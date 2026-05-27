Bạn trẻ Đà Nẵng đổ ra vịnh lội bùn 'săn' ốc móng tay

Từ đầu giờ chiều, khu vực bãi bùn ven vịnh Mân Quang trở nên nhộn nhịp. Nhiều người lội bì bõm giữa lớp bùn lầy, vừa dò tìm những lỗ nhỏ li ti trên mặt bùn, vừa đổ muối vào miệng hang để dụ ốc móng tay trồi lên khỏi lớp bùn rồi nhanh tay bắt lấy. Ảnh: Duy Quốc

Theo kinh nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội, chỉ cần rắc một ít muối trắng vào miệng hang, sau vài giây, ốc móng tay có thể nhô lên khỏi bùn. Từ những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, trào lưu này nhanh chóng khiến nhiều người tò mò tìm đến trải nghiệm, nhất là vào những ngày thủy triều rút sâu vào buổi chiều.

Không khí tại khu vực ven vịnh vì thế trở nên sôi động hơn thường ngày. Tiếng cười nói xen lẫn những bước chân lội bùn tạo nên khung cảnh lạ mắt giữa vùng cửa biển vốn yên ắng.

Tuy nhiên, việc bắt ốc móng tay không hề dễ như nhiều video lan truyền trên mạng. Khu vực vịnh Mân Quang có lớp bùn dày, nhiều đoạn lún đến mắt cá chân, người tham gia phải di chuyển chậm chạp, bám trụ giữa nền bùn nhão. Quần áo, tay chân lấm lem bùn tanh nồng, nhưng nhiều người vẫn thích thú vì cảm giác mới lạ.

Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Hòa Khánh) cho biết sau khi xem nhiều video trên mạng, chị cùng nhóm bạn quyết định ra vịnh thử vận may. “Vui là chính thôi. Xem trên mạng thấy người ta bắt được rất nhiều nên tôi cũng muốn thử. Nhưng bắt không dễ như tưởng tượng, mò mẫm cả buổi mới được một vài con”, chị Huyền nói.

Sau ít phút lội bùn, thành quả của nhiều người chỉ là vài con trìa cùng một ít ốc móng tay.

Dù phần lớn người tham gia chỉ bắt được số lượng ít, nhiều người cho rằng điều hấp dẫn nhất không nằm ở “chiến lợi phẩm”, mà ở trải nghiệm lội bùn, khám phá vùng ven biển khác lạ và có thêm thời gian vui chơi cùng bạn bè, người thân.

Nhiều em nhỏ thích thú lội bùn, vui vẻ nghịch ngợm và trải nghiệm không khí nhộn nhịp tại vịnh.

Theo người dân địa phương, trước đây khu vực bãi bùn vịnh Mân Quang khá vắng vẻ, chủ yếu là nơi người dân khai thác thủy sản nhỏ lẻ để mưu sinh. Tuy nhiên, từ khi các hình ảnh “săn” ốc móng tay lan truyền trên mạng xã hội, chiều nào nơi đây cũng có đông người đổ về trải nghiệm.