Bị sa thải chưa đầy 24 giờ, cô gái 31 tuổi khiến sếp phải nhận sai sau một đêm

Tiểu Vy là một cô gái hiền lành, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc nhưng tính cách lại tương đối sống nội tâm và không giỏi giao tiếp với người khác. Ở văn phòng, cô luôn hoàn thành công việc một cách âm thầm và không bao giờ gây phiền nhiễu. Tuy nhiên, mới tuần trước, cô đã bị sếp chỉ trích nặng nề vì một sai sót nhỏ và sau đó bị sa thải.

Quyết định sa thải đến bất ngờ ở tuổi 31

Tin bị sa thải đến với tôi nhanh đến mức không kịp chuẩn bị tâm lý. Sau nhiều năm làm việc, tôi luôn giữ hiệu suất ổn định và hiếm khi mắc lỗi nghiêm trọng.

Thế nhưng chỉ một sai sót nhỏ, tôi bị phê bình gay gắt rồi nhận quyết định nghỉ việc ngay sau đó.

Ở tuổi 31, việc bị sa thải không chỉ khiến tôi sốc mà còn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.

Tôi từng nghĩ những nỗ lực âm thầm suốt thời gian dài đủ để chứng minh năng lực của mình. Nhưng hóa ra, chỉ một sơ suất cũng có thể xóa nhòa tất cả.

Không chỉ tôi bất ngờ, đồng nghiệp cũng cảm thấy khó hiểu. Họ biết tôi không phải người nổi bật, nhưng luôn làm việc cẩn thận và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra và tôi buộc phải chấp nhận.

Ngày cuối cùng ở công ty, tôi lặng lẽ rà soát lại toàn bộ tài liệu, bàn giao công việc chi tiết. Dù bị sa thải, tôi vẫn muốn rời đi trong sự chuyên nghiệp.

Dù bị sa thải, tôi vẫn hoàn tất mọi việc trước khi rời đi

Ngày cuối cùng ở công ty, tôi không tranh cãi hay giải thích. Tôi lặng lẽ rà soát lại toàn bộ tài liệu, bàn giao công việc chi tiết, sắp xếp các đầu mục rõ ràng để người tiếp nhận dễ theo dõi.

Tôi thậm chí còn ghi chú những vấn đề có thể phát sinh sau này.

Khi thu dọn bàn làm việc, tôi nhận ra mình đã gắn bó với nơi này khá lâu. Những dự án, những đêm tăng ca, những lần cả nhóm cùng chạy deadline… tất cả đều là kỷ niệm. Vì thế, dù bị sa thải, tôi vẫn muốn rời đi trong sự chuyên nghiệp.

Tôi chào mọi người rồi ra về, không nghĩ rằng chỉ vài giờ sau, mọi chuyện sẽ thay đổi.

Nhận được cuộc gọi bất ngờ

Tối hôm đó, khi đang ở nhà, tôi nhận được điện thoại từ sếp.

Ông nói một hợp đồng quan trọng gặp sự cố, những người đang xử lý không tìm được hướng giải quyết. Đây lại là phần việc tôi từng đảm nhiệm suốt thời gian dài.

Ông hỏi tôi có thể quay lại hỗ trợ không. Tôi do dự vài giây. Dù đã bị sa thải, nhưng hợp đồng này là công sức của cả nhóm trong suốt hai tháng. Nghĩ vậy, tôi đồng ý quay lại.

Tối hôm đó, tôi cùng sếp và một vài đồng nghiệp xử lý vấn đề đến tận 2 giờ sáng. Sau khi mọi thứ được tháo gỡ, tôi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Sếp thay đổi quyết định chỉ sau một đêm

Sáng hôm sau, tôi nhận thêm một cuộc gọi. Lần này, sếp đề nghị tôi quay lại làm việc chính thức. Ông thừa nhận đã vội vàng khi đưa ra quyết định sa thải trước đó.

Trong buổi trao đổi, ông nói rằng ban đầu ông cho rằng tôi thiếu chủ động và ít thể hiện tinh thần tập thể.

Nhưng khi cùng tôi xử lý sự cố, ông nhận ra tôi hiểu công việc sâu và có trách nhiệm cao. Thêm vào đó, những tài liệu bàn giao trước khi rời đi rất đầy đủ, giúp mọi người dễ dàng tiếp tục.

Ông nhận ra rằng dù tôi không nói nhiều, tôi vẫn luôn âm thầm đóng góp. Và hành động quay lại hỗ trợ sau khi bị sa thải càng chứng minh điều đó.

Trở lại sau khi bị sa thải, tôi thay đổi nhiều hơn

Sau khi quay lại công ty, tôi cũng tự nhìn nhận lại bản thân. Tôi bắt đầu chủ động trao đổi với đồng nghiệp, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chung, đồng thời vẫn giữ sự cẩn trọng trong công việc.

Không khí trong nhóm trở nên thoải mái hơn. Đồng nghiệp cũng tin tưởng tôi nhiều hơn. Còn tôi hiểu rằng năng lực là quan trọng, nhưng cách thể hiện và kết nối với tập thể cũng không kém phần cần thiết.

Trải nghiệm bị sa thải rồi được mời quay lại khiến tôi nhận ra một điều: đôi khi giá trị của một người không nằm ở lời nói, mà ở cách họ hành động trong những thời điểm quan trọng.

Theo Sohu