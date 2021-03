Bị nhà tuyển dụng từ chối vì quá xấu, thanh niên 9 lần "đập đi xây lại"

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 14:15 PM (GMT+7)

Đi xin việc nhưng nhiều lần bị từ chối vì ngoại hình, Đỗ Văn Quyền (SN 1996, Hưng Yên) quyết chi 400 triệu đồng để "đập đi xây lại", lột xác thành hotboy.

Trong quá khứ, Đỗ Văn Quyền sở hữu khuôn mặt không mấy nổi bật, các đường nét khá thô kệch. Điều này khiến cho 9X từng gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, hầu như đều bị nhà tuyển dụng từ chối vì lí do ngoại hình. Cuối cùng anh chàng lấy hết can đảm và quyết tâm can thiệp dao kéo với mong muốn "đổi đời".

Vì gia đình không mấy khá giả, 9X đã phải lao động miệt mài để tích cóp tiền. Anh chàng đã cắt mí trên 2 lần, nâng mũi 6 lần, làm 6 cái răng sau đó là độn cằm, cắt môi trên, môi dưới, mở góc mắt, tiêm bọng mắt cười... tại nhiều cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội và Sài Gòn để có ngoại hình mơ ước. Tổng chi phí cho hơn 20 cuộc phẫu thuật khoảng 400 triệu đồng.

Từ ngày thay đổi ngoại hình, có gương mặt ưa nhìn, công việc của Quyền cũng thay đổi đáng kể. Hiện anh đã nghỉ việc tại quán bar sau gần 3 năm làm việc, chuyển sang làm tư vấn viên tại một thẩm mỹ viện gần 2 năm. Mỗi khi rảnh, anh nhận thêm việc trang điểm cho khách đi bar hoặc đi tiệc, mức thu nhập ổn định.

Đỗ Văn Quyền đã khiến cộng đồng mạng châu Á kinh ngạc khi công khai loạt ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lên TikTok. Sự khác biệt về ngoại hình giữa hai giai đoạn của Quyền "đã làm nhiều người bị sốc" và được báo nước ngoài đăng tin.

Sau tất cả, anh chàng không hề hối hận trước quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Anh chàng không khuyến khích ai phải thẩm mỹ để làm đẹp bởi có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, hãy làm sao để cảm thấy bản thân thoải mái và tự tin nhất để theo đuổi đam mê.

