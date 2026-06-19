Lời nhắn của vợ giúp thủ môn Hàn Quốc tỏa sáng

Người mẫu Kim Jin-kyung và thủ môn Kim Seung-gyu kết hôn tháng 6/2024. Đầu tháng 6, Jin-kyung sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Dalbam. Cùng thời điểm đó, thủ môn 35 tuổi đang cùng tuyển quốc gia dự World Cup 2026 nên vắng mặt lúc con gái chào đời.

Trước ngày xuất cảnh, vợ chồng anh thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Đoạn phim tư liệu gia đình ghi lại cảnh thủ môn tự lắp ghế an toàn cho trẻ em vào ôtô. Anh gửi lời xin lỗi vì vắng mặt trong ngày vợ sinh.

"Anh hãy cố ở lại Mexico thật lâu, em sinh xong, bình phục nhanh sẽ bay thẳng sang đó", Jin-kyung nói.

Thủ môn Kim Seung-gyu chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ bầu trước khi cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026. Ảnh: Molly Darlington

Từ khi con gái chào đời, cầu thủ thuộc biên chế FC Tokyo chỉ được ngắm con qua điện thoại. Anh nhận xét con gái mang nét giống cả bố và mẹ. Vài giờ trước trận mở màn bảng A gặp CH Czech hôm 12/6, Kim Seung-gyu lần đầu nhìn thấy con gái mở mắt qua cuộc gọi video. Trước đó, do lệch múi giờ, anh chỉ xem con lúc ngủ. "Điều đó mang lại cho tôi sức mạnh trong trận đấu", Kim nói.

Trên sân Estadio Guadalajara, anh liên tiếp cản phá nhiều cú sút ở giai đoạn cuối trận, góp công giữ chiến thắng 2-1 cho tuyển Hàn Quốc.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình đài SBS hôm 17/6, người mẫu Jin-kyung kể cô rất áp lực khi theo dõi các tình huống cứu thua của chồng. Cô cho biết trách nhiệm làm cha là động lực để anh bảo vệ khung thành, coi đây là món quà gửi gia đình.

Kim Seung-gyu, thủ môn của đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc, phát biểu tại buổi họp báo trước buổi tập luyện chuẩn bị cho FIFA World Cup tại Chivas Verde Valle ở Zapopan, Mexico, ngày 14/6. Ảnh: Yonhap

Kim Seung-gyu trưởng thành từ lò đào tạo Ulsan Hyundai, từng khoác áo Seongnam IC (Hàn Quốc), Vissel Kobe, Kashiwa Reysol (Nhật Bản) và Al-Shabab (Arab Saudi), trước khi gia nhập FC Tokyo đầu năm 2025. Đây là lần thứ tư anh dự World Cup. Anh có 86 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia từ tháng 8/2013.

Đầu năm 2024, anh bị đứt dây chằng đầu gối. Sau quá trình phục hồi, anh giành lại suất bắt chính từ tay Jo Hyeon-woo.

Sau trận thắng CH Czech, tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Mexico (19/6) và Nam Phi (25/6).