Không thể "sinh con" với vợ trẻ 35 tuổi vì tuổi cao sức yếu, chồng đề nghị cô làm một việc gây sốc

Một phụ nữ 35 tuổi giấu tên đến từ Nigeria đã chia sẻ câu chuyện oái oăm của mình để xin lời khuyên từ cộng đồng mạng. Người phụ nữ cho biết, cô đã kết hôn với một cụ ông giàu có, luôn chiều chuộng cô.

Người chồng là chủ sở hữu một công ty về lĩnh vực hàng không có tiếng tăm ở châu Phi. Trước khi trở thành vợ chồng, người phụ nữ 35 tuổi là trợ lý của ông và sau đó, cô nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí bà chủ vì vợ ông này qua đời từ lâu.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của người phụ nữ một bước lên tiên. Cô dành dụm được rất nhiều tiền, mua nhà và nhiều bất động sản khác.

Vì tuổi cao sức yếu, người chồng không còn khả năng sinh con với người vợ mới trẻ đẹp. Ông này chỉ có một người con trai duy nhất 40 tuổi, bị khiếm khuyết cả về tinh thần lẫn thể chất nên chưa lập gia đình. Người chồng già đề nghị cô vợ mới cưới hãy "ngủ" với con trai riêng của ông để sinh ra một bé trai nối dõi, đổi lại người phụ nữ sẽ được hưởng trọn gia tài.

Sau lời đề nghị này, người chồng già cũng từ chối làm chuyện chăn gối với cô vợ mới và luôn tìm cách thúc ép cô thực hiện mong ước của ông.

Người phụ nữ đã nhờ cộng đồng mạng tư vấn xem cô nên làm thế nào trong tình huống oái oăm này. Cô không muốn mất quyền thừa kế, bỏ phí công sức của mình trong suốt thời gian qua bởi cô còn một đứa con riêng mà chồng không biết.

Tuy nhiên, cô lại khó có thể chấp nhận việc quan hệ tình dục với con trai riêng của chồng. Mặc dù vậy, nếu như sinh ra được một bé trai cô sẽ trở thành người phụ nữ giàu có như mong ước.

Chia sẻ của người phụ nữ đã bị cộng đồng mạng "ném đá" không thương tiếc. Đa phần ý kiến đều cho rằng, người phụ nữ đã quá tham lam, chấp nhận lấy chồng già để đổi đời.

Dấu hiệu nhận biết những cô nàng thực dụng, "đào mỏ"

Nếu yêu phải cô gái có biểu hiện dưới đây thì bạn nên chấm dứt mối quan hệ càng sớm càng tốt. Vì nàng chẳng yêu đương thật lòng đâu mà chỉ có ý định 'đào mỏ' bạn mà thôi.

Thường muốn đến những nơi sang chảnh, nhưng người trả tiền luôn là bạn

Không chỉ mua sắm, mà cô ấy còn thường xuyên muốn được đi ăn ở những nơi sang trọng, đắt tiền. Và người trả cho tất cả, luôn là bạn.

Cần tiền để có được hạnh phúc

Cô nàng thực dụng có suy nghĩ không có tiền đồng nghĩa với việc không thể có hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, tiền có thể giúp bạn đạt được nhiều thứ, nhờ đó khiến bạn hạnh phúc hơn song tiền không thể mua được hạnh phúc. Xuất phát từ suy nghĩ trên, những cô gái thực dụng hay chạy theo các xu hướng thời trang mới nhất, họ sẵn sàng chi tiền để thưởng thức những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Đối với bạn trai, họ nghĩ yêu một anh chàng nghèo hơn mình, tay trắng, gia cảnh khó khăn... đồng nghĩa với việc không bao giờ hạnh phúc.

Nàng thích những món quà đắt tiền

Khi bạn tặng nàng một món quà không hẳn quá đắt, nhưng gợi nhắc về khoảng thời gian đặc biệt hai người có với nhau, hoặc bạn viết tặng nàng một bài thơ đầy sự chân thành, cái bạn nhận được có thể chỉ là một tia nhìn vô cảm hay một thái độ phớt lờ.

Nàng sẽ thích thú hơn nếu được tặng một đôi bông tai kim cương óng ánh, hoặc một đôi Jimmy Choo mà nàng từng mê mẩn. Những cô nàng "thợ mỏ" thích những món quà nặng về vật chất hơn là giàu tình cảm.

Nàng tò mò về tình hình tài chính của bạn

Nếu bạn gái của bạn luôn tò mò về công việc, sự nghiệp cũng như tình hình tài chính của bạn, thì đừng vội lầm tưởng nàng thực sự quan tâm đến bạn. Nàng chỉ đang quan tâm đến việc bạn có đủ khả năng chi trả trong suốt mối quan hệ này không.

Trông mặt mà bắt hình dong

Những cô nàng đào mỏ luôn đòi hỏi cuộc sống ở mức cao và nàng nghĩ mình có thể đạt được điều ấy qua diện mạo cũng như bộ váy nàng đang mặc.

Cô nàng thường xuyên "không để vào mắt" những người theo nàng là ở địa vị thấp, người vô gia cư hay người làm trong lĩnh vực dịch vụ. Trong cuộc hẹn, cô nàng sẽ quyến rũ và gợi cảm hơn nhiều nếu biết đối phương sở hữu một chiếc Audi R8, thay vì một anh chàng phụ bếp vào Chủ nhật.

Cô nàng chênh lệch với bạn

Khi bạn xem xét vấn đề rằng khi đi cạnh nhau, bạn hơi quá khập khiễng so với nàng, đó có thể là một dấu hiệu xấu. Nếu nàng trông quá đũa lệch so với bạn, rất có thể, nàng hi vọng điều gì đó nhiều hơn từ mối quan hệ này. Nếu bạn có một chiếc ví đủ dầy, thì rất có thể cô nàng đang hi vọng được ăn theo nhờ cặp kè với bạn.

