Hợp luyện diễu binh, ấm tình quân dân

Nữ chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, hoà chung không khí với bạn trẻ, người dân tại khu vực quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Hướng

Không chỉ là màn hợp luyện diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng, mà còn là khoảnh khắc quân với dân gắn bó, sẻ chia trong niềm tự hào chung của ngày hội lớn. Ảnh: Công Hướng

Chiến sĩ khối xe tăng thiết giáp bắt tay, gửi lời cảm ơn tới người dân đã quan tâm, động viên anh và đồng đội hoàn xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Công Hướng

Quân dân hòa nhịp. Ảnh: Công Hướng

Các khối diễu binh tối ngày 24/8. Ảnh: Duy Phạm

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội. Trong ảnh: Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân. Ảnh: Hiếu Duy