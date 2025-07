Số vàng bạc trị giá 36 tỷ đồng bị cuốn trôi sau lũ, người dân đổ xô đi tìm

Sáng 25/7, mưa lớn kéo dài và lũ từ thượng nguồn đã khiến nhiều khu vực tại huyện Vũ Kỳ, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị ngập sâu. Trong đó, cửa hàng trang sức Lao Fengxiang đặt tại lối vào khu dân cư Country Garden Jade Mansion là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cửa hàng vàng trước trận lũ lụt.

Ông Diệp, chủ cửa hàng, cho biết, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, khi nhân viên vừa có mặt để chuẩn bị mở cửa, thì nhận được lệnh sơ tán khẩn cấp do nước lũ dâng nhanh. Do quá gấp gáp, toàn bộ số vàng bạc và trang sức trưng bày tại quầy vẫn chưa kịp di chuyển đến nơi an toàn.

Kết quả, tiệm vàng diện tích 200m2 bị ngập sâu hơn 1m, hầu hết hàng hoá bị cuốn trôi bao gồm 20kg trang sức vàng, nhẫn kim cương, ngọc bích và cả két sắt chứa hàng mới, tiền mặt. Ước tính số vàng bạc bị cuốn trôi khoảng hơn 10 triệu tệ (hơn 36,5 tỷ đồng).

Sau khi nước rút, cảnh sát địa phương lập rào chắn quanh hiện trường để bảo vệ và tiến hành điều tra.

Trong khi đó, nhân viên cửa hàng và một số người dân đã phát hiện được khoảng 1kg trang sức vàng bạc trong bùn đất. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bao nhiêu trang sức đang thất lạc và liệu còn bao nhiêu người dân khác đang giữ số tài sản ấy.

Đáng chú ý, khi thông tin về vụ việc lan truyền, rất người dân đã đổ xô đến hiện trường để tìm kiếm số trang sức bị thất lạc, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Một số người sử dụng cả máy dò kim loại để rà soát kỹ khu vực quanh cửa hàng. Ông Diệp bày tỏ lo ngại nhiều người có thể đã nhặt được vàng nhưng không báo cáo.

Gia đình chủ tiệm vàng đã phát thông báo kêu gọi bất kỳ ai nhặt được tài sản hãy hoàn trả, hứa sẽ thưởng tiền tương ứng với giá trị món đồ. Đồng thời cũng cảnh báo nếu có người cố tình chiếm giữ số trang sức bị mất, cửa hàng sẽ thu thập bằng chứng và yêu cầu làm việc với cơ quan pháp luật.

Cục Quản lý Thị trường và Công an huyện Vũ Kỳ (Thiểm Tây, Trung Quốc) đã vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đang thu thập dữ liệu giám sát và hình ảnh từ nhân chứng để xác định những người nhặt trang sức và kêu gọi họ trả lại. Những trường hợp cố tình chiếm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Hiện tiệm vàng của ông Diệp vẫn chưa thể hoạt động bình thường do thiệt hại nghiêm trọng. Cửa hàng đang hợp tác với cơ quan chức năng để giảm thiểu tổn thất và tiếp tục tìm kiếm số trang sức bị mất.

"Việc kinh doanh vốn đã khó khăn, nay thiệt hại nặng nề như thế này khiến chúng tôi kiệt quệ. Chúng tôi mong người dân nếu nhặt được, xin hãy trả lại để chúng tôi còn có thể tiếp tục duy trì hoạt động", ông Diệp tha thiết chia sẻ.