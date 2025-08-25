Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Hợp luyện diễu binh, ấm tình quân dân

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

Trong không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), từng bước chân người lính như được tiếp thêm sức mạnh từ vòng tay yêu thương, sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân.

Nữ chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, hoà chung không khí với bạn trẻ, người dân tại khu vực quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Hướng

Không chỉ là màn hợp luyện diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng, mà còn là khoảnh khắc quân với dân gắn bó, sẻ chia trong niềm tự hào chung của ngày hội lớn. Ảnh: Công Hướng

Chiến sĩ khối xe tăng thiết giáp bắt tay, gửi lời cảm ơn tới người dân đã quan tâm, động viên anh và đồng đội hoàn xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Công Hướng

Quân dân hòa nhịp. Ảnh: Công Hướng

Các khối diễu binh tối ngày 24/8. Ảnh: Duy Phạm

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội. Trong ảnh: Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân. Ảnh: Hiếu Duy

Các nữ chiến sĩ rạng rỡ giao lưu với người dân, sau đó diễu hành trang nghiêm trong ngày hợp luyện chính thức thứ hai, tối 24/8.

Theo Công Hướng - Hiếu Duy - Châu Linh - Duy Phạm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2025 06:26 AM (GMT+7)
