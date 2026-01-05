7 'quy tắc tối thiểu' khi hẹn hò khiến cô gái Mỹ hứng chỉ trích

Raq, ngoài 20 tuổi, nói rằng việc hẹn hò với tư cách một phụ nữ độc thân ở thành phố New York chẳng khác nào "một vũng lầy đúng nghĩa". Cô nói, đàn ông ở đây "hoặc đồng tính, hoặc hoàn hảo đến mức khó tin, hoặc đã quá lăng nhăng".

"Những người sống ở ngoại ô sẽ không bao giờ hiểu được điều đó", Raq nói. "Ngay cả người đàn ông có vẻ hoàn hảo nhất trên đời, trông như một 'món hời' hiếm có, thực chất có thể hoàn toàn ngược lại".

Raq có ngoại hình ưa nhìn. Ảnh: Instagram Raqisright

Xuất phát từ trải nghiệm hẹn hò của bản thân, Raq đã soạn một bộ quy tắc và đăng tải lên tài khoản X. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem, đồng thời thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội. Bản quy tắc hẹn hò của Rap có 7 điều mà người đàn ông phải thực hiện:

Điều 1 - "Trả tiền bữa ăn. Nếu chia đôi hóa đơn, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa và sẽ nói xấu anh ta", Raq viết, thẳng thừng bác bỏ quan điểm phụ nữ nên chia đều chi phí hẹn hò.

Điều 2 - "Mở tất cả các loại cửa vì tôi không muốn động tay vào cửa".

Điều 3 - Để Raq gọi món trước.

Điều 4 - Để Raq ngồi ở vị trí ghế băng áp tường.

Điều 5 - Chủ động đề nghị đưa Raq về nhà, ra xe hoặc gọi Uber.

Điều 6 - Không nhắc đến người yêu cũ, mối quan hệ mập mờ hay "cô gái anh ta từng nói chuyện".

Điều 7. Quy tắc vỉa hè: người đàn ông đi phía ngoài, nhường phía an toàn hơn cho phụ nữ. "Nếu anh không biết điều này, vậy thì cũng đủ hiểu vì sao anh vẫn độc thân".

"Quy tắc tối thiểu" của Raq nhanh chóng thu hút nhiều phản hồi trái chiều trên nền tảng X. Không ít người bày tỏ sự đồng tình, cho rằng những yêu cầu này nghe đơn giản nhưng trên thực tế lại hiếm khi được đáp ứng. "Nghe rất cơ bản, vậy mà vẫn quá phức tạp", một phụ nữ viết, trong khi người khác nhận xét đây chỉ là những phép lịch sự tối thiểu và bất kỳ điều gì thấp hơn chuẩn mực này đều không thể chấp nhận.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, hàng trăm người tràn vào phần bình luận để chỉ trích và phản ứng gay gắt trước danh sách quy tắc của Raq.

"Thật nực cười khi cái gọi là 'tối thiểu' dành cho đàn ông lại luôn đi kèm sự đòi hỏi tối đa từ phía phụ nữ", một người phản bác. "Tôi không hẳn phản đối, nhưng giọng điệu của bạn, đặc biệt ở mục số 2, khiến bạn trở nên quá đỏng đảnh và khó hẹn hò (trừ khi tôi say hoặc quá tuyệt vọng)", một người khác bình luận.

Raq hiện thu hút lượng lớn người theo dõi trên cả X lẫn Instagram nhờ thường xuyên đăng tải những danh sách "gây sốc". Cô cũng đứng ra tổ chức các buổi giao lưu, kết nối người độc thân dưới tên gọi chung "Make America Hot Again", với mong muốn bản thân và những người tham gia có thể gặp gỡ "người có quan điểm bảo thủ ôn hòa, sinh sống tại các đô thị lớn".

"Có hẳn một bộ phận người bảo thủ cho rằng bạn phải kết hôn từ năm 22 tuổi, mặc váy đứng trong trang trại và đi vắt sữa bò. Tôi thì chắc chắn không sống theo kiểu đó", cô tuyên bố.