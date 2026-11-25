Đang ngồi ở chợ bán rau như thường lệ, Hạnh bất ngờ thấy Toản đi cùng Hiền đến mua rau. Hiền tỏ vẻ như là người chủ gia đình khi chủ động chọn lựa các loại rau để về nấu cơm cho 3 bố con Toản ăn. Hiền liên tục hỏi mua dứa, bắp cải, cà chua... và nhấn mạnh là bé Mai thích ăn. Khi Toản ngăn cản Hiền mua vừa đủ thì cô đáp ngay: "Ba bố con với em là bốn người. Cả nhà ăn mà anh còn sợ không ăn hết sao?". Những lời nói vô tình nhưng cố ý của Hiền đã khiến Hạnh không kiềm chế được cảm xúc. Cô có vẻ khó chịu vì nhìn thấy sự thân thiết của cả hai.

Thơ đột nhiên ngồi tâm sự với mẹ rằng cô bé ủng hộ mẹ Hạnh đi bước nữa với chú Toản. Thơ phân tích hai bên đều mất vợ, mất chồng nên có thể nương tựa, gia cảnh hai nhà tương đương nhau. Hơn nữa chú Toản còn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người.

Hai mẹ con vô tình nhắc đến bác Hảo - người thường xuyên ghép đôi Hạnh với Toản. Hạnh kể với con rằng Hảo cũng thường xuyên trêu Hạnh và Toản như Thơ vừa nói. Đúng lúc này Hảo đang ngồi ở nhà thì liên tục hắt xì hơi. Đây là một trong những dấu hiện dân gian hay cho rằng một người đang được người quen nhắc đến.

Thơ chủ động gọi điện thoại xin lỗi Hùng và đề nghị cả hai tiếp tục học nhóm. Tuy nhiên Hùng từ chối. Cậu cho biết đã nói chuyện với mẹ để tìm gia sư khác thay thế Thơ. Thấy thái độ dứt khoát của Hùng, Thơ rơm rớm nước mắt, liên tục nói lời xin lỗi. Hùng khẳng định cả hai không còn giữ quan hệ bạn bè, nhưng gia đình Hùng vẫn tiếp tục mua chè của mẹ Thơ làm. Điều này cho thấy Hùng chỉ đang bực tức nhất thời và mong Thơ phải suy nghĩ về hành động xốc nổi của mình chứ không có ý xấu với bạn. Khi nghe Hùng không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn bè với mình, Thơ rất ân hận, cố gắng nói hết ý trong lòng mình: "Kể cả cậu không còn coi tôi là bạn nữa thì tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi. Tôi gọi điện thoại chỉ để nói như vậy thôi".

Quý vị đón xem tập 21 phim Căn nhà không mái che phát sóng lúc 20h thứ Tư (25/11) trên kênh VTV3!