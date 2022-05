Làm việc với những kẻ ngoại tình, tôi đã phát hiện ra 6 biểu hiện thường gặp

Hãy nhớ rằng không phải lúc nào ngoại tình cũng là vì tình dục - sự phản bội có thể xảy ra theo nhiều cách.

Cảm xúc là một yếu tố thực sự quan trọng (Ảnh minh họa)

Là một cố vấn và nhà trị liệu tâm lý, tôi đã làm việc với khách hàng trong các cuộc phẫu thuật đa khoa (GP), hành nghề tư nhân, tổ chức từ thiện, trường đại học và các cơ sở sức khỏe tâm thần. Điều này có nghĩa là tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều cá nhân, cặp vợ chồng và các nhóm người trưởng thành khác nhau và may mắn được giúp họ một loạt các vấn đề liên quan đến cá nhân và các mối quan hệ, bao gồm cả những người đã từng trải qua sự không chung thủy.

Chúng ta nói về "những kẻ ngoại tình" như thể đó là một tính cách cố định để xác định họ nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nó thường phức tạp hơn thế này. Tôi cũng đã quan sát thấy rằng ngoại tình không mang đặc trưng của giới tính, và mặc dù nhiều câu chuyện văn hóa khiến chúng ta tin rằng "kẻ ngoại tình" là một người xấu về mặt đạo đức, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, hành vi gian lận hiếm khi là tốt hoặc xấu.

Một khi khách hàng của tôi phát hiện ra bạn đời của mình ngoại tình, rất khó để hoà giải theo vô số cách mà kẻ ngoại tình đã được yêu. Khi có sự dính líu đến trẻ em, việc phát hiện có vẻ trở nên phức tạp hơn như thể bị cuốn quanh bởi những rắc rối trong việc nên làm điều gì là tốt nhất cho đứa con và người bị lừa dối.

Nhưng, tôi tin rằng những câu nói như "Một khi lừa dối, suốt đời lừa dối" không thực sự hữu ích và áp lực phải rời bỏ một mối quan hệ từ bạn bè và gia đình thường nói dễ hơn làm.

Không phải mối quan hệ nào cũng phải tan vỡ sau khi lừa dối, đôi khi tôi quan sát thấy rằng đó là dấu hiệu của điều gì đó không ổn giữa hai vợ chồng và vấn đề này có thể được khắc phục trong liệu pháp quan hệ.

Lần khác, tôi đã thấy các khách hàng phải mất một thời gian và cần sự hỗ trợ để nhận ra rằng họ muốn được rời đi. Tất nhiên, một trong hai lựa chọn đều gây đau đớn và việc hồi phục sau sự phản bội cần có thời gian.

Hãy nhớ rằng không phải lúc nào ngoại tình cũng là vì tình dục - sự phản bội có thể xảy ra theo nhiều cách. Nhưng cảm xúc là một yếu tố thực sự quan trọng. Không ai ngoài bạn biết sự thật về những gì đang diễn ra bên trong mối quan hệ của bạn, vì vậy, mặc dù những dấu hiệu dưới đây có thể là dấu hiệu của sự lừa dối, nhưng hãy tin tưởng vào bản thân để biết điều gì là đúng và tự tìm kiếm sự trợ giúp nếu cần thiết.

Dấu hiệu 1: Họ thực sự giỏi nói dối những điều nhỏ nhặt, vô thưởng vô phạt

Bạn có thấy đối tác của mình bất ngờ ở trung tâm mua sắm vào ngày hôm trước, nhưng khi bạn tình cờ hỏi họ đã làm gì, họ lại kể cho bạn một câu chuyện dài dòng nghe có vẻ hợp lý nhưng lại chi tiết quá mức cần thiết? Có vẻ như họ đang nói dối mà không chớp mắt? Cảm giác đột ngột rằng đối tác của bạn không hoàn toàn trung thực có thể là một dấu hiệu của sự không chung thủy.

Tôi có một khách hàng đã phát hiện đối tác của cô ấy ở một thị trấn mà cô ấy không nghĩ là sẽ gặp anh ta. Sau đó, cô ấy đã bị phớt lờ khi cố vẫy tay chào và vào buổi tối hôm đó, anh ấy đã giả vờ ngạc nhiên khi gặp cô ấy. Đối tác của cô sau đó đã hỏi rất nhiều câu hỏi về việc bị phát hiện, đó có thể là một công cụ được sử dụng bởi những kẻ ngoại tình để thăm dò và giải mã xem họ có bị bắt hay không. Đáng buồn thay, khách hàng của tôi sau đó biết được đối tác của cô ấy đã đến quán bar với người liên lạc gần đây của anh ta từ một ứng dụng hẹn hò.

Dấu hiệu 2: Họ phòng thủ trước những tương tác có thiện ý

Bạn có thể có những ý định tốt với đối tác của mình nhưng họ cho rằng bạn đang cố gắng bắt quả tang họ mọi lúc mọi nơi. Tôi đã thấy vô số ví dụ, trong các mối quan hệ mà một đối tác đang lừa dối, có những câu hỏi ngây thơ như "Tại sao tương cà lại ở trong tủ lạnh mà không phải là trong tủ?" và nhận được những câu trả lời không cân xứng, chẳng hạn như, "Tôi chỉ quên đặt nó ở đó! Cái gì, bạn không tin tưởng tôi ?".

Dấu hiệu 3: Họ thao túng bạn

Đôi khi, và đặc biệt là trong trường hợp lạm dụng bạo lực gia đình trong một mối quan hệ, kiểu tương tác được mô tả trong dấu hiệu hai thực sự có thể là một dấu hiệu cho thấy đối tác của bạn đang thao túng bạn. Kẻ ngoại tình cũng có thể là người đặt câu hỏi với ý định đánh lừa bạn.

Tôi đã từng có một khách hàng đã dọn dẹp tất cả các món ăn, nhưng khi quay trở lại nhà bếp thì lại thấy những chiếc đĩa bẩn bên bồn rửa. Đối tác của cô cho rằng cô đang nói dối để che đậy chuyện khác, và hỏi cô đã ở đâu cả buổi chiều thay vì thu dọn. Hóa ra anh ta đang lừa dối cô ấy.

Tôi khuyên bạn rằng nếu bạn cảm thấy "như thể" bạn đang lừa dối khi bạn không bị, hoặc nếu bạn cảm thấy như bạn không tin tưởng đối tác của mình, thì có thể xảy ra hiện tượng thở thao túng. Nếu sự thao túng này là một phần của mô hình lạm dụng bạo lực gia đình rộng lớn hơn, tôi mong bạn liên hệ với một tổ chức có thể giúp bạn.

Dấu hiệu 4: Họ buộc tội bạn vì cáo buộc họ gian lận hoặc họ (đại loại là) tự thú nhận

Tôi đã từng gặp trường hợp một khách hàng gặp tình huống như tranh cãi về việc giặt là và ngay phút tiếp theo, đối tác của họ đã thốt lên những điều như "Sao, bạn nghĩ tôi đang ngoại tình?". Thật thú vị, khách hàng của tôi không nghĩ đến việc bị lừa dối vào thời điểm đó, nhưng việc đối tác nói ra điều này quả thực là gian dối.

Thực tế là, cảm giác tội lỗi thường có thể gặm nhấm một người đang lừa dối và dẫn đến nỗi sợ rằng bạn đã "phát hiện ra họ". Điều này sẽ dẫn đến việc làm sáng tỏ và dẫn đến việc gần như tự thú nhận bản thân mà không cần trực tiếp nói ra.

Dấu hiệu 5: Bạn quen nhau qua sự dối lừa, hoặc họ có tiền sử ngoại tình

Một số khách hàng gặp đối tác của họ khi cả hai đang ở trong các mối quan hệ khác đã lừa dối hoặc họ bị lừa dối trong mối quan hệ mới cùng nhau. Theo quan sát của tôi, mô hình lừa dối sau đây thường giống nhau: một khi thực tế sống chung ngày này qua ngày khác, nỗi bất hạnh ập đến và họ lại một lần nữa tìm nơi nương tựa vào một bờ vai khác để khóc.

Nếu bạn và đối tác của bạn đã từng lừa dối đối tác trước đây của bạn khi hai người quen nhau, không có lý do gì để điều này không thể xảy ra một lần nữa. Và, những điều kiện đưa bạn đến với nhau có thể khiến bạn hoang tưởng hơn bình thường. Thật không may, một khi sự hoang tưởng len lỏi vào một mối quan hệ, nó có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Nếu đối tác của bạn có tiền sử gian lận, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về những lý do dẫn đến việc họ lừa dối trong những mối quan hệ trong quá khứ.

Dấu hiệu 6: Hoạt động trực tuyến và điện thoại đã thay đổi

Điều này rất khó, bởi vì nó có thể chỉ ra sự gian lận, nhưng cũng có thể có một lời giải thích vô tội. Có thể điện thoại di động của họ bị lag, đó là tin nhắn từ ai đó mà bạn không nhận ra và điều này tiếp tục xảy ra. Hoặc lịch sử tìm kiếm trên Google của họ đưa ra những câu hỏi như đi ăn tối ở đâu, khi bạn và đối tác của bạn gần đây chưa đi ăn.

Một ví dụ phổ biến là một cặp vợ chồng đã kết hôn đồng bộ hóa các thiết bị khác nhau của họ với nhau, và sau đó quên mất họ đã làm như vậy. Cụm từ "Tôi không còn yêu chồng tôi nữa" đã xuất hiện trên lịch sử Google của một khách hàng.

Không có dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu này đảm bảo rằng đối tác của bạn đang lừa dối. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục cảm thấy nghi ngờ rằng có điều gì đó đang xảy ra và mọi nỗ lực để chất vấn nó đều bị xóa sổ bằng một lời giải thích, hãy bắt đầu chú ý đến bản năng của bạn.

Tất nhiên, nếu bạn đang ở trong tình trạng bị lạm dụng bạo lực gia đình, điều này sẽ thay đổi rất nhiều và điều quan trọng là bạn phải thực hiện các bước để nhận được sự giúp đỡ - đó có thể là tâm sự với người thân thiết của bạn hoặc liên hệ với một tổ chức có thể giúp đỡ.

Nhưng nếu không, hãy xem xét thời điểm bắt đầu nghi ngờ và bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đối tác của mình ngoại tình. Dù câu trả lời là gì, có thể hữu ích nếu bạn tìm kiếm một nhà trị liệu cho chính mình chỉ để nói qua một số cảm xúc này.

