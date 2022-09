Hiến cả tuổi thanh xuân để chờ người tình đại gia bỏ vợ, cái kết của nữ sinh xinh đẹp mới bất ngờ

Vẻ ngoài nổi bật của Tiểu Hoa đã lọt vào mắt xanh vị đại gia "Sở Khanh"

Tiểu Nho (tên nhân vật đã được thay đổi) là sinh viên của một trường đại học ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được giáo viên và bạn bè đánh giá cao cả về nhân cách lẫn học thức.

Trong một sự kiện do trường học và công ty nọ tổ chức, do có điểm số xuất sắc và ưu thế ngoại hình nổi bật, Tiểu Nho được mời làm lễ tân. Vẻ ngoài cuốn hút cùng tính cách sôi nổi của cô đã lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Lưu Chấn Cường.

Lưu Chấn Cường ngồi tâm sự với Tiểu Nho về quá trình khởi nghiệp và "vô tình" để lộ ra nhiều mẩu chuyện về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Sau sự kiện, cả hai đã để lại thông tin liên lạc.

Vài ngày sau, Lưu Chấn Cường mời Tiểu Nho đi ăn tối. Buổi tối đó, Lưu Chấn Cường chỉ kể về thất bại trong tình cảm, đồng thời bày tỏ muốn tìm một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn giống Tiểu Nho.

Lưu Chấn Cường rất hào phóng, tặng Tiểu Nho túi hàng hiệu, trang sức đắt đỏ. Là một cô gái lớn lên trong gia đình không khá giả, Tiểu Nho dần bị cuốn vào cuộc sống xa hoa với vị đại gia đã có gia đình.

Trong cuộc tình chóng vánh, cô đã phải phá thai 3 lần. Lần thứ 3 vào năm 2015 khiến cô suýt chết, bác sĩ cảnh báo cơ thể cô bị tổn thương nghiêm trọng, sợ sau này không thể có con. Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, cô gái vội gọi cho Lưu Chấn Cường hỏi khi nào hai người mới có thể kết hôn, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng "quất ngựa truy phong".

Điều khiến Tiểu Nho buồn hơn cả là các bạn cùng lớp đã to nhỏ chuyện cô là "tiểu tam hết thời", khiến cô không dám về ký túc xá.

Do Tiểu Nho không thể liên lạc với Lưu Chấn Cường nên cô chỉ có thể nhờ truyền thông can thiệp. Sau một tháng, Lưu Chấn Cường đồng ý gặp mặt. Tuy nhiên hắn ta phủ nhận chuyện 2 người có tình cảm và nói rằng mình và Tiểu Nho chỉ là "tình một đêm", vốn dĩ hắn muốn chấm dứt từ lâu nhưng do cô cứ mặt dày bám theo. Nghe câu trả lời của Lưu Chấn Cường, Tiểu Nho gần như chết lặng.

Cuối cùng sau khi thương lượng, Lưu Chấn Cường hứa sẽ bồi thường cho cô 100 nghìn tệ (tương đương 360 triệu đồng) phí chia tay.

Cái giá đắt mà 'người thứ 3' phải trả khi giành kẻ không thuộc về mình

Vài năm trở lại đây, những câu chuyện "người thứ 3", "em gái trà xanh", "Tuesday" xuất hiện ngày một nhiều gây nên không ít tranh cãi. Tuy nhiên, mặc cho những chỉ trích, "gạch đá", hiện tượng "người thứ 3" không những suy giảm mà còn xuất hiện nhiều đến chóng mặt.

Thế nhưng, có lẽ ít ai nhận ra - ngay cả người lựa chọn trở thành kẻ thứ 3 ấy, rằng cái giá phải trả cho việc làm người đến sau tuy có thể chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn là có.

Giành về thứ không đáng

Kẻ phản bội thì đâu còn là đàn ông tử tế. Một người đàn ông tử tế thì sẽ không phản bội, lừa dối. Phản bội không chỉ là hành động của người thiếu trách nhiệm, mà còn là không có đạo đức và nhân phẩm. Với một kẻ như thế, nếu giành được từ người phụ nữ khác, "người thứ 3" còn có gì để tự đắc?

Hơn nữa, cuộc đời này có nhân quả, những gì bản thân làm đều sẽ phải nhận lấy hậu quả. Và chẳng ai có thể biết chắc rằng một người đàn ông từng có thể bỏ rơi người yêu để đến với một cô gái khác sẽ không tiếp tục "cắm sừng" bạn gái mới.

Đánh mất phẩm giá

"Người thứ 3" có thể tự đắc nói rằng, bản thân giành được người yêu của kẻ khác, vẫn sống hạnh phúc và tự tại, nhưng liệu có được người khác tôn trọng hay không? Hay đến cả việc bị người khác xem thường, bản thân cũng không xem là điều quan trọng? Việc giành được người yêu từ tay kẻ khác có thể được coi là thắng lợi về mặt con người, nhưng chắc chắn với xã hội, "người thứ 3" không bao giờ được coi trọng.

Sự tôn trọng sẽ không bao giờ đến với "kẻ thứ 3", cái mà họ nhận được có chăng sẽ chỉ là sự tẩy chay của tất cả mọi người...

Mặc cảm tội lỗi

Không ít "người thứ 3" nhân danh tình yêu để thanh minh cho việc chen chân vào gia đình của người khác. Họ cho rằng tình yêu không có lỗi, và đó là chuyện không thể tránh được.

Nhưng những người đã trưởng thành sao lại có thể sống thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác như thế? Yêu một người không nên yêu là tự làm khổ mình, tổn thương người phụ nữ khác chính là tội lỗi.

Chắc chắn, với một người hiểu chuyện, tận trong thâm tâm họ sẽ không thể dứt được mặc cảm tội lỗi mà mình đã gây ra cho người khác. Tòa án lương tâm chính là thứ dày vò con người ta dai dẳng nhất.

Nếu là một người con gái xinh đẹp, tài năng, cớ sao không đi tìm kiếm, lựa chọn cho mình một người đàn ông hoàn hảo phù hợp vẫn còn độc thân, đường đường chính chính mà yêu nhau? Sao lại thích lén lút vụng trộm để rồi khi bị phát hiện ra cũng chả được ai cảm thông, thương hại?

Nếu có thể chọn lựa, tuyệt đối đừng bao giờ lao vào con đường làm "người thứ 3" trong một mối quan hệ, bởi rằng "người thứ 3" sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc dù với cách này hay cách khác. Hãy dừng lại, tìm một người chưa thuộc về ai, nếu như thực sự muốn có được hạnh phúc của riêng mình.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hien-ca-tuoi-thanh-xuan-de-cho-nguoi-tinh-dai-gia-bo-vo-cai-ket-cua-nu-sinh-xinh-dep-moi-bat-ngo-172220928161917446.htm