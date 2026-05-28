Học sinh Phan Đình Phùng tay trong tay lưu giữ khoảnh khắc bế giảng

Sáng 27/5, THPT Phan Đình Phùng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026, đồng thời đánh dấu khoảnh khắc chia tay của học sinh lớp 12 sau ba năm gắn bó dưới mái trường.

Nguyễn Duy Khoa cùng bạn gái cho biết cả hai đã bên nhau hơn một năm. Hiện tại, đôi bạn đang cùng ôn luyện IELTS với mục tiêu đạt band 8.0 để có thể tiếp tục học chung đại học, trong đó RMIT University là một trong những lựa chọn ưu tiên.

Nam sinh nhớ nhất khoảng thời gian cả hai cùng chụp kỷ yếu, lưu lại nhiều bức ảnh đẹp trong khuôn viên trường. Với Duy Khoa, niềm hạnh phúc giản dị mỗi ngày là được đưa đón bạn gái đi học, tranh thủ ăn trưa cùng nhau sau giờ tan lớp, trước khi mỗi người trở về với lịch trình riêng

Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 11, cho biết điều tự hào nhất sau thời gian học tập tại trường không chỉ là sự tiến bộ trong học tập mà còn trở nên mạnh dạn, chủ động và tự tin hơn nhờ môi trường năng động cùng sự đồng hành của thầy cô, bạn bè. Nữ sinh cũng bày tỏ sự thích thú khi được diện áo dài, chụp ảnh cùng các anh chị cuối cấp, bạn bè và thầy cô để lưu giữ kỷ niệm trước khi bước vào năm lớp 12.

Vũ Gia Hưng, lớp 11D1 (đeo kính), đặt mục tiêu sẽ đậu trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong tương lai.

Gia Hưng hiện tập trung ôn luyện để đạt 7.0 IELTS và HSK, trong đó trình độ IELTS đã ở mức 6.5. Nam sinh dự định dành thêm 1-2 tháng để nâng band IELTS trước khi tập trung cho tiếng Trung. Dù thừa nhận việc ôn luyện khá áp lực, Hưng cho biết sẽ dành khoảng 80% thời gian mùa hè cho việc học và lựa chọn theo học tại các trung tâm để có lộ trình ôn tập bài bản, hiệu quả hơn.

Chu Thị Tuệ Minh, lớp 11D4 (phải) tự hào khi đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học vừa qua. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn tiếc nuối khi thiếu 0,1 điểm môn Hóa để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với mức điểm trung bình 8,9.

Tuệ Minh cho biết đang ôn luyện IELTS và đặt mục tiêu đạt 8.0 trong kỳ thi sắp tới để chuẩn bị cho dự định du học tại Australia.

Nguyễn Anh Thư (phải), học lớp 11D7, nói điều yêu thích nhất ở trường là khung cảnh nhiều cây xanh, đặc biệt vào mùa lá rụng hay những ngày nắng đẹp tạo cảm giác rất nên thơ. Nữ sinh cũng đánh giá cao sự nhiệt huyết, tâm lý của thầy cô cùng cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện qua từng năm học.

Chuẩn bị bước vào lớp 12, Anh Thư đặt mục tiêu hoàn thành các chứng chỉ ngoại ngữ và củng cố kiến thức các môn học để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nữ sinh hiện hướng tới mục tiêu 7.5 IELTS và hơn 1.500 SAT nhằm tạo lợi thế xét tuyển vào các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương và trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tuệ Minh (trái), học sinh lớp 12D3, cho biết điều tự hào nhất sau 3 năm THPT không chỉ là những người bạn đồng hành mà còn là thành tích học tập nổi bật với danh hiệu học sinh xuất sắc cùng chứng chỉ 8.0 IELTS. Cô đặt mục tiêu sắp tới là đỗ vào ngôi trường đại học mong muốn và được ghi danh trên bảng vàng thành tích củaTHPT Phan Đình Phùng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nguyễn Bảo Nhi, học sinh lớp 10D2, cho biết năm đầu học tại THPT Phan Đình Phùng mang đến cho em nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia câu lạc bộ bóng rổ và hỗ trợ các giải đấu với vai trò bấm giờ, ghi biên bản. Trong ngày bế giảng, nữ sinh dậy từ 4h sáng để makeup, làm tóc và chuẩn bị trang phục trước khi đến trường.

Bảo Nhi đặt mục tiêu đạt 7.5 IELTS trong hai năm tới và mong muốn theo đuổi ngành Tài chính tại các trường đại học ở Australia thông qua học bổng du học.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Nguyễn Minh Phương, học sinh lớp 12N1, nói tiếc nuối vì đôi lúc còn lơ là, ham chơi và chưa thực sự nỗ lực hết mình. Nữ sinh cho biết từng bỏ lỡ một vài mối quan hệ do những hiểu lầm cá nhân không đáng có, song điều khiến em cảm thấy trọn vẹn nhất là mọi khúc mắc đã được hóa giải sau những cuộc trò chuyện chân thành cách đây vài ngày.

Để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò, Minh Phương dậy từ 5h sáng, mang theo áo trắng xin chữ ký cùng chiếc máy ảnh phim yêu thích đến trường. Với nữ sinh, gần 40 tấm ảnh phim ghi lại nụ cười bạn bè và những lời nhắn trên áo là kỷ niệm đáng giá trước khi bước vào chặng đường mới. Phương cho biết em sẽ tập trung ôn thi đại học và hy vọng một ngày gần nhất có thể quay lại báo tin vui cho thầy cô.

Lê Yến Nhi, lớp 12N1 (trái) thấy tiếc nuối vì lớp chưa có nhiều hoạt động chung cùng thầy cô và bạn bè do áp lực thi cử khiến mọi người ít có thời gian ở cạnh nhau. Nữ sinh hy vọng sau khi ra trường, cả lớp vẫn sẽ thường xuyên họp mặt để lưu giữ tình bạn thời học sinh.

Yến Nhi cũng gửi lời cảm ơn tới cô Yến, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn, người đã đồng hành, giúp em trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn trong suốt những năm THPT.

Cao Phương Linh, học sinh lớp 12D7, dậy từ 4h30 sáng và mất tới 2 tiếng để tự trang điểm, hoàn thiện diện mạo cho lễ trưởng thành cuối cấp. Nữ sinh mong muốn lưu giữ thật nhiều bức ảnh cùng bạn bè trước khi rời xa mái trường, đồng thời hy vọng sẽ đạt được nguyện vọng tương lai mà em đang ấp ủ.

Nguyễn Ngọc Minh Anh, lớp 12A4, dậy từ 4h sáng, dành khoảng 1,5-2 tiếng để makeup, làm tóc và chuẩn bị trang phục trước khi đến trường. Nữ sinh cho rằng điều quan trọng nhất trong ngày bế giảng là có diện mạo thật đẹp và mang theo áo đồng phục để lưu bút cùng thầy cô, bạn bè. Cô cũng đặt mục tiêu học tốt và theo đuổi ngành Kinh tế trong thời gian tới.

Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 12D5, cho biết vẫn chưa tận hưởng đủ quãng thời gian thanh xuân dưới mái trường THPT và mong những ngày cuối cấp kéo dài thêm. Trong lễ bế giảng, nữ sinh mang theo chiếc áo kín chữ ký bạn bè để chụp ảnh lưu niệm.

Phương Thảo, lớp 12D6, cho biết ba năm học THPT trở nên trọn vẹn nhờ nhận được sự quan tâm, yêu quý từ thầy cô và bạn bè. Để xuất hiện với diện mạo chỉn chu trong lễ bế giảng, nữ sinh dậy từ 3h30 sáng, dành hơn 2 tiếng makeup và chuẩn bị trang phục trước khi đến trường. Phương Thảo cũng đặt mục tiêu theo đuổi ngành Kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương.