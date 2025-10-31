Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Tình cờ gặp nhau trong tiệm mát-xa

Vũ Diên Cự (44 tuổi), sinh ra tại một ngôi làng nghèo ở Ngu Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Gia đình anh khó khăn đến mức phải ngủ chung với gia súc, theo Jimu News.

Dù học giỏi, Vũ phải nghỉ học năm 15 tuổi vì cha mẹ không đủ tiền đóng học phí. Sau đó, anh làm việc trong mỏ đá gần nhà, nơi người cha cũng làm công nhân tại đây. Tuy nhiên, một tai nạn lao động xảy ra khiến Vũ bị thương nặng ở mắt phải, thị lực suy giảm vĩnh viễn.

Người đàn ông nghèo bị khiếm thị ở Trung Quốc đã kết hôn với một phụ nữ Mỹ có bằng tiến sĩ và chung sống hạnh phúc suốt 20 năm. Ảnh: Baidu

Không bỏ cuộc, Vũ học nghề xoa bóp cho người khiếm thị và chuyển đến làm việc tại một tiệm mát-xa ở Tân Cương. Chính tại đây, vào tháng 9/2004, anh gặp Amy Thames, một giáo viên mầm non người Mỹ đang công tác tại khu vực này.

Amy tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và đến Trung Quốc dạy học.

Lần đầu gặp nhau chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, nhưng lần thứ hai đã trở thành bước ngoặt. Một buổi tối, Amy hốt hoảng chạy vào tiệm mát-xa tìm Vũ giúp đỡ vì bị một người lạ bám theo.

Khi ấy, Vũ không biết tiếng Anh, còn Amy chỉ nói được vài câu tiếng Trung. Anh dùng từ điển điện tử để hiểu cô đang gặp nguy hiểm và giúp cô về nhà an toàn. Từ đó, họ bắt đầu làm bạn, rồi dần nảy sinh tình cảm.

Dù rào cản ngôn ngữ và văn hóa rất lớn, họ vẫn quyết định đăng ký kết hôn vào tháng 3/2005. Amy chia sẻ, chính sự chân thành và kiên cường của Vũ đã khiến cô cảm động. Cả hai đều xuất thân nghèo khó, nên dễ dàng đồng cảm và trân trọng nhau.

Amy thừa nhận, thử thách lớn nhất khi sống ở nông thôn Trung Quốc không phải là ngôn ngữ, mà là việc làm quen với nhà vệ sinh kiểu ngồi xổm, điều phổ biến ở vùng quê. Dù vậy, cô nhanh chóng thích nghi.

Hai thập kỷ bên nhau giữa Thượng Hải phồn hoa

Sau vài năm, cặp đôi chuyển đến Thượng Hải, nơi họ xây dựng cuộc sống ổn định. Vũ hiện điều hành một viện chăm sóc sức khỏe, còn Amy làm giáo viên tại một trường quốc tế. Trong thời gian sống tại Trung Quốc, Amy tiếp tục học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ giáo dục tại các trường đại học ở Mỹ.

Cặp đôi có hai con gái, hiện 17 và 14 tuổi, đều học giỏi và đam mê thể thao. “Tôi thích anh ấy vì anh cao, điển trai và có tính cách tốt. Anh ấy rất kỷ luật, không hút thuốc, không uống rượu và đặc biệt lãng mạn”, Amy nói trong một cuộc phỏng vấn.

Cặp đôi đang sinh sống, làm việc tại Thượng Hải và có 2 cô con gái. Ảnh: Baidu

Anh Vũ gọi vợ là “người phụ nữ nhân hậu và đầy lòng trắc ẩn”. Chị Amy thường tham gia hoạt động từ thiện và hỗ trợ các tổ chức cộng đồng. “Chúng tôi biết chấp nhận và sống cùng khuyết điểm của nhau. Vợ chồng hiếm khi cãi vã, và nếu có, cô ấy luôn là người nhường tôi trước”, anh chia sẻ.

Amy cho biết những khó khăn trong những năm đầu hôn nhân đã giúp họ càng thêm gắn bó. “Nếu không có những thử thách đó, có lẽ chúng tôi đã không đi cùng nhau đến hôm nay”, cô tâm sự.

Anh Vũ quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho những người trẻ có xuất thân nghèo khó. “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ hay tình yêu chỉ vì bạn đến từ nơi khiêm tốn. Cuộc đời có thể thay đổi khi bạn đủ chân thành và kiên trì”, anh nói.

Hơn 20 năm sau cuộc gặp định mệnh trong tiệm mát-xa nhỏ ở Tân Cương, tình yêu của họ vẫn bền vững giữa một Trung Quốc hiện đại và toàn cầu hóa, trở thành minh chứng cho sức mạnh của lòng tin, sự đồng cảm và tình yêu không biên giới.