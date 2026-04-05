Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Câu nói "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao...?" được bắt nguồn từ nam shipper có nickname nt_mean (Nguyễn Tiến Minh) đăng tải trên mạng xã hội Threads. Ngay sau đó, bài đăng đã thu hút hơn 400 nghìn lượt thích và hơn 9 nghìn bình luận để trả lời cho câu hỏi này. Sức lan tỏa ấy cho thấy, đằng sau một câu hỏi tưởng chừng vu vơ lại là tâm trạng rất thật của nhiều người trẻ trước áp lực phải thành công, phải nổi bật và phải sống một cuộc đời “rực rỡ”.

Hơn 3 tuần qua, câu nói ấy đã trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành câu hỏi gợi mở cho bao điều chưa nói về những áp lực vô hình đằng sau hai chữ "rực rỡ" của người trẻ. Đó là câu hỏi để bạn trẻ nhìn lại ước mơ của 10 năm trước và phiên bản của hiện tại, để tự an ủi mình rằng dù có đi lệch với dự định ban đầu nhưng vẫn rực rỡ theo cảm nhận của riêng mình. Đó còn là câu hỏi để người đặt tham vọng quá cao chợt "hẫng lại" cảm nhận rằng những "đốm sáng" ở hiện tại có đang thực sự rực rỡ?...

Và hơn cả, đó là một câu hỏi gợi lên trong mỗi chúng ta những suy nghĩ và nhìn nhận lại về giá trị sống trong bối cảnh công nghệ số, AI đang "chiếm sóng" trên mọi lĩnh vực, khiến con người luôn trong tình trạng "sống nhanh, sống gấp".

Trả lời cho câu hỏi mở này, nickname Berm chan cho rằng: "Mỗi người sinh ra sẽ đều có sứ mệnh, số phận và hệ nghiệp quả riêng. Có những người sinh ra để làm những việc to lớn vĩ đại và vĩ mô, cũng có những người đến với thế gian này để góp phần tạo nên một xã hội đa dạng. Nhưng ai cũng sẽ là nhân vật chính trong bộ phim của riêng mình, vậy nên hãy cứ làm tốt việc của mình. Trước tiên là bản thân sống tốt, sau đó là tốt chuyện gia đình, rồi mới tốt được tới phạm vi xã hội vĩ mô".

"Mình không biết “rực rỡ” được định nghĩa ra sao, nhưng mỗi người lại có hành trình và những ước mơ khác nhau, người có bệnh chỉ mong hết bệnh, người neo đơn ước mong có gia đình, người bộn bề lo toan ước mơ được bình yên... Bất kỳ điều gì bình thường đang hiện hữu cũng có thể là ước mơ của những người khác, nhiều khi chúng ta vẫn còn đang ước mơ cũng là một loại hạnh phúc vì nhiều người thậm chí không còn năng lực để làm được điều đó", nickname Ngọc Bích bình luận.

Cùng quan điểm, nickname Trọng bày tỏ: "Không phải ai sinh ra cũng có một cuộc đời đầy ánh sáng. Có những người chỉ lặng lẽ bước qua từng ngày, mang theo rất nhiều mệt mỏi và áp lực mà chẳng biết nói cùng ai. Có lúc bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn này, cảm thấy những cố gắng của mình chẳng ai nhìn thấy. Nhưng chỉ cần mỗi ngày bạn vẫn còn cố gắng sống tốt, vẫn còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp, đó đã là một điều rất đáng tự hào rồi".

Trong bối cảnh mạng xã hội liên tục dựng lên những chuẩn mực lấp lánh về thành công, sự giàu có và hào quang, nhiều người trẻ đang sống trong cảm giác mình phải chạy thật nhanh để không bị tụt lại phía sau. Họ trưởng thành cùng những lời nhắc phải giỏi hơn, nổi bật hơn, thành công sớm hơn. Bởi thế, câu hỏi "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” chạm đến suy tư của không ít người trẻ.

Có những người trẻ đang bền bỉ học tập, lao động, chăm lo cho gia đình, vượt qua những tổn thương riêng và cố gắng sống tử tế mỗi ngày. Và biết đâu, chính khi thôi ám ảnh với việc phải “rực rỡ”, người trẻ sẽ tìm thấy ánh sáng thật sự của đời mình?

Từ câu hỏi Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao, nhiều bạn trẻ đã ghi lại clip hành trình 10 năm nhìn lại, gặp lại bản thân của 10 năm sau.

Từ câu hỏi “Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?”, nhiều bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ một trạng thái cảm xúc, mà còn biến nó thành những đoạn clip như một cuộc đối thoại với chính mình. Trong đó, hành trình 10 năm được tua chậm lại qua những lát cắt rất đời thường: Từ một cô bé, cậu bé từng ôm nhiều mơ mộng, nhiều kỳ vọng, đến một người trẻ của hiện tại đang học cách đối diện với áp lực, thất bại, những ngã rẽ và cả sự chênh vênh của tuổi trưởng thành.

Có người sau 10 năm vẫn chưa chạm tới giấc mơ từng ấp ủ, có người phải rẽ sang một con đường khác, cũng có người nhận ra điều quý giá nhất không nằm ở những thành tựu lấp lánh, mà ở việc mình vẫn còn đủ dũng khí để bước tiếp.

Qua những thước clip ấy, người trẻ dường như đang tự trả lời cho câu hỏi của chính mình: Nếu cả đời này không rực rỡ như đã từng mơ, thì cũng không có nghĩa là hành trình ấy vô nghĩa. Bởi 10 năm nhìn lại, thứ còn đọng lại không chỉ là mình đã đi được bao xa, đạt được bao nhiêu, mà còn là mình đã lớn lên như thế nào, đã học cách chữa lành ra sao và đã kiên cường thế nào trước những lần cuộc sống không như ý.

Và có lẽ, trong cuộc gặp gỡ với bản thân của 10 năm sau, điều nhiều người trẻ mong muốn nhất không còn là nghe thấy lời xác nhận rằng mình đã “rực rỡ”, mà là biết rằng sau tất cả, mình vẫn không bỏ cuộc, vẫn sống tử tế và vẫn giữ được niềm tin để đi tiếp.