Nữ tài xế mải xem TikTok gây tai nạn khiến gia đình 5 người thiệt mạng

Mitsuyo Mizutani, 54 tuổi, đến từ Hiroshima, bị truy tố vì gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Shin-Meishin thuộc tỉnh Mie, hồi tháng 3. Theo NHK World, CBC và Yomiuri Shimbun, bị cáo đã nhận tội tại phiên xét xử ngày 10/6.

Đường hầm nơi xảy ra tai nạn trên cao tốc Shin-Meishin, tỉnh Mie, Nhật Bản, hôm 20/3. Ảnh: NHK

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h20 ngày 20/3, gần lối ra đường hầm Nonobori theo hướng nam. Thời điểm đó, nhiều phương tiện đang nối đuôi nhau chờ do khu vực phía trước có công trình sửa chữa.

Chiếc xe tải do Mizutani điều khiển đã đâm vào phía sau một ôtô đang dừng trong hàng xe. Hai xe con bị kẹp giữa xe tải và một xe đầu kéo lớn, sau đó bốc cháy dữ dội.

Tai nạn khiến 6 người thiệt mạng, gồm một gia đình năm người và một người đàn ông đến từ tỉnh Saitama.

Trong quá trình điều tra, Mizutani khai rằng bà "không chạy quá nhanh" nhưng "không quan sát kỹ phía trước". Bà cũng thừa nhận đã nhìn vào điện thoại khi lái xe.

Theo công tố viên, nữ tài xế vừa trò chuyện với một đồng nghiệp qua chế độ rảnh tay, vừa mở TikTok xem video dạy nấu ăn. Bà đã rời mắt khỏi đường khoảng 13 giây để chụp màn hình video trước khi lao vào hàng xe phía trước trong đường hầm.

Các thân nhân nạn nhân có mặt tại phiên tòa đã gửi bản tường trình bày tỏ sự phẫn nộ. Họ cho rằng những người thiệt mạng "không hề có lỗi" nhưng vẫn phải trả giá bằng mạng sống vì sự bất cẩn của tài xế.

6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Ảnh: CBC

Vụ việc gây chấn động dư luận Nhật Bản và một lần nữa làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ mất tập trung khi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.