liệu và những buổi học này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống cả gia đình. Cucurella cũng nhấn mạnh mỗi trẻ tự kỷ đều có hành trình phát triển riêng, vì vậy việc được phát hiện sớm và tiếp cận các phương pháp hỗ trợ chuyên biệt có ý nghĩa rất lớn.

Lý do đằng sau mái tóc xoăn xù không bao giờ được buộc gọn mỗi khi ra sân của Marc Cucurella khiến nhiều người xúc động.

Cucurella cũng nói anh công khai câu chuyện của gia đình mình vì việc nâng cao nhận thức có thể giúp các bậc phụ huynh khác nhận ra những dấu hiệu sớm của chứng tự kỷ và tìm kiếm sự hướng dẫn chuyên nghiệp sớm hơn.

Trải nghiệm cùng con cũng làm thay đổi cách Cucurella đưa ra những quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Anh tiết lộ trước khi cân nhắc chuyển đến bất kỳ đội bóng nào, điều đầu tiên anh tìm hiểu không còn là mức lương hay tham vọng chuyên môn, mà là nơi đó có trường học và các trung tâm trị liệu phù hợp cho trẻ tự kỷ hay không. Với Cucurella, bóng đá vẫn là sự nghiệp, nhưng hạnh phúc và tương lai của con trai giờ đây luôn được đặt ngang hàng với mọi tham vọng trên sân cỏ.

Trong chương trình Married To The Game của Amazon Prime, Claudia Rodríguez gọi những ngày đầu đối mặt với hành trình Mateo được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ là "những tháng ngày tồi tệ nhất của chúng tôi". Bạn đời của Cucurella cũng từng nói: "Ngày nào chúng tôi cũng đưa Mateo đi học. Khi đó tôi đang mang thai Rio. Và ngày nào trở về nhà, cả hai cũng khóc".

Marc Cucurella và con trai đầu lòng - bé Mateo.

Cô cho biết việc chăm sóc một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ đòi hỏi cả gia đình phải thay đổi gần như mọi kế hoạch sinh hoạt. "Chúng tôi phải nghĩ đến Mateo mọi lúc. Có những điều mình rất muốn làm nhưng không thể, vì không tốt cho con. Những kỳ nghỉ luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất".

Trước đó, trên chương trình El Partidazo de COPE, Cucurella cho biết để tóc dài từ nhỏ vì mẹ rất thích mái tóc xoăn tự nhiên của con trai. Bà Patricia muốn giữ nguyên kiểu tóc để dễ dàng nhận ra con giữa đám đông cầu thủ nhí mỗi khi thi đấu. Những lọn tóc xoăn theo Cucurella từ lò đào tạo Barcelona, qua Getafe, Brighton, Chelsea rồi tuyển Tây Ban Nha, dần trở thành thương hiệu gắn liền với sự nghiệp của hậu vệ này.

Marc Cucurella sinh năm 1998, là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình chinh phục cup vô địch thế giới 2026 của tuyển Tây Ban Nha. Anh có nền tảng thể lực dồi dào, sự đeo bám quyết liệt khiến đối thủ khó có khoảng trống để xử lý bóng, khả năng pressing cường độ cao, tranh chấp lì lợm cùng tinh thần thi đấu máu lửa.

Kể từ khi Mateo được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, cậu bé trở thành ưu tiên lớn nhất của gia đình Marc Cucurella.

Theo Bleap, tài sản của Marc Cucurella tăng vọt nhờ quãng thời gian thi đấu thành công trong màu áo Brighton, Chelsea, cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và thương vụ chuyển nhượng lớn tới Real Madrid có thời hạn 6 năm. Mức lương cơ bản của anh được cho là 12,5 triệu euro mỗi năm (khoảng 240.000 euro mỗi tuần), kèm khoản thưởng có thể lên tới 2,5 triệu euro.

Sau khi góp công đưa Tây Ban Nha lên đỉnh bóng đá thế giới, Marc Cucurella gây sốt với khoảnh khắc đựng bản sao cup vô địch bằng túi bóng rời sân Met Life và hát "khịa" Haaland trong lễ mừng vô địch tại Quảng trường Cibeles, Madrid.

Trước trận chung kết World Cup 2026, Cucurella từng hứa sẽ xăm hình chân dung HLV lên cơ thể và từ giã đội tuyển nếu tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch, được cho là để có nhiều thời gian bên các con hơn, đặc biệt là con trai cả Mateo.