Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Theo Thời báo VTV, chiều 12/3, công ty quản lý của Vũ Cát Tường đã đăng tải thông báo trên trang chính thức về việc Vũ Cát Tường không thể góp mặt tại đêm diễn Anh trai say hi - A White Valentine Concert diễn ra vào ngày 16/3 tới tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Lý do vì Vũ Cát Tường gặp vấn đề về sức khỏe.

Thông báo cũng nêu rõ Vũ Cát Tường không thể tham gia được vì tình trạng sức khỏe không cho phép, dưới sự chỉ định bắt buộc của bác sĩ y khoa.

Vũ Cát Tường nhập viện giữa đêm.

Phía ê-kíp chia sẻ, việc phải đưa ra quyết định hủy show ngay sát ngày diễn ra concert (16/03) là một điều cực kỳ khó khăn và hoàn toàn ngoài ý muốn của cả nghệ sĩ lẫn đội ngũ sản xuất. Hiện tại, nhiều người hâm mộ đã gửi những lời chúc sức khỏe, mong Vũ Cát Tường sớm bình phục để trở lại sân khấu.

Vũ Cát Tường trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh VTV

Trước đó, chia sẻ trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" phát sóng vào tháng 5/2025, Vũ Cát Tường chia sẻ về căn bệnh khiến ca sĩ này phải uống thuốc thường xuyên. Cụ thể, Vũ Cát Tường tiết lộ về việc phải uống thuốc hàng ngày vì bị bệnh viêm gan siêu vi B. Vũ Cát Tường cũng cho biết, căn bệnh này cô bị di truyền từ ba mình.

Ba của Vũ Cát Tường bị bệnh viêm gan siêu vi B, bị ung thư và mất sau lễ cưới của Tường không lâu. "Tôi cũng đang bị bệnh viêm gan siêu vi B giống ba, uống thuốc hàng ngày và ba tháng đi tầm soát ung thư. Vì với những người bị di truyền như tôi thì rất dễ bị ung thư" - Ca sĩ Vũ Cát Tường nói.