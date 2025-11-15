Dùng căn cước của bạn để né lỗi phạt giao thông, nào ngờ bạn là kẻ bị truy nã

Lý bị cảnh sát đưa về đồn vì sử dụng danh tính giả mạo của người trốn truy nã.

Vụ việc hi hữu vừa xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, một nam thanh niên cố gắng trốn tránh hình phạt giao thông bằng cách mạo danh bạn cùng phòng nhưng không ngờ rằng người bạn đó lại đang bị truy nã.

Theo truyền thông địa phương, vài ngày trước, tại quận Từ Huy, Thượng Hải, một nam thanh niên bị cảnh sát giao thông chặn lại vì lái xe vượt đèn đỏ. Khi cảnh sát nhập thông tin cá nhân mà người này cung cấp vào hệ thống để lập biên bản, họ phát hiện ra rằng danh tính này thuộc về một người họ Hoàng, đang bị cảnh sát truy nã.

Đối mặt với tình huống bất ngờ, cảnh sát đã nhiều lần xác minh danh tính với người đàn ông, nhưng anh ta vẫn khăng khăng rằng mình là "Hoàng". Thấy bất thường, cảnh sát lập tức đưa nam thanh niên về đồn để tiến hành điều tra thêm. Dưới áp lực bất ngờ, nam thanh niên sợ hãi, cuối cùng phải thú nhận danh tính thật của mình và hành vi sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân của người khác.

Hóa ra, nam thanh niên này họ Lý, anh chàng đã bí mật chụp ảnh thẻ căn cước của bạn cùng phòng họ Hoàng và lưu trong điện thoại. Để tránh bị phạt, khi bị cảnh sát giao thông chặn lại, Lý đã nhanh chóng đưa ra số căn cước của Hoàng, hy vọng có thể qua mặt cảnh sát. Nào ngờ, bạn cùng phòng họ Hoàng lại là một tội phạm đang bị truy nã.

Hiện tại, Lý đang bị tạm giữ hành chính vì hành vi sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân của người khác. Đồng thời, Hoàng cũng đã bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam hình sự. Vụ án đang được điều tra thêm.

Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bình luận về tính trớ trêu của tình huống, cho rằng Lý chính là kẻ gặp phải tình huống "kẻ gian dối sẽ gặp người dối gian", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật, đặc biệt là khi tham gia giao thông.