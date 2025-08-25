Hợp luyện diễu binh, ấm tình quân dân
Trong không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), từng bước chân người lính như được tiếp thêm sức mạnh từ vòng tay yêu thương, sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân.
Nữ chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, hoà chung không khí với bạn trẻ, người dân tại khu vực quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Hướng
Không chỉ là màn hợp luyện diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng, mà còn là khoảnh khắc quân với dân gắn bó, sẻ chia trong niềm tự hào chung của ngày hội lớn. Ảnh: Công Hướng
Chiến sĩ khối xe tăng thiết giáp bắt tay, gửi lời cảm ơn tới người dân đã quan tâm, động viên anh và đồng đội hoàn xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Công Hướng
Quân dân hòa nhịp. Ảnh: Công Hướng
Các khối diễu binh tối ngày 24/8. Ảnh: Duy Phạm
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội. Trong ảnh: Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân. Ảnh: Hiếu Duy
Các nữ chiến sĩ rạng rỡ giao lưu với người dân, sau đó diễu hành trang nghiêm trong ngày hợp luyện chính thức thứ hai, tối 24/8.
