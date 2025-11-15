Hai cần thủ Ba Lan vớ được cá “khủng”, liệu kỷ lục có gọi tên họ?

Cuối tháng 10 vừa qua, làng câu cá nước ngọt châu Âu chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi hai cần thủ thuộc Học viện Câu cá Ba Lan chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục với con cá trê Wels khổng lồ dài 2,92 m-vượt qua kỷ lục thế giới 2,85 m được thiết lập trên sông Po (Ý) năm 2023.

Con “quái vật sông hồ” này được kéo lên từ hồ chứa Rybnik, địa danh nổi tiếng ở miền nam Ba Lan với biệt danh “thiên đường cá trê” nhờ điều kiện tự nhiên lý tưởng và nguồn thức ăn dồi dào. Nơi đây thường xuyên xuất hiện những cá thể cá trê Wels (Silurus glanis) có kích thước vượt chuẩn.

Hai cần thủ Ba Lan câu được cá trê Wels dài 2,92 mét tại hồ chứa Rybnik.

Hai "người hùng" của kỳ tích là Krzysztof Pyra và Adrian Gontarz - những cần thủ dày dạn kinh nghiệm. Họ đã trải qua hơn 90 phút chiến đấu căng thẳng với con cá trước khi thành công kéo nó lên bờ trong một cuộc thi câu cá chính thức tại hồ.

“Khi cuối cùng nhìn thấy nó, chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Một con cá khổng lồ, khổng lồ – đúng nghĩa là một quái vật”, Krzysztof Pyra chia sẻ với TVP World ngay sau khoảnh khắc lịch sử.

Con cá sau đó được đo đạc, chụp ảnh và ghi nhận đầy đủ theo đúng quy trình, rồi được thả trở lại hồ an toàn – thể hiện tinh thần bảo tồn bền vững của cộng đồng câu cá Ba Lan.

Theo Portal Polskiego Radia SA, thành tích này không chỉ xô đổ kỷ lục quốc gia Ba Lan (trước đó là 2,61 mét) mà còn thiết lập chuẩn mực thế giới mới cho loài cá trê Wels. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổ chức IGFA) - cơ quan công nhận kỷ lục chính thức toàn cầu - chỉ công nhận thành tích khi một cần thủ duy nhất thực hiện toàn bộ quá trình câu. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu kỷ lục của Pyra và Gontarz có được IGFA công nhận hay không, do cả hai cùng tham gia kéo cá.

Dù vậy, với cộng đồng câu cá châu Âu, đây vẫn là một kỳ tích đáng kinh ngạc, minh chứng cho sức hút và tiềm năng của hồ Rybnik, đồng thời khẳng định vị thế của Ba Lan trong bản đồ câu cá thể thao thế giới.

Con cá trê Wels 2,92 mét không chỉ là một chiến tích cá nhân, mà còn là niềm tự hào quốc gia và câu chuyện truyền cảm hứng cho hàng ngàn cần thủ trên toàn lục địa.