TikToker cao 2,2 m qua đời ở tuổi 26

Yangtze News đưa tin Xiaoyue qua đời rạng sáng 11/10 sau thời gian chống chọi với nhiều bệnh lý. Zihao, bạn trai cô, thông báo tin buồn này cùng ngày, cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản theo nguyện vọng của Xiaoyue và gia đình.

Theo Lianhe Zaobao, Xiaoyue và Zihao từng gây chú ý nhờ chênh lệch chiều cao 52 cm. Xiaoyue cao 2,2 m, trong khi bạn trai cao 1,68 m. Đôi tình nhân đã có gần 4 năm gắn bó, chủ yếu sống ở Trùng Khánh. Tài khoản của họ thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Tháng 10/2025, Xiaoyue thông báo sinh con trai.

Xiaoyue bên bạn trai và con trai. Ảnh: TikTok

Video cuối cùng trên tài khoản cá nhân của Xiaoyue được đăng ngày 18/8. Trong phần chú thích, cô viết: "Dù cuộc sống đầy khó khăn, sự ấm áp vẫn luôn nâng đỡ tôi". Trước đó, vào tháng 7, Zihao tiết lộ trong một video rằng Xiaoyue được chẩn đoán mắc bệnh khổng lồ (rối loạn nội tiết hiếm gặp do tuyến yên tiết quá nhiều hormone tăng trưởng - PV), đái tháo đường thứ phát, có u tuyến yên và u màng não (loại u phát triển ở các lớp màng bao quanh não và tủy sống). Nữ TikToker cũng được phát hiện có lượng đường trong máu tăng cao bất thường và suy thận.

Đôi tình nhân hạnh phúc bên con trai chào đời năm ngoái. Ảnh: TikTok

Chia sẻ với Red Star News, Zihao nói không ngờ tình trạng bệnh của bạn gái lại dẫn đến cái chết.

"Bác sĩ bảo tôi rằng bệnh tình thực ra khá nhẹ, cô ấy chỉ cần thực hiện một thủ thuật xâm lấn tối thiểu để loại bỏ khối u trong não", anh kể. "Tôi chưa bao giờ nghĩ căn bệnh này có thể cướp đi mạng sống của một người. Tôi nghĩ chỉ cần đường huyết của cô ấy giảm là có thể tiến hành phẫu thuật".