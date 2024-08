"Sĩ gái" chuyển khoản liên tục, thanh niên hối hận xin chuyển lại vào hôm sau

Ảnh minh họa.

Theo truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông họ Ngô ở Thượng Hải đã gặp một cô gái họ Điền tại một quán bar trong thành phố. Tối hôm đó, họ trò chuyện rất vui vẻ và bắt đầu gửi lì xì trên ứng dụng Wechat cho nhau, số tiền tăng gấp 10 lần sau mỗi lượt.

Cô Điền bắt đầu bằng việc gửi 0,52 tệ, anh Ngô đáp lại bằng 5,2 tệ. Cứ thế qua lại, số tiền lì xì tăng lên cho đến khi anh Ngô chuyển khoản 52.000 tệ (khoảng hơn 182 triệu đồng). Sau khi nhận được số tiền này, cô Điền kết thúc trò chơi và sau đó cả hai về nhà riêng.

Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, anh Ngô rất hối hận về hành vi "sĩ gái" ngông cuồng của mình và hy vọng cô Điền có thể hoàn trả lại số tiền nhưng anh Ngô đã bị từ chối thẳng thừng. Sau khi bị từ chối, anh Ngô đã kiện cô Điền ra tòa, cho rằng việc chuyển khoản không phải tự nguyện mà là hành động trong tình trạng không tỉnh táo do say rượu, đề nghị cô Điền hoàn trả 52.000 tệ thu lợi bất chính. Cô Điền biện hộ rằng khoản tiền đó là do ông Ngô tự nguyện chuyển, thuộc về hành vi tặng quà và không phải hoàn trả.

Vài ngày trước, phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra, Tòa án Phố Đông Thượng Hải nhận định rằng anh Ngô và cô Điền không phải là người yêu, cũng không phải bạn bè thân thiết. Họ mới gặp nhau lần đầu tại quán bar, không đủ điều kiện để thể hiện tình cảm và chúc phúc thông qua việc tặng số tiền lớn tại một thời điểm và địa điểm cụ thể, việc chuyển khoản trong vụ việc này không được coi là tặng quà.

Đồng thời, tòa án cũng cho rằng hành vi chuyển khoản diễn ra trên bàn rượu với số tiền tăng gấp 10 lần sau mỗi lượt chuyển khoản, có đặc điểm của việc đùa giỡn, thách thức. Cô Điền cũng nên biết rõ điều này nên hành vi chuyển khoản được coi là hành vi đùa cợt, ý định biểu hiện tặng quà không có hiệu lực. Hơn nữa, sau khi chuyển khoản, anh Ngô đã kịp thời tìm cô Điền để làm rõ sự hiểu lầm, cô Điền cũng không bị tổn hại niềm tin. Cuối cùng, tòa án quyết định cô Điền phải hoàn trả 52.000 tệ cho anh Ngô.

Theo tìm hiểu, việc các cặp đôi chuyển khoản cho nhau những số tiền có ý nghĩa đặc biệt như 520, 999 thường được coi là biểu hiện rõ ràng của tình cảm và chúc phúc. Về mặt pháp lý, điều này thường được coi là tặng quà và không thể tùy ý hủy bỏ. Trong vụ việc này, mặc dù số tiền chuyển khoản có vẻ mang ý nghĩa bày tỏ tình cảm, nhưng thực tế hai bên không phải là người yêu, việc chuyển khoản cũng không phải để bày tỏ sự chúc phúc mà là một trò chơi trên bàn rượu, cả hai đều ngầm hiểu điều này. Dựa trên đặc điểm của hành vi này, tòa án đánh giá nó là hành vi đùa cợt, không ghi nhận.

