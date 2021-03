Lời chúc 8/3 cho người yêu ngọt ngào, độc đáo và ý nghĩa nhất

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 13:00 PM (GMT+7)

Bên cạnh việc gửi tặng những bó hoa, quà tặng, hãy dành những lời chúc 8/3 cho người yêu thật ngọt ngào và chan chứa tình cảm nhất để khiến nàng hoàn toàn tan chảy và yêu bạn nhiều hơn.

Lời chúc 8/3 cho người yêu ý nghĩa, lãng mạn nhất

1. Em có biết không, không chỉ riêng ngày 8/3 đâu mà 365 ngày trong năm anh luôn yêu thương em hết lòng. Chúc em ngày Quốc tế phụ nữ được vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương anh nhiều hơn nhé.

2. Từ ngày được gặp em, cuộc sống của anh trở nên tràn ngập hạnh phúc và sự yêu thương. Cảm ơn em đã luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho anh, khiến anh hoàn thiện hơn. Chúc mừng em nhân ngày 8/3.

3. Em có biết rằng, ý nghĩa của ngày 8/3 là để cảm ơn đến những người phụ nữ không. Anh cảm ơn em vì đã yêu anh, chăm sóc cho anh. Anh xin gửi tặng em trái tim và khối óc của anh, cùng với đó là sự yêu thương vô bờ bến mà không ai khác có thể trao tặng cho em được như anh.

4. Chúc mừng ngày 8/3 nhé em yêu của anh. Chúc người con gái của anh luôn hạnh phúc, vui vẻ, cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Hãy cùng với anh, chúng ta nuôi dưỡng cho tình yêu này nảy mầm và vươn cao hơn nữa em nhé.

5. Gửi tặng tình yêu to lớn của anh nhân ngày 8/3 3 đóa hồng. 1 đóa hồng đại diện cho suy nghĩ của anh về em, 1 đóa hồng đại diện cho tình cảm của anh dành cho em, và 1 đóa hồng đại diện cho hình bóng của anh luôn bên cạnh em. Hãy trân trọng lấy 3 đóa hồng này như trân trọng cả cuộc đời của anh, em nhé.

6. Người yêu của anh ơi, lại đến ngày mùng 8/3 rồi này. Đây là ngày đặc biệt của em, là ngày anh muốn dành nhiều tình cảm, trao trọn trái tim của anh cho người con gái mà anh yêu. Hãy luôn xinh đẹp, yêu đời và luôn hạnh phúc trong vòng tay anh nhé em.

7. Không một phút giây nào là anh lại không nghĩ về em. Anh thật không dám tưởng tượng đến một viễn cảnh không có em xuất hiện trong cuộc đời này của anh. Cầu chúc cho em có được ngày 8/3 thật bình yên, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên em.

8. Cảm ơn người yêu của anh, em đã khiến anh hiểu được thế nào là cảm giác được yêu, được sẻ chia, được quan tâm đến người khác. Em hãy luôn biết rằng, anh sẽ luôn yêu thương em nhất, dù cho có khó khăn, vất vả thế nào. Chúc em một ngày 8/3 ấm áp, thật nhiều yêu thương và hạnh phúc.

Lời chúc 8/3 cho người yêu nơi phương xa

1. Em có biết rằng anh đang nhớ em nhiều lắm không. Hôm nay ngày 8/3 anh chỉ muốn em hãy nhớ rằng, trái tim và tình cảm của anh sẽ luôn hướng về bên em. Chúc em luôn mạnh khỏe và tươi cười nơi phương trời xa, hãy sớm về bên anh nhé em.

2. Hôm nay đã là ngày 8/3 rồi mà anh không thể về nhà bên em được. Anh chỉ biết gửi thư tay và quà tặng em qua đường bưu điện, mong em đừng buồn nhé. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em, sẽ có ngày anh trở về với em thôi, hãy đợi anh nhé.

3. Vì sự nghiệp, anh đành phải ra nước ngoài công tác trong một thời gian. Thế là mùng 8/3 năm nay anh không được ở bên em rồi. Cầu chúc em luôn hạnh phúc, vui vẻ và xinh đẹp, anh ở bên này sẽ luôn hướng về em, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

4. Từ nơi xứ người này, anh chỉ muốn được lao về ôm lấy em ngay lập tức thôi. Nhân ngày 8/3, anh chúc người yêu của anh thật hạnh phúc, luôn xinh đẹp và đáng yêu như hiện giờ. Anh sẽ sớm trở về với em thôi.

5. Người yêu à, em có biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào không? Dù cho đôi ta có đang cách xa nhau đi chăng nữa, anh sẽ luôn yêu em thật nhiều và luôn hướng về em mà thôi. Chúc mừng em ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc nhé.

6. Tuy rằng không thể ở bên cạnh em nhân ngày 8/3, thế nhưng cô bé của anh hãy vững tâm, tin tưởng vào anh nhé. Tình yêu của anh sẽ chỉ dành cho mình em mà thôi, chúc em thật hạnh phúc và thành công trên con đường phía trước.

7. Cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu xa và đợi chờ anh. Dù cho ngày 8/3 anh không thể về bên cạnh em, thế nhưng em hãy yên tâm nhé, anh sẽ luôn gọi điện, nhắn tin và gửi thư về cho em thường xuyên. Rồi sẽ đến một ngày anh trở về bên em, chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc em nhé.

8. Năm qua là một năm khó khăn vì dịch bệnh, thiên tai. Anh bị kẹt ở bên này không thể về đón ngày 8/3 cùng em được, vậy nên em đừng giận anh nhé và hãy luôn yêu thương anh, giống như tình cảm ngọt ngào và ấm áp của anh dành tặng cho em vậy. Chúc mừng em nhân ngày 8/3.

Lời chúc 8/3 cho người yêu bằng tiếng Anh

1. No matter from which angle. I look at you. You appear to be an angel and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life.

- Tạm dịch: Không cần biết từ góc độ nào, khi anh nhìn ngắm em, em xuất hiện giống như một vị thiên thần vậy. Ngày Quốc tế phụ nữ là ngày hoàn hảo để nói rằng: Anh thật may mắn vì đã có được em trong cuộc đời mình.

2. We may not be able to see each other or listen to each other often. But thoughts of you fill my heart with fond memories of the times we have spent together. Thinking of you!

- Tạm dịch: Chúng ta có thể không được nhìn hoặc lắng nghe giọng nói của nhau thường xuyên. Thế nhưng những suy nghĩ về em đã lấp kín trái tim anh, cùng với đó là những kỷ niệm mà chúng ta đã dành cho nhau. Anh đang nhớ về em!

3. Side by side or miles apart, you are always on my mind and close to my heart!

- Tạm dịch: Dù cho có ở gần hay xa nhau đi nữa, em sẽ luôn ở trong tâm trí của anh và trong trái tim anh.

4. With you by my side, I’ve found all that I’ve been waiting for! I couldn’t have asked for more… I love you.

- Tạm dịch: Khi có em ở bên cạnh anh, anh đã tìm ra điều mà anh đã chờ đợi bấy lâu. Anh không thể mong đợi gì hơn nữa,... anh yêu em!

5. On Women’s day what can I wish for, but the very best for you! Happy Women’s Day!

- Tạm dịch: Vào ngày Quốc tế phụ nữ, anh mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn dành cho em. Chúc mừng em nhân ngày Quốc tế phụ nữ!

6. My world is beautiful thanks to you and I wish to spend the rest of my life loving you. I love you forever!

- Tạm dịch: Thế giới của anh trở nên thật đẹp đẽ vì đã có em, anh mong rằng có thể dành trọn cuộc đời này để yêu em. Anh mãi mãi yêu em!

7. Your love is like a flame that lights up my world! Sweetheart, I want your love to shine in my life forever…

- Tạm dịch: Tình yêu của em giống như một ngọn lửa giúp soi sáng thế giới của anh. Tình yêu à, anh chỉ muốn được tình yêu của em soi sáng cuộc đời của anh mãi mãi mà thôi…

8. All you need to do is to smile and then everything in the world changes. What a wonderful creature you are, happy women’s day!

- Tạm dịch: Tất cả những gì mà em cần làm, đó là cười tươi, và rồi mọi chuyện trên thế giới này sẽ đổi thay. Em chính là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời, chúc mừng em nhân ngày Quốc tế phụ nữ!

Thơ chúc 8/3 cho người yêu độc đáo, hài hước

1. Anh muốn vì em

Anh muốn làm điều gì đó cho em

Làm nhiều hơn những gì anh có thể

Anh biết con người anh nhỏ bé

Nhưng tình này sẽ mãi chẳng đổi thay

Anh muốn làm gì đó hôm nay

Để bù đắp buồn đau hôm qua ấy

Anh muốn vì em như chính vì anh vậy

Sẽ quan tâm chăm sóc em từng ngày…

Kìa em ơi! em có thấy

Tình yêu này đang cháy mãi vì em.

2. Hôm nay mùng tám tháng ba

Buông câu lục bát làm quà cho em.

Lưa thưa gió rớt bên rèm

Nhặt đôi câu chữ trên thềm trao tay.

Mùa xuân hoa nắng ngất ngây

Tặng em cả biển hương bay ngát trời.

Mơn man gió lướt bờ môi

Anh tặng em cả nụ cười còn xanh.

3. Hôm nay mùng tám tháng ba

Chị em phụ nữ nở hoa trong lòng

Được ai sưởi ấm tình nồng

Tặng quà và cả hoa hồng thắm tươi

Thời gian cứ thế mãi trôi

Yêu thương ôm ấp suốt đời không quên

Niềm tin gìn giữ cội nền

Hương hoa cuộc sống ta nên đắp bồi

Nguồn: http://danviet.vn/loi-chuc-8-3-cho-nguoi-yeu-ngot-ngao-doc-dao-va-y-nghia-nhat-5020216312594948....Nguồn: http://danviet.vn/loi-chuc-8-3-cho-nguoi-yeu-ngot-ngao-doc-dao-va-y-nghia-nhat-5020216312594948.htm