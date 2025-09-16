Thủ khoa xinh đẹp Đại học Ngoại thương với 3 môn đạt điểm 10 tuyệt đối

Trong 45 môn học với 138 tín chỉ, Nguyễn Thị Nga Anh (sinh viên Ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, khóa 60) có đến 44 môn đạt điểm A, chỉ duy nhất 1 môn “sảy chân” điểm B.

Nữ sinh Nguyễn Thị Nga Anh trở thành thủ khoa đầu ra Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc. Ảnh: NVCC

Trong bảng điểm, nữ sinh có đến 3 môn học đạt điểm tuyệt đối (10/10): Kỹ năng lãnh đạo và phát triển cá nhân; Quản trị nguồn nhân lực; Lý thuyết xác suất và thống kê Toán. Khóa luận tốt nghiệp của cô đạt 9,4 điểm; điểm trung bình chung 4 năm là 3.98/4.0.

Với kết quả này, nữ sinh Hà Nội trở thành thủ khoa của Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương ở mùa tốt nghiệp năm 2025 (khóa 2021-2025).

Nga Anh chia sẻ, em rất vui và bất ngờ khi mình trở thành thủ khoa đầu ra bởi không chỉ trong khoa mà ngay ở lớp em cũng có rất nhiều bạn giỏi.

Đạt kết quả ngày hôm nay, Nga Anh cho hay, em không dành thời gian bên bàn học quá nhiều mà chủ yếu học theo dòng thỏa mãn tò mò của bản thân.

“Khi nhắc đến thủ khoa hay có điểm cao, có lẽ mọi người nghĩ em phải dành toàn bộ thời gian cho việc học, nhưng thực ra lại khác. Thậm chí em đi chơi với bạn bè khá nhiều. Học đối với em không phải là ‘việc phải làm’, em không buộc bản thân phải nhồi nhét kiến thức mà thực sự yêu thích. Em học theo hướng muốn tìm hiểu những thứ mình tò mò, để biết rõ bản chất của vấn đề, kiến thức”, Nga Anh chia sẻ.

Với những kiến thức thầy cô truyền giảng trên lớp, Nga Anh luôn ghi lại nội dung chính.

Xuất phát điểm là học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, Nga Anh cho rằng có lẽ thế mạnh và cũng là điểm đặc biệt của mình là kỹ năng toán, tư duy logic.

Nga Anh thường tập trung cao độ mỗi khi học để tiếp thu nhanh và nhớ sâu kiến thức. Ảnh: NVCC

Nga Anh cho hay mình thuộc tuýp người đã làm gì sẽ muốn làm tốt nhất có thể. Không học nhiều nhưng mỗi khi học, cô bạn tập trung cao độ nhất để tiếp thu nhanh và nhớ sâu kiến thức.

“Lúc ôn thi cũng vậy, thay vì dành cả ngày dài để học, em sẽ học trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày, tuân thủ kỷ luật tập trung và thấy hiệu quả”, Nga Anh chia sẻ và cho biết, “em không muốn mỗi ngày chỉ trôi qua với việc ngồi học. Như vậy sẽ rất nhàm chán”.

Nga Anh luôn xác định mỗi bài tập nhóm, mỗi kỳ thi là một cơ hội để tiếp cận những lĩnh vực mới của khối ngành kinh tế, từ đó mở rộng thế giới quan.

Với những nỗ lực không ngừng, Nga Anh đã xuất sắc “gặt” hàng loạt thành tích học thuật và hoạt động ngoại khóa ấn tượng, trở thành gương mặt tiêu biểu của Khoa Quản trị kinh doanh.

Cô bạn từng giành giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2024-2025; giải Khuyến khích cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp khoa các năm học 2023-2024, 2024-2025.

Nga Anh cũng đạt được học bổng khuyến khích học tập cả 7/7 học kỳ - mức tối đa, vốn rất khó đạt ở Trường ĐH Ngoại thương.

Ngoài việc học, Nga Anh dành thời gian đi chơi với bạn bè, xem phim. Đặc biệt cô bạn có sở thích đi du lịch.

Nữ sinh có dự định sẽ du học bậc thạc sĩ. Ảnh: NVCC

Với Nga Anh, Trường ĐH Ngoại thương là nơi giúp em khám phá và phát triển những khía cạnh tiềm ẩn của bản thân. “Trong một môi trường tôn trọng sự khác biệt, hội tụ những cá nhân tài năng trong nhiều lĩnh vực, giúp em không ngừng mở rộng góc nhìn và phong phú thêm thế giới quan của mình. Từ những môn học thế mạnh như tính toán, logic đến các dự án nghệ thuật hay bài tập sáng tạo, hành trình học tập tại trường dần định hình nên cách em tiếp cận các vấn đề”, Nga Anh chia sẻ.

Nga Anh cho rằng, tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc không có nghĩa là mình giỏi nhất mà chỉ đơn giản tốt nhất về mặt điểm số và bản thân sẽ phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa ở những bước đường tiếp theo.

Chia sẻ về dự định, Nga Anh cho hay thời gian tới em sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ để du học thạc sĩ. Trong thời gian chuẩn bị hành trang đó, em sẽ ứng tuyển vào một ngân hàng hoặc một công ty về tư vấn tài chính để tăng trải nghiệm lẫn kinh nghiệm thực tế.