Mạng xã hội bùng nổ

Ngập tràn hình ảnh "đi bão"

Đội tuyển Việt Nam gây bão mạng xã hội khi ngược dòng trước Thái Lan, xuất sắc giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. C ác fanpage từ bóng đá cho đến phim ảnh, ẩm thực… đều dành những lời chúc đến chiến thắng của tuyển Việt Nam, kèm đó là những bài viết kêu gọi "đi bão" ăn mừng.

Không khí ăn mừng lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Hàng loạt dòng trạng thái, hình ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc vỡ òa trên khán đài, ngoài đường phố được chia sẻ liên tục. Các hashtag liên quan đến tuyển Việt Nam, SEA Games nhanh chóng phủ kín newsfeed. Những chiến thắng trước đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan bao giờ cũng đem lại cảm xúc đặc biệt.

Hình ảnh đầy cảm xúc khi người dân đổ ra đường mừng chiến thắng.

Bình luận viên Tạ Biên Cương gói gọn chiến thắng quả cảm của các chiến binh sao vàng bằng đoạn thơ: "Đầu năm giành cup hiên ngang/ Cuối năm thắng Thái giành Vàng lần 3/ Raja mảnh đất hiền hoà/ Ra sân là thắng thăng hoa ngút ngàn". Trạng thái của anh thu hút hàng nghìn lượt thích.

Những bài hát quen thuộc khi bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang liên tục được lan tỏa như Việt Nam ơi (Minh Beta), Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên).

Người dân khắp các tỉnh thành đổ ra đường ăn mừng nhưng không quên tuân thủ luật giao thông. Các trang mạng xã hội chia sẻ hàng trăm nghìn hình ảnh người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Loạt fanpage cũng đăng kèm trạng thái nhắc nhở: "Đi bão an toàn", "Đi bão không quên mang mũ bảo hiểm". Trang Beatvn đăng video người dân dừng đèn đỏ kèm dòng chú thích: "Vui nhưng có quy củ, tuyệt vời tinh thần tham gia giao thông của toàn thể bà con", thu hút 20 nghìn lượt thích chỉ sau hai giờ đăng tải.

Trang mạng xã hội về đời sống có hơn 3 triệu người theo dõi gây sốt với loạt ảnh người dân đổ ra đường, ăn mừng theo cách riêng. Có người kéo theo thùng rác, vác cây cối đi ăn mừng. Một số góc máy ghi lại được hình ảnh bệnh nhân cầm theo thiết bị truyền nước ra đường "đi bão".

Nhiều tài khoản mạng của cửa hàng thời trang, quán ăn đăng thông báo giảm giá cho khách hàng có tên trùng với cầu thủ ghi bàn như Đình Bắc, Thanh Nhàn.

Chiến thắng trước đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan bao giờ cũng đem lại cảm xúc đặc biệt. Ảnh: Minh Dân.

Ngoài những dòng cảm xúc ăn mừng, nhiều trang chuyên về bình luận thể thao lập tức đăng bài phân tích chiến thắng của tuyển Việt Nam. "Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã để đội nhà ghi tới 2 bàn thắng trong hiệp một. 45 phút đầu tiên chứng kiến Đình Bắc cùng các đồng đội bế tắc toàn tập cả về thế trận lẫn tỷ số. Không ai tin rằng ma thuật của HLV Kim Sang Sik còn linh nghiệm ở thời điểm bấy giờ. Vậy nhưng, đó hoá ra chỉ là thử thách để chứng minh sức mạnh trong chuyên môn hay ma thuật của HLV Kim Sang Sik. Đó là nghệ thuật truyền cảm hứng cùng với đấu pháp chiến thuật phù hợp. U22 Việt Nam đã thắng Thái Lan, theo một kịch bản tuyệt vời".

Chia sẻ của dàn tuyển thủ

Với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan, dàn cầu thủ U22 Việt Nam nhận mưa lời khen trên mạng xã hội, không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ ngoại hình nổi trội.

Hình ảnh các cầu thủ thi đấu quả cảm tới phút cuối hay khoảnh khắc cởi áo ăn mừng, căng cờ Tổ quốc chạy khắp khán đài cũng phủ sóng mạng xã hội. Chia sẻ của dàn tuyển thủ trên mạng xã hội cũng gây chú ý.

Nguyễn Quốc Việt khoe huy chương.

Ngay sau khoảnh khắc nhận huy chương, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - người mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết - chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân. Anh viết: "Bắc và anh em làm được rồi mọi người ơi!". Dưới bài đăng, nhiều cầu thủ như Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh gửi lời chúc mừng.

Cầu thủ Nguyễn Quốc Việt đăng ảnh đội mũ cối, khoe huy chương vàng trên xe về khách sạn sau trận đấu khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Dàn tuyển thủ chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn vỡ òa cảm xúc. Anh bày tỏ: "Gia đình ơi, con làm được rồi. Một buổi tối thật là điên rồ. Việt Nam vô địch". Thanh Nhàn khiến sân vận động Rajamangala như nổ tung ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất khi ghi bàn thắng quý như vàng, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.

Cầu thủ Lý Đức cũng dành lời nhắn gửi tới gia đình: "Ba mẹ ơi, giấc mơ của gia đình mình con làm thành hiện thực rồi".