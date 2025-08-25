Hết giờ diễu binh, công nhân môi trường gom rác đến hơn 3h sáng

Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành được tổ chức quy mô lớn thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về. Cùng với đó, là lượng lớn rác thải xả ra môi trường.

Nhân viên vệ sinh môi trường đến tận nơi người dân xem diễu binh thu gom rác.

Chị Xuân Hương (nhân viên thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội), chia sẻ: “Trong những ngày gần đại lễ, du khách di chuyển về Hà Nội rất đông, kéo theo đó là lượng rác thải tăng lên rất nhiều. Chúng tôi phải làm việc liên tục và tăng ca so với ngày thường để kịp xử lý”.

Theo chị, khối lượng rác thải tại các tuyến phố trung tâm như: Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Lê Duẩn, hay khu vực Hồ Gươm tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

Chị Xuân Hương và Lệ Thủy đi tuyên truyền cho người dân để rác đúng nơi quy định

Đặc biệt, vào các buổi tối diễn ra hợp luyện diễu binh, lượng người dân đổ ra đường để theo dõi khiến các điểm công cộng trở nên quá tải. Việc ăn uống, tụ tập ngoài trời khiến rác thải sinh hoạt, từ bao bì nhựa, lon nước, áo mưa,... để lại dày đặc trên vỉa hè và lòng đường.

Rút kinh nghiệm từ buổi hợp luyện đầu tiên vào tối 21/8, nhân viên môi trường đô thị đã triển khai giải pháp đồng bộ trong đợt hợp luyện thứ hai vào ngày 24/8.

Ở một số điểm xem diễu binh, người dân cũng đã có ý thức hơn trong việc gom rác.

Theo đó, các tổ nhân viên môi trường chia khu vực tuyên truyền, kêu gọi người dân sau khi sử dụng đồ ăn, thức uống thì tự gom rác vào túi để nhân viên vệ sinh có thể thu gom rác một cách thuận tiện hơn. “Cách làm này vừa nâng cao ý thức của người dân, vừa cho phép đội nhân viên môi trường thực hiện theo kiểu cuốn chiếu nên tiến độ nhanh hơn hẳn”, chị Hương cho biết thêm.

Chị Lệ Thủy (cán bộ Công ty Môi trường Hà Nội chi nhánh Đống Đa), cho hay, những dịp như thế này, anh chị em công nhân rất vất vả. Mọi người phải làm việc đến 3–4 giờ sáng hôm sau mới xong công việc.

Nhân viên môi trường tất bật làm việc từ 6h sáng.

Chia sẻ về công việc khiến chị em công nhân vệ sinh môi trường phải đi sớm, về muộn, không thể chu toàn được công việc gia đình, chị Thủy bày tỏ: “Mẹ đi làm suốt ngày đêm, các con ở nhà phải tự trông nhau. Nghĩ cũng thương con nhưng công việc thì không thể bỏ được”.

Trong các ngày 21 và 24/8, khi diễn ra buổi tập luyện cho lễ diễu binh diễu hành, các công nhân vệ sinh môi trường đã phải làm việc từ 6 giờ sáng đến gần 4 giờ sáng hôm sau.

Đến 3-4h sáng hôm sau, họ mới hoàn thành công việc.

Lượng người đổ về khu vực Ba Đình rất đông nên lượng rác thải ra môi trường rất lớn

Dù công việc vất vả nhưng họ vẫn rất vui khi được phục vụ chương trình đại lễ.

Tuy nhiên, ở một số tuyến phố, người dân đến xem diễu binh và kinh doanh buôn bán nhỏ vẫn xả rác tràn lan ra vỉa hè, lòng đường.