Lời chúc Valentine 14/2 ngọt ngào dành cho bạn gái năm 2026

1. Chúc mừng ngày lễ tình nhân 14/2. Chúc bạn gái của anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp. Anh yêu em và sẽ luôn ở bên cạnh em. Mong cho tình yêu của chúng ta mãi mãi bền chặt.

2. Đây đã là mùa Valentine thứ... của chúng ta. Anh cảm thấy thật may mắn khi luôn có em đồng hành, chăm sóc và sẻ chia. Cảm ơn em. Anh muốn nói rằng, anh yêu em rất nhiều.

3. Valentine ấm áp nhé cô gái xinh đẹp, ngọt ngào của anh! Em hãy luôn ở bên cạnh anh nhé! Yêu em rất nhiều!

4. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em - một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng tốt bụng. Chúc em yêu ngày lễ tình nhân 14/2 vui vẻ, hạnh phúc. Anh mong rằng, chúng ta sẽ cùng nhau đón thêm 70, 80 lễ Valentine nữa.

5. Gửi em - người con gái anh yêu nhất trên cuộc đời này! Dù chúng ta đang ở cách xa nhau, nhưng anh luôn mong nhớ em, muốn cùng em vượt qua mọi thử thách, chông gai phía trước. Chúc mừng ngày lễ tình nhân, chúc mừng tình yêu của chúng ta, yêu em.

6. Em yêu, em biết không cuộc sống của anh đẹp hơn biết bao từ khi có em bước vào. Em chính là một viên ngọc quý trong vũ trụ này. Chúc em ngày Valentine hạnh phúc bên cạnh anh!

7. Bạn gái của anh ơi, em ngọt ngào hơn cả socola và tuyệt vời hơn mọi thứ trên đời. Em chính là Valentine của anh. Anh yêu em!

Lời chúc Valentine 14/2 cho bạn gái ngọt ngào năm 2026. Ảnh minh họa: Freepik

8. Ngày Valentine đến rồi, mau dậy thôi công chúa của tôi ơi. Chúc em ngày mới, ngày Valentine hạnh phúc, vui vẻ và đặc biệt là luôn yêu anh nhé!

9. Cảm ơn tình yêu mà em đã dành cho anh trong suốt thời gian qua. Anh thực sự rất nhớ em. Anh ước rằng mình sẽ có một đôi cánh để bay đến em ngay lúc này, nắm tay nhau tận hưởng ngày Valentine ngọt ngào.

10. Chúc cô gái bé nhỏ của anh một ngày lễ tình nhân hạnh phúc và bình an. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây bên anh. Anh sẽ luôn nỗ lực mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho em!

11. Anh chỉ ước lúc này sẽ có em ở bên cạnh anh. Anh sẽ ôm em thật chặt để em cảm nhận được anh nhớ em đến nhường nào. Mùa Valentine năm nay tuy không thể ở cạnh nhau, nhưng anh vẫn mong em sẽ thật vui vẻ, hạnh phúc. Anh yêu em.

12. Dù đã cùng em đi qua nhiều mùa Valentine nhưng anh vẫn háo hức chờ đón. Năm nay anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt và hy vọng em sẽ thích nó. Anh chỉ muốn nói, anh yêu em rất nhiều!

13. Cô bé à, em luôn là người đặc biệt nhất đối với anh. Mỗi ngày bên em đều là ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, chúc em một ngày Valentine ấm áp, hạnh phúc.

14. Chúc mừng ngày lễ tình nhân 14/2, anh muốn nói với em rằng anh rất yêu em và sẽ ngày càng yêu em nhiều hơn nữa. Hãy tin ở anh, em nhé!

15. Nếu như có 3 điều ước, anh sẽ ước luôn luôn được ở bên cạnh em, luôn được nhìn thấy nụ cười của em và luôn nhận được cái ôm ấm áp từ em mỗi ngày. Chúc mừng ngày lễ tình nhân, chúc cho tình yêu của chúng ta sẽ luôn mặn nồng như ngày đầu. Anh yêu em!