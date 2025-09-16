Mâm cỗ đặc biệt trong đám giỗ miền Tây

Mâm cỗ dành cho chiến sĩ

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi Nguyễn Kỳ Anh (SN 1995, Mỹ An Hưng, Đồng Tháp) chia sẻ về mâm cỗ đặc biệt trong đám giỗ của bà nội. Mâm cỗ này được gọi là "Bàn chiến sĩ", bao gồm nhiều món đặc sản hấp dẫn của miền Tây, dành cho các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ Anh cho biết, "Gia đình tôi có 2 người chú (chú ba và chú tư) đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở độ tuổi 20. Bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng, luôn nhớ thương, tự hào về sự hy sinh của các con và những đồng đội của họ".

Chính vì vậy, trong mỗi đám giỗ hay ngày trọng đại của gia đình, một mâm cơm đặc biệt luôn được chuẩn bị, để tri ân những người đồng đội đã cùng các chú anh chiến đấu, hy sinh anh dũng.

"Bàn chiến sĩ" có nhiều món ngon của miền Tây sông nước

"Bàn chiến sĩ" được bày biện trang trọng, chỉn chu như những mâm cỗ khác, với 10 chén, 10 đôi đũa và 10 chiếc ghế được kê sẵn. Đây là cách mà gia đình Kỳ Anh "mời" đồng đội của người đã khuất "về ăn giỗ".

Theo Kỳ Anh, việc bày mâm cỗ cho các chiến sỹ không chỉ là truyền thống riêng của gia đình anh, mà còn là nét văn hóa quen thuộc ở nhiều gia đình miền Tây. Dù là mâm cơm giản dị hay mâm cỗ đầy đặn, tất cả đều được chuẩn bị với sự trang trọng và thành kính, như một lời mời gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hai ngày chuẩn bị đám giỗ

Theo chia sẻ của Kỳ Anh, mỗi đám giỗ ở Đồng Tháp thường được chuẩn bị trong 2 ngày, có sự góp sức của đông đảo người thân, họ hàng.

Đám giỗ được các cô, bác chuẩn bị trong 2 ngày.

“Ngày đầu tiên, các cô, các bác đi chợ mua thực phẩm. Chiều đến, cả nhà cùng nhau sơ chế, chuẩn bị những món cần làm trước. Đến sáng hôm sau, ai cũng dậy thật sớm để bắt tay vào nấu nướng. Không khí rộn ràng nhưng rất ấm áp”, Kỳ Anh kể.

Thực đơn đám giỗ cũng mang đậm hương vị miền sông nước, với những món ăn dân dã như: thịt kho trứng, mì xào/hủ tiếu xào, canh măng, gỏi cuốn, canh cù lao hoặc khổ qua.

Cá diêu hồng chưng tương.

Năm nay, gia đình anh còn có thêm một món đặc biệt, đó là cá diêu hồng chưng tương (cá được hấp cùng nấm và rau, mang vị ngọt thanh).

Đối với Kỳ Anh, những ngày giỗ không chỉ đơn thuần là dịp tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là cơ hội quý báu để con cháu sum họp bên gia đình. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian để có mặt bên người thân trong những ngày quan trọng.

Đại gia đình quây quần ấm cúng trong ngày giỗ.

“Tôi lớn lên trong vòng tay của bà nội và miền Tây sông nước. Những ngày giỗ đối với tôi không chỉ là dịp tưởng nhớ người đã mất, mà còn là cơ hội để đoàn tụ, gặp lại anh em, họ hàng”, Kỳ Anh chia sẻ.

Với Kỳ Anh, việc được trở về quê hương như “liều thuốc chữa lành” giữa bộn bề cuộc sống. “Khi trở về nhà, tôi như được nạp thêm năng lượng hạnh phúc, để khi quay lại thành phố, tôi sẽ hoàn thành mọi việc tốt hơn".

Một số hình ảnh trong đám giỗ miền Tây:

Mỳ xào lòng heo.

Canh măng móng.

Thịt vịt quay.

Món gỏi cuốn, với nhân thịt, rau, bún.

Bánh bắp đùm.

Bánh lá dừa.

Bánh tét nước tro.

Bánh đúc.

Bánh bông lan.

Các món ngon đều được các cô, bác của Kỳ Anh chuẩn bị kỹ lưỡng trong 2 ngày.

Mọi người quây quần thưởng thức mâm cỗ.