Viện dưỡng lão bị chỉ trích vì để nhân viên nhảy múa phản cảm

Theo Sohu, đoạn video được tài khoản mạng xã hội của viện dưỡng lão đăng tải hôm 24/9, ghi lại cảnh người phụ nữ mặc váy ngắn, đi tất cao tới gối, nhảy múa trước mặt một cụ ông đang ngồi. Phía sau, một nhân viên khác mặc đồng phục xanh tiến tới cho cụ uống thuốc. Phần chú thích video, tài khoản này ghi: "Giám đốc của chúng tôi đang làm mọi cách để khuyến khích người cao tuổi uống thuốc".

Không lâu sau khi "lên sóng", video nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đơn vị trên "cố tình tạo scandal". Một người bình luận: "Đổi mới là tốt, nhưng phải có giới hạn". Một người khác mỉa mai: "Khiêu vũ gợi cảm giờ cũng xuất hiện trong viện dưỡng lão sao?".

Nhân viên viện dưỡng lão mặc váy ngắn nhảy múa trước mặt cụ ông. Ảnh cắt từ video

Trên website của viện dưỡng lão, đơn vị tự giới thiệu là "nơi vui vẻ dành cho người cao tuổi", do một giám đốc thuộc thế hệ 9X điều hành, với sứ mệnh "nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già".

Trả lời Nanguo Metropolis Daily về ồn ào trên hôm 25/9, giám đốc viện dưỡng lão cho biết người phụ nữ trong video là nhân viên phụ trách chăm sóc người già. Ông này thừa nhận đoạn video "không phù hợp" và sẽ nhắc nhở đội ngũ nhân viên cẩn trọng hơn trong tương lai.

Người này nói thêm, cô gái nhảy múa thỉnh thoảng xuất hiện trong các video quảng bá nhưng không phải vũ công chuyên nghiệp. Trước đó, viện dưỡng lão cũng thường tổ chức các hoạt động giải trí lành mạnh như ca hát cho người cao tuổi.

Thông qua mạng xã hội, một nhân viên khác giải thích rằng loạt video nhảy múa nhằm "phá bỏ định kiến về viện dưỡng lão u buồn". "Chúng tôi muốn cho thấy nơi đây cũng có thể năng động và tràn sức sống. Nhưng giờ chúng tôi hiểu rằng cách tiếp cận này có cả mặt lợi và hại," người này bày tỏ.

Bị chỉ trích, cơ sở này đã xóa toàn bộ các video nhảy múa. Ảnh cắt từ video

Trước làn sóng chỉ trích, viện dưỡng lão đã xóa hơn 100 video liên quan trên trang cá nhân. Đại diện Ban Dịch vụ Người cao tuổi thuộc Cục Dân chính An Dương cho biết đang điều tra vụ việc và sẽ công bố kết quả sớm.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2024, nước này có hơn 310 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 22% dân số.