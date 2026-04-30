Bôi bánh kem lên mặt chủ nhân tiệc sinh nhật, thô lỗ vậy sao gọi là đùa vui

Mới đây tôi dự tiệc sinh nhật của một nữ đồng nghiệp. Để chuẩn bị làm nhân vật trung tâm của sự kiện này, cô ấy đã dành cả buổi chiều cho việc trang điểm, làm tóc và thử đồ, chọn ra chiếc váy ưng ý nhất.

Sau khi ăn uống, mọi người đưa nhau ra quán karaoke để thổi nến. Lúc chủ nhân bữa tiệc đang cắt bánh sinh nhật để chia mời, một người bạn "vui tính" dùng tay xúc bánh kem rồi bất ngờ quét lên mặt cô. Anh chàng cười rộ lên trong khi cô bạn "đứng hình" với biểu cảm dở khóc dở cười, cố lau đi lớp kem bết chặt vào hàng mi nối.

Buổi tiệc hôm đó vẫn tiếp tục, nhưng cô bạn tôi thì chẳng thể cười thêm được nữa.

Trong nhiều buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt, chiếc bánh kem xinh xắn vốn là cầu nối cho những điều ước, là biểu tượng của những lời chúc đẹp mà mọi người dành cho chủ nhân, bị biến thành "đạo cụ" cho những trò tiêu khiển vô duyên. Người đáng lẽ phải vui nhất hôm đó lại trở thành nạn nhân của trò đùa nhây.

Người bày trò luôn mượn cớ "đùa cho vui" hay "thân mới thế" để chặn lại mọi lời trách móc hay chỉ trích, buộc người bị bôi bánh lên mặt dù tức, dù khó chịu cũng cố nén không phản ứng mạnh để khỏi bị cho là hẹp hòi, không biết đùa.

Nhiều người bảo rằng: "Cả năm mới có một lần, bôi trét có sao đâu, vui là chính mà".

Nhiều người coi màn trét bánh kem lên mặt là thứ gia vị để tạo nên sự náo nhiệt, để buổi tiệc trở nên đáng nhớ. Họ biện minh rằng đó là khoảnh khắc hiếm hoi giúp những con người vốn đang mệt nhoài vì áp lực công việc và những lo toan cuộc sống được trút bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày để cười đùa thoải mái.

Quả thật, tiếng cười cũng vang lên đâu đó trong phòng, nhưng không phải từ người bị bôi bánh, nhất là những phụ nữ chuẩn bị rất kỹ về ngoại hình cho sự kiện. Đùa thì phải vui, mà hành động này thực sự chẳng hài hước đến vậy, thậm chí còn rất thô lỗ và ích kỷ.

Đó thực chất là lấy người khác ra để làm tiếng cười. Người bôi có thể thấy thoải mái, thích thú, nhưng nạn nhân thì cười không nổi, không vui nổi khi họ đang muốn mình nổi bật với sự xinh đẹp, chỉn chu thì bỗng trở nên nhếch nhác thảm hại, bị thành chú hề một cách cưỡng ép, thành đối tượng bị cười cợt...

Tôi rất hiểu cảm giác "nổi điên" của một cô gái bị đẩy cả cái bánh kem vào mặt sau khi thầm ước nguyện và thổi nến, vẫn đang đang nâng bánh lên bằng hai tay, trong một clip từng được cư dân mạng chia sẻ. Sau khi gạt đi lớp kem để cố mở mắt, cơn giận dữ bộc phát khiến cô cầm chiếc bánh úp trả vào mặt người vừa trêu mình.

Người kia cũng tức giận vì cho rằng mình chỉ đùa thôi, không đáng bị trả đũa theo cách đó, hai bên căng thẳng với nhau... Rõ ràng, không ai muốn bị đùa như vậy cả. Vậy thì bạn đừng đùa người khác theo kiểu đó, phải cả hai bên đều vui thì mới gọi là đùa vui.

Chưa kể, úp hay trét bánh kem vào mặt nhau là sự lãng phí thực phẩm. Chiếc bánh kem được làm từ nguyên liệu không rẻ, lại tốn rất nhiều thời gian và sự chăm chút của người thợ, và còn chứa đựng sự trân trọng của người tặng. Nó xứng đáng được thưởng thức chứ không phải đem để bôi bẩn rồi đổ đi như rác.

Tiếng cười của một số người chứng kiến có thể bật lên vài giây, sự hào hứng hay cảm giác vui sẻ, sôi nổi vì trò đùa nhây này cũng vậy, nhưng với nạn nhân thì những cảm xúc tiêu cực, tổn thương sẽ còn bám lấy họ suốt cả buổi tối hoặc mấy ngày sau đó, thậm chí là vài năm sau, mỗi khi nhớ lại mái tóc bết dính không thể gội sạch ngay lập tức, về bộ váy đẹp và đắt tiền bỗng loang lổ, hỏng hóc, về hình ảnh mình như chú hề trong khi đang cần xinh đẹp rực rỡ...

Đó là chưa kể hành vi úp bánh kem vào mặt tiềm ẩn rủi ro, vì nhiều mẫu bánh có các thanh tre hoặc nhựa sắc nhọn bên trong để cố định hình dáng, chúng có thể làm tổn thương mặt và mắt.

Niềm vui của buổi sinh nhật nên đến từ sự kết nối, chia sẻ một cách chân thành và trân trọng chứ không phải bằng việc cưỡng ép ai đó thành đối tượng bị đùa cợt, nhất là với chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, người lẽ ra phải được nâng niu và được cười nhiều nhất hôm đó.

Đừng biến chiếc bánh kem vốn mang ý nghĩa chúc mừng trở thành nguồn cơn của sự bực bội và kỷ niệm đáng quên.