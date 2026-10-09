Lời hứa trả nợ của tài xế đâm vỡ đuôi xe Lexus

Tối 7/10, anh Trần Quang Đức ở phường Vĩnh Hưng nhận tin nhắn báo 3 triệu đồng chuyển khoản từ anh Lê Giang, tài xế taxi công nghệ, kèm tin nhắn: "Em còn nợ anh 4 triệu đồng, tháng sau em trả nốt".

Khoản nợ của anh Lê Giang với anh Đức bắt đầu từ vụ va quệt giữa hai ôtô hồi 23h30 ngày 7/8. Hôm đó, anh Đức đang đỗ xe chờ người thân gần sân bay Nội Bài, chiếc Lexus bị taxi do anh Giang điều khiển tông trúng phần đuôi. Đèn trái vỡ nát, thân vỏ xước xát.

Do sự việc xảy ra vào đêm muộn và xe cá nhân đã hết hạn bảo hiểm thân vỏ, anh Đức yêu cầu tài xế đưa trước 10 triệu đồng, chụp lại giấy tờ tùy thân và hẹn hôm sau ra gara kiểm tra, tính thiệt hại tổng thể. Nam tài xế vay mượn người quen để chuyển khoản đủ 10 triệu đồng rồi mới rời đi.

Đuôi xe Lexus của anh Đức bị xước, móp méo cùng đèn bị vỡ sau khi bị xe taxi tông trúng, đêm 7/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sáng hôm sau, một gara trên đường Giải Phóng báo giá sửa chữa và thay mới thiết bị hư hỏng là 50 triệu đồng. Anh Đức nói mình quyết định chọn sửa ở gara ngoài chứ không vào hãng nhằm giảm chi phí cho người gây tai nạn.

Nhận tin báo, anh Giang lập tức có mặt. Trước thái độ nhận trách nhiệm của đối phương, anh Đức chỉ yêu cầu bồi thường 25 triệu đồng, phần còn lại sẽ tự chi trả.

Tài xế taxi gọi điện nhờ vợ ở quê Thanh Hóa xoay xở thêm và chuyển khoản tiếp 5 triệu đồng. Biết gia cảnh anh Giang khó khăn, vợ cũng ốm đau và đang nuôi ba con nhỏ, anh Đức đồng ý cho tài xế trả góp vô thời hạn 10 triệu đồng còn thiếu. "Lúc đó tôi nói là cho trả góp nhưng xác định mất khoản tiền này bởi người gây tai nạn rất hoàn cảnh. Nếu họ có lờ đi tôi cũng chịu", anh Đức nói.

Nhưng người tài xế taxi đã giữ lời hứa. Sáng 1/9, anh Đức nhận được 3 triệu đồng chuyển khoản đầu tiên từ anh Giang cùng tin nhắn báo số dư nợ. Đến ngày 7/10, tài xế tiếp tục gửi khoản tiền tương tự.

Anh Đức cho biết vẫn yêu cầu anh Lê Giang trả đủ số tiền còn thiếu để thể hiện trách nhiệm. Khi tài xế taxi thanh toán hết, anh Đức sẽ tặng lại 10 triệu đồng này để hỗ trợ hoàn cảnh gia đình.

"Việc tặng lại tiền là cách tôi tôn trọng một người tử tế, dám làm dám chịu và biết giữ lời hứa", anh Đức nói.

Anh Trần Quang Đức ở phường Vĩnh Hưng (Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Lê Giang, 39 tuổi, quê Thanh Hóa chạy xe công nghệ ở Hà Nội được hơn một năm với thu nhập 10-15 triệu đồng mỗi tháng. Là lao động chính, anh thuê trọ ở thành phố để làm việc. Anh thừa nhận lỗi hoàn toàn thuộc về mình trong vụ va chạm và cho biết việc chủ xe hỗ trợ giảm chi phí, cho trả góp đã giúp anh bớt áp lực. "Tôi trích một phần lương trả nợ mỗi tháng và quyết không thất hứa", anh Giang nói.

Câu chuyện về cách hành xử của hai người đàn ông sau va chạm giao thông nhận nhiều sự quan tâm khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Hầu hết các bình luận đều bày tỏ sự trân trọng với cả hai người đàn ông.

Chia sẻ về sự việc, anh Đức cho rằng đây là cách hành xử bình thường, đồng thời kỳ vọng câu chuyện nhỏ sẽ giúp mọi người đề cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông và không mất niềm tin vào sự tử tế trong cuộc sống.