7 kiểu người dễ 'lật mặt' nhất, khi bạn nhận ra thì đã quá muộn

Dưới đây là 7 kiểu người bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tin tưởng và kết giao.

Kiểu người thích ngồi lê đôi mách

Nếu một người thường xuyên kể cho bạn nghe chuyện riêng tư của người khác, thì đừng vội nghĩ bạn là "ngoại lệ".

Rất có thể, khi quay lưng lại, họ cũng sẽ kể câu chuyện của bạn cho người khác nghe theo cách tương tự.

Những người này thường tìm kiếm cảm giác được chú ý, được coi trọng thông qua việc lan truyền tin đồn.

Họ không thực sự quan tâm đến việc ai bị tổn thương, miễn là câu chuyện đủ hấp dẫn. Sự "thân thiết" mà họ tạo ra thường chỉ là lớp vỏ của những bí mật bị đánh đổi.

Kiểu người hay nói xấu sau lưng

Một người có thể nói xấu người khác trước mặt bạn, thì cũng hoàn toàn có thể nói xấu bạn trước mặt người khác.

Đây là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, thiếu kiểm soát lời nói và thường dùng việc hạ thấp người khác để nâng mình lên.

Mối quan hệ với họ luôn tiềm ẩn sự bất ổn. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào mình trở thành "nhân vật chính" trong những câu chuyện tiêu cực do họ dựng nên.

Kiểu người thiếu nhận thức về bản thân

Những người không hiểu rõ bản thân thường cũng không hiểu được tác động của họ lên người khác.

Họ dễ vô tình làm tổn thương người xung quanh, nhưng lại không đủ trách nhiệm để thừa nhận.

Khi bị góp ý, họ có xu hướng phủ nhận, đổ lỗi hoặc cho rằng bạn "quá nhạy cảm".

Sự thiếu tự nhận thức khiến họ không thể thay đổi, và điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp tục bị tổn thương nếu đặt niềm tin vào họ.

Kiểu người thiếu sự đồng cảm

Đồng cảm là nền tảng giúp con người kết nối với nhau một cách chân thành.

Người thiếu đồng cảm thường lạnh lùng, lý trí đến mức cực đoan, và sẵn sàng làm tổn thương người khác nếu điều đó mang lại lợi ích cho họ.

Họ có thể lợi dụng lòng tốt, thao túng cảm xúc và biện minh cho hành vi của mình một cách rất "hợp lý".

Nhưng đằng sau đó là sự thờ ơ với cảm xúc của người khác, điều khiến họ trở thành một người bạn không đáng tin cậy.

Kiểu người thiếu quyết đoán, dễ thay đổi

Không phải ai thiếu quyết đoán cũng xấu, nhưng nếu một người liên tục thay đổi ý kiến, thất hứa hoặc "bẻ kèo" vào phút cuối, bạn sẽ khó có thể xây dựng sự tin tưởng lâu dài.

Họ có thể khiến bạn thất vọng hết lần này đến lần khác, bởi họ không thực sự biết mình muốn gì và cũng không coi trọng cam kết với người khác.

Ở bên cạnh họ, bạn dễ rơi vào trạng thái bị động và hụt hẫng.

Kiểu người không chấp nhận câu trả lời "không"

Tôn trọng ranh giới cá nhân là dấu hiệu của một mối quan hệ lành mạnh. Ngược lại, những người không chấp nhận lời từ chối thường chỉ quan tâm đến nhu cầu của họ.

Họ có thể gây áp lực, thao túng hoặc thay đổi thái độ khi không đạt được điều mình muốn.

Nguy hiểm hơn, khi bị từ chối, họ có thể phản ứng tiêu cực, thậm chí tiết lộ những điều riêng tư của bạn như một cách "trả đũa".

Kiểu người hai mặt, không nhất quán

Đây là kiểu người dễ nhận biết nhưng cũng dễ khiến người khác chủ quan. Họ có thể rất thân thiện khi ở bên bạn, nhưng lại hoàn toàn khác khi ở môi trường khác hoặc với người khác.

Sự thay đổi này không đơn thuần là linh hoạt trong giao tiếp, mà là thiếu trung thực trong con người.

Khi một người không sống thật, bạn sẽ không bao giờ biết đâu là phiên bản thật của họ và cũng không thể đặt niềm tin vào một điều không rõ ràng.

Chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin

Không ai hoàn hảo, và mỗi người đều có những điểm yếu nhất định. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận ra đâu là những giới hạn có thể chấp nhận, và đâu là những dấu hiệu cảnh báo cần tránh xa.

Một mối quan hệ tốt không khiến bạn phải lo lắng, đề phòng hay mệt mỏi. Ngược lại, nó mang lại cảm giác an toàn, tôn trọng và tin cậy.

Đừng ngại thu hẹp các mối quan hệ nếu điều đó giúp bạn bảo vệ sự bình yên của chính mình.