Chú rể U80 lái siêu xe đón cô dâu kém 41 tuổi

Hôn lễ của ông Lư Vĩ Quốc, Chủ tịch Liên minh Kinh tế và Dân sinh Hong Kong, và Dư Trọng Hân, diễn viên hí khúc Quảng Đông, diễn ra tại câu lạc bộ đồng quê Beas River thuộc Câu lạc bộ Đua ngựa Hong Kong, ở Thượng Thủy. Đám cưới được tổ chức riêng tư, không có sự tham dự của truyền thông.

Ngày 12/10, ông Lư chia sẻ những khoảnh khắc trong hôn lễ lên mạng xã hội. Ông cho biết các phù rể đến nhà từ sáng sớm để trang trí xe hoa, sau đó tự lái chiếc Ferrari 348 Spider màu đỏ mà ông đã gìn giữ nhiều năm đến đón cô dâu.

Điều khiến chú rể thích thú là chiếc xe được sản xuất cùng năm Dư Trọng Hân chào đời, năm 1994. Ông gọi sự trùng hợp này là "duyên phận".

Chiếc Ferrari 348 Spider màu đỏ được sản xuất cùng năm cô dâu Dư Trọng Hân chào đời. Ảnh: HK01

Chuyện tình cảm của cả hai trở thành đề tài được chú ý tại Hong Kong hồi tháng 5, khi ông Lư đưa cô Dư đến một cuộc họp nhóm nghị sĩ thuộc liên minh do ông làm chủ tịch, sau đó cùng cô xuất hiện trước truyền thông để chia sẻ về mối quan hệ.

Ông kể, tối đầu tháng 5, sau khi cô Dư hoàn thành chương trình ngành thú y tại Đại học Thành phố Hong Kong, cả hai nhắn tin qua WhatsApp, thăm dò tình cảm của nhau rồi thổ lộ lòng mình. Ông cho rằng có thể họ đã dành tình cảm cho nhau từ lâu nhưng chưa nhận ra hoặc chưa từng nói thành lời.

Sau khi đón dâu, ông Lư và cô Dư làm lễ cưới dưới sự chủ trì của ông Ngô Vĩnh Gia, lãnh đạo liên minh đồng thời là luật sư đang hành nghề. Ông Lư bày tỏ vui mừng khi được chính người đứng đầu tổ chức chủ trì hôn lễ, gọi đây là "một chuyện tình đẹp".

Chú rể Lư Vĩ Quốc và cô dâu Dư Trọng Hân. Ảnh: HK01

Giải thích về việc chọn địa điểm tổ chức, ông cho biết cô Dư yêu thích cưỡi ngựa và từng thực tập tại Câu lạc bộ Đua ngựa Hong Kong trong thời gian học ngành thú y. Vì vậy, nơi này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cô dâu.