Mang vàng tìm thấy dưới gầm giường mẹ chồng đi kiểm tra, cặp đôi sốc nặng khi bán được 627 triệu đồng

Cách đây không lâu, dân mạng Thái Lan được phen xôn xao khi tài khoản TikTok @namobanchangtongdaengso0 – thuộc về Namo Banchangtong, một thợ kim hoàn nổi tiếng – đăng tải đoạn video kể lại câu chuyện đặc biệt về một cặp đôi đến từ Malaysia.

Theo chia sẻ từ video, cặp vợ chồng này đã vượt hàng ngàn cây số đến Thái Lan, mang theo một số lượng lớn vàng được cho là thừa kế từ người mẹ chồng đã khuất. Tuy nhiên, họ không chắc chắn số vàng này có phải là thật hay không vì trên bề mặt của nhiều món đồ xuất hiện các vết đen bất thường, khiến họ nghi ngờ đó có thể là vàng giả, hoặc ít nhất là đã bị hư hại theo thời gian.

Khách hàng kể rằng mẹ chồng cô cất vàng dưới gầm giường như thể nó vô giá trị. Trước khi mất, mẹ cô chưa từng nhắc đến việc mình cất giữ những món đồ quý giá này.

Một ngày nọ, bố chồng cô ngủ trên giường cũ của vợ và phát hiện chiếc giường đã quá cũ và lún. Ông bảo cháu trai nhấc chiếc giường lún lên để kiểm tra. Không ngờ sau đó ông tìm thấy số vàng được gói trong giấy và cất dưới gầm giường.

Vì các món đồ bằng vàng có những vệt đen nên người vợ không chắc đó có phải vàng thật hay không. Nếu là vàng giả, cô sẽ vứt đi. Nhưng nếu là vàng thật, cô kỳ vọng nó trị giá 200.000 - 250.000 baht.

Về phần người chồng, anh ta thận trọng hơn, chỉ mong nhận được khoảng 100.000 baht. Để biết chính xác giá trị số vàng, họ mang tất cả đến tiệm của Namo để kiểm định.

Kết quả kiểm tra cho thấy số vàng này là thật, với tỉ lệ vàng trong từng món đồ khác nhau. Cuối cùng, người chồng quyết định giữ lại một đồng xu vàng như kỷ niệm với người mẹ quá cố và quyết định nấu chảy phần vàng còn lại. Người thợ kim hoàn đã định giá toàn bộ số vàng là 754.932 baht (khoảng 627 triệu đồng), vượt xa mong đợi của cặp đôi.

Về lý do vàng có vết đen, người thợ kim hoàn giải thích là do tác động của môi trường và không ảnh hưởng lớn đến giá trị của vàng.