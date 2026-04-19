Bé gái 5 tuổi luyện võ đến bật khóc vẫn không bỏ cuộc, gây sốt mạng xã hội

Hoàng Tử Quân, đến từ thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), đã khiến đông đảo cư dân mạng trầm trồ qua các video biểu diễn Hồng Quyền (Hung Kuen) – một môn võ tiêu biểu của miền Nam Trung Quốc.

Hồng Quyền nổi tiếng với các thế tấn thấp, vững chắc, những đòn tay mạnh mẽ và kỹ thuật linh hoạt. Nhiều tư thế kinh điển của môn phái được đặt theo tên các loài vật như hổ, rắn và hạc.

Hoàng Tử Quân cùng họ với danh sư Hoàng Phi Hồng. Cha của em, Hoàng Văn Thành, là người kế thừa trường phái Hồng Quyền Maonan, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Hồng Quyền Mậu Danh.

Ông cho biết con gái bắt đầu học võ từ khi mới 3 tuổi, sau khi thường xuyên theo ông đến các buổi tập và dần nảy sinh hứng thú với môn này.

Hiện tại, cô bé tập luyện hơn 2 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Năm, và hơn 6 giờ vào cuối tuần.

Cô bé thể hiện một trong nhiều thế võ mà em đã luyện thành thục. Ảnh: Jim News

Trong một video đăng ngày 25/3, Tử Quân tập thế tấn mã đến bật khóc nhưng vẫn kiên trì giữ tư thế. Cha em nhận xét: “Con bé không phải là thần đồng, nhưng có ý chí bền bỉ mà trẻ em cùng tuổi hiếm khi có được".

Ông còn cho biết ý chí của con gái thậm chí còn vượt cả bản thân mình. Dù đôi lúc bị chấn thương khi luyện các động tác khó, em vẫn trấn an cha rằng mình không sao khi được chăm sóc.

Mẹ của em đôi khi lo lắng con tập luyện quá sức và đã cố gắng ngăn cản, nhưng không thành. “Con bé nói muốn cùng cha phát triển Hồng Quyền”, ông chia sẻ.

Khi bước lên sân khấu, cô bé như biến thành một con người khác với tiếng hét dứt khoát và ánh mắt đầy quyết tâm.

Trên tài khoản mạng xã hội có hơn 550.000 người theo dõi, cha em thường xuyên đăng tải video con gái luyện tập cũng như tham gia biểu diễn và thi đấu.

Tử Quân đã thành thạo bài quyền Hạc hình trong Hồng Quyền và có thể sử dụng thành thạo đao nguyệt – loại vũ khí trông còn cao hơn cả em.

Cha của em cho biết sẽ đưa con tham dự Giải Tinh Anh Võ thuật Quảng Đông vào tháng 5 tới.

Câu chuyện của cô bé nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Một người bình luận: “Cô bé thật tuyệt. Chỉ trong một thập kỷ nữa, em sẽ trở thành bậc thầy võ thuật”.

Một người khác chia sẻ: “Tôi ước mình đã học võ từ nhỏ. Tôi thực sự ngưỡng mộ những lợi ích mà võ thuật mang lại cho cả thể chất lẫn tinh thần, cũng như tính kỷ luật và ý chí".