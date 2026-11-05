Cơn sốt "đi chùa online" bằng AI: "Đừng vội tin bức tượng đẹp, tiếng chuông ảo"

Cơn sốt "đi chùa online" bằng AI": Công đức không phải là điểm thưởng trong trò chơi"

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 10, chùa trực tuyến Sansa tại Hàn Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng internet.

Theo ghi nhận, chỉ trong 3 ngày từ 28 đến 30/10, website đã ghi nhận khoảng 600.000 lượt khách, với gần 4.700 người cùng có mặt trong chính điện vào sáng 30/10. Người truy cập đến từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

“Chùa online” gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Thay vì trực tiếp đến chùa, người tham gia có thể tạo nhân vật trong không gian 3D, vào chính điện lễ Phật, tụng kinh, lần tràng hạt, ngồi thiền, dâng hoa hoặc thả hoa đăng mà không cần rời khỏi nhà.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Thái Hà Books, người đã viết và biên soạn nhiều đầu sách về văn hóa đọc, thực hành đạo Phật trong đời sống thường ngày – chia sẻ, đặc biệt chú ý đến chi tiết các ứng dụng cho phép người dùng tích lũy điểm công đức, nâng cấp nhân vật, mua hoa ảo để dâng Phật, thậm chí xem quảng cáo để hoàn thành nhiệm vụ tu tập.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Thái Hà Books, người đã viết và biên soạn nhiều đầu sách về văn hóa đọc, thực hành đạo Phật. Ảnh: Phạm Hưng

Theo TS Hùng, mọi người cần hết sức cẩn trọng.

"Trong Kinh Tăng Chi Bộ (AN 6.63), Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, Ta nói tư tâm sở là nghiệp. Sau khi có chủ ý, người ta tạo nghiệp bằng thân, lời nói và ý.” Nói đơn giản, nghiệp gắn liền với tác ý, với chủ tâm của con người. Một bông hoa thật không tự động tạo ra công đức. Một bông hoa ảo cũng vậy. Nếu một người dâng hoa với tâm biết ơn, cung kính và trong sạch, hành động ấy có thể là một duyên lành. Nhưng nếu người ấy dâng hoa chỉ để nhận thêm điểm, tăng cấp độ hoặc mong được ban phát tài lộc thì rất dễ biến việc tu tập thành một cuộc trao đổi.

Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền. Tôi nhận lại bao nhiêu công đức. Tôi lạy Phật bao nhiêu lần. Tôi được bao nhiêu điểm thưởng. Đó là tư duy giao dịch. Trong khi con đường Đức Phật chỉ dạy là con đường chuyển hóa tham, sân, si. Nếu càng “tu” mà càng muốn tích lũy, càng muốn hơn người, càng mong nhận được phần thưởng, thì phải xem lại việc tu ấy đang làm giảm lòng tham hay đang nuôi dưỡng lòng tham” - TS Hùng nhấn mạnh.

Chùa online có thể là phương tiện tốt nếu sử dụng đúng

Ông Hùng chia sẻ, không phản đối chùa online. Trái lại, ông cho rằng công nghệ có thể đóng góp rất lớn cho việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Một người Việt Nam đang sống ở châu Âu có thể nghe giảng Kinh bằng tiếng Việt. Một người già yếu không thể đến chùa vẫn có thể tham gia một buổi học Phật pháp trực tuyến. Một người trẻ chưa từng biết đến Phật giáo có thể bắt đầu tìm hiểu Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và phương pháp thực hành chánh niệm ngay trên điện thoại. Đó là những điều rất đáng khuyến khích.

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, dù là không gian tâm linh thực tế hay trực tuyến, điều cốt lõi vẫn là tinh thần thực hành Chánh pháp. Ảnh: NVCC

Từ kinh nghiệm tổ chức các lớp thiền trực tuyến, TS Hùng nhận định rằng học viên hoàn toàn có thể tự thực hành tại nhà nếu nhận được sự chỉ dẫn đúng đắn. Qua đó, ông đưa ra một quan điểm cốt lõi: thiền trực tuyến không phải là một trải nghiệm ảo. Màn hình chỉ là công cụ kết nối giữa thầy và trò, còn những yếu tố như hơi thở, cảm thọ của thân, nhận thức về cơn giận, cùng sự tỉnh thức và khả năng chuyển hóa đều mang giá trị hiện thực sâu sắc.

Ông khẳng định các hình thức trực tuyến chỉ đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ, trong khi tiến trình tu tập đích thực phải được hiện thực hóa ngay trong cuộc sống thường nhật.

Ông Hùng chia sẻ, bản thân là người làm kinh doanh và cũng là người nghiên cứu, giảng dạy Phật pháp. Ông hiểu rằng để vận hành một ứng dụng, người ta cần máy chủ, nhân sự, công nghệ và kinh phí. Việc kêu gọi đóng góp minh bạch, tự nguyện để duy trì một nền tảng giáo dục Phật pháp không nhất thiết là điều xấu. Nhưng tôi rất băn khoăn khi thấy quảng cáo được đưa vào “nhiệm vụ tu tập”, hay việc mua vật phẩm ảo được gắn với điểm công đức. Bởi ranh giới giữa một phương tiện giáo dục và việc thương mại hóa niềm tin tâm linh đôi khi rất mong manh.

Ông cho rằng, trong thời đại trí tuệ nhân tạo đừng vội tin một ứng dụng chỉ vì nó có tượng Phật đẹp. Đừng vội tin một website chỉ vì nó phát tiếng chuông chùa. Và đừng nghĩ rằng một thuật toán có thể tính toán chính xác công đức. Công nghệ có thể ghi nhận số lần nhấp chuột nhưng công nghệ không thể chỉ dựa vào số lần nhấp chuột mà biết được một người đã giảm bao nhiêu tham lam, sân hận và si mê…

Thay cho lời kết, TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh về giá trị cốt lõi của việc tu tập trong thời đại số. Ông nhận định rằng, việc 3.000 người cùng tham gia vào một ngôi chùa ảo là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, giá trị thực sự sẽ lớn hơn rất nhiều nếu những cá nhân này cùng chuyển hóa nhận thức bằng hành động cụ thể vào ngày mai: từ việc hiếu kính cha mẹ, sống trung thực cho đến việc làm chủ lời nói khi nóng giận.

Theo ông, bản chất của đạo Phật không nằm ở sự cầu xin, mà là con đường tự thân tu tập để nhận diện và chấm dứt khổ đau. Do đó, dù là không gian tâm linh thực tế hay trực tuyến, điều cốt lõi vẫn là tinh thần thực hành Chánh pháp.

Khép lại chia sẻ, TS Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi người Phật tử không nên xem tôn giáo như một công cụ tích lũy công đức máy móc, cũng không nên dừng lại ở những nghi thức ảo. Thay vào đó, mỗi người cần thắp sáng ngọn đèn chánh niệm và tự vun trồng những hạt giống thiện lành trong tâm thức.