Lì xì đầu năm: Nét đẹp truyền thống và những đổi thay theo thời gian

Ý nghĩa của phong bao lì xì

“Lì xì” là cách đọc chệch của từ “lợi thị” trong tiếng Hoa, mang ý nghĩa sinh lợi, phát tài, đón điều may mắn. Bởi vậy, tiền lì xì không đơn thuần là một khoản tiền đầu năm, mà tượng trưng cho lời chúc phúc, cho những điều tốt lành, bình an và hanh thông dành tặng người nhận, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ngày nay, tục mừng tuổi đầu năm phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản… Dù mỗi nơi có sắc thái riêng, điểm chung vẫn là gửi gắm lời chúc về sức khỏe, tài lộc và may mắn cho năm mới. Không chỉ người nhận được hưởng niềm vui, mà chính người trao phong bao cũng nhận lại cảm giác hân hoan, như trao đi điều tốt đẹp để đón về phúc lành.

Giá trị của phong bao lì xì không nằm ở con số bên trong, mà ở tấm lòng của người tặng. Thông thường, đó chỉ là những tờ tiền nhỏ, có thể là tiền lẻ hoặc tiền chẵn, mang ý nghĩa tượng trưng. Bao lì xì màu đỏ còn thể hiện sự tinh tế, kín đáo, tránh sự so bì hay nặng nhẹ về vật chất. Vì thế, người nhận thường không mở phong bao ngay trước mặt người trao, như một cách giữ trọn sự trân trọng và ý nhị.

Phong tục lì xì Tết của người Việt hôm nay

Trong khoảnh khắc giao thừa hoặc sáng mùng Một, các gia đình Việt quây quần bên nhau, thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên, cùng nâng chén trà, trao nhau lời chúc năm mới. Giữa không khí ấm áp ấy, con cháu kính cẩn chúc Tết ông bà, cha mẹ và nhận những phong bao mừng tuổi đỏ thắm như một lời chúc bình an, học hành tấn tới, công việc hanh thông.

Phong tục mừng tuổi ngày nay không còn bó hẹp trong ba ngày đầu năm. Chỉ cần còn dư âm Tết, còn những cuộc gặp mặt đầu xuân thì phong bao lì xì vẫn có thể được trao đi như một lời chúc muộn màng nhưng đầy thiện ý.

Không dừng lại ở việc người lớn mừng tuổi trẻ nhỏ, tục lì xì đã mở rộng theo thời gian. Những người đã đi làm, có thu nhập, cũng có thể mừng tuổi lại cha mẹ, ông bà như một cách thể hiện lòng hiếu kính và mong ước đấng sinh thành luôn mạnh khỏe, an vui. Ngoài phạm vi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm khi chúc Tết nhau cũng có thể trao nhau phong bao đỏ, làm cho không khí xuân thêm rộn ràng và ấm áp.

Lì xì bao nhiêu là đủ?

Theo dòng chảy thời gian, ý nghĩa đẹp đẽ của phong bao lì xì đôi khi bị lu mờ bởi câu hỏi quen thuộc: “Lì xì bao nhiêu là đủ?”. Khi giá trị vật chất được đặt lên bàn cân, tinh thần sẻ chia và chúc phúc rất dễ bị xem nhẹ.

Trước kia, người Việt thường đặt trong bao lì xì những tờ tiền mệnh giá nhỏ như 500 đồng hay 10.000 đồng - từng là những tờ tiền đỏ rực, tượng trưng cho may mắn và bình an. Ngày nay, mệnh giá trong phong bao có thể cao hơn, tùy vào mối quan hệ và điều kiện kinh tế của mỗi người. Chẳng hạn, khi mừng tuổi cha mẹ, con cái thường gửi số tiền lớn hơn như một cách bày tỏ lòng biết ơn và mong đấng sinh thành luôn khỏe mạnh, đủ đầy.

Tuy nhiên, dù là ít hay nhiều, phong bao lì xì vẫn mang trong mình thông điệp cốt lõi: trao đi lời chúc tốt lành cho một năm mới bình an, may mắn và tràn đầy hy vọng. Bởi sau tất cả, điều làm nên giá trị của lì xì không phải là mệnh giá, mà chính là tấm lòng gửi gắm trong phong bao đỏ thắm đầu xuân.