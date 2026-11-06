Hai người Trung Quốc bị lạc trên núi, còn trốn đội cứu hộ vì tưởng “ma gọi tên”

Nhiều người đi rừng, leo núi có những niềm tin tâm linh được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Một trong số đó là nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình trong rừng, trên núi thì không được trả lời.

Chính điều này khiến đội cứu hộ gặp khó khăn khi cố tìm 2 người bị lạc trên núi ở Trung Quốc.

Hai người đi hái thuốc rồi mất liên lạc

Theo trang SCMP, 2 người này là hàng xóm ở Hoài Nhu (Bắc Kinh, Trung Quốc), thường cùng nhau lên núi hái thuốc. Người đàn ông 73 tuổi, người phụ nữ 58 tuổi.

Hôm ấy, họ bắt đầu đi lên núi từ sáng sớm. Trên núi đó không có sóng điện thoại nên họ cũng không mang điện thoại theo. Hàng xóm cho rằng họ cũng không đem nhiều thức ăn, nước uống.

Tối đó, lực lượng chức năng nhận tin báo là 2 người kia mất tích.

Đội cứu hỏa, cứu hộ lên đường tìm kiếm suốt đêm giữa cây cối rậm rạp, đường núi trơn và dốc.

Đội cứu hộ đã tìm kiếm xuyên đêm. Ảnh: QQ.

Sau 17 giờ đồng hồ tìm kiếm, đội cứu hộ mới tìm thấy 2 người mất tích trong tình trạng kiệt sức, may mắn không bị thương. Hai người này đã lạc trên núi suốt khoảng 30 giờ đồng hồ.

"Né" đội cứu hộ vì sợ "ma gọi tên"

Khi tìm thấy 2 người mất tích, đội cứu hộ mới biết hóa ra họ đã nghe tiếng cứu hộ gọi từ rất lâu. Nhưng họ quyết định không đáp lại do niềm tin tâm linh rằng "nếu nghe tiếng gọi tên mình trên núi, trong rừng thì không được đáp lại".

Không những vậy, họ còn đi ngược hướng để tránh xa tiếng gọi, khiến đội cứu hộ tìm mãi không thấy.

Hai người bị lạc trên núi còn "trốn" đội cứu hộ, làm lỡ mất nhiều cơ hội được tìm thấy. Ảnh: QQ.

Theo trang Sina, nhiều người Trung Quốc có niềm tin tâm linh rằng ma quỷ trên núi, trong rừng có thể bắt chước giọng người quen để gọi tên người bị lạc. Nếu người bị lạc trả lời thì sẽ bị ma quỷ "ám", lấy mất linh hồn.

Niềm tin này còn mở rộng sang các tình huống khác, như là nếu nghe tiếng gọi tên lúc đi bộ trên phố vắng hoặc ngoài cửa nhà vào buổi đêm thì cũng không được trả lời.

Cũng may là cuối cùng 2 người bị lạc cất tiếng kêu đáp lại đội cứu hộ, vì lúc ấy họ đã đi sang bên kia núi và rất mệt rồi. Và thế là họ được cứu.

Cuối cùng đội cứu hộ đã tìm thấy người bị lạc và đưa họ xuống núi. Ảnh: QQ.

Điều kiêng khiến việc tìm người khó hơn

"Không trả lời nếu nghe tiếng gọi trong rừng, trên núi" là niềm tin dân gian, từng được khoa học giải thích là một phần có thể do người bị lạc bị ảo giác, chứ không phải có "ma gọi".

Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ Hoài Nhu đề nghị người dân tránh đi vào rừng, lên núi một mình; đồng thời nếu gặp nguy hiểm, lạc đường thì không nên giữ những niềm tin theo kiểu mê tín mà phải tìm cách làm tín hiệu cần trợ giúp ngay.