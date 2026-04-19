Anh trai Jisoo bị vợ cũ tố 'đánh đập, bạo hành tình dục dã man'

Ngày 16/4, Kim bị bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một nữ streamer. Điều tra cho thấy anh này và một người tên A còn đe dọa nạn nhân rằng sẽ phát tán những bức ảnh chụp trộm cơ thể cô.

Sau khi sự việc gây xôn xao, một cô gái tự nhận là vợ cũ Kim Jung Hun đã đăng tải giấy viết tay lên mạng, kèm theo ảnh chụp cơ thể bầm tím. Cô cáo buộc Kim không chỉ hành hung về thể xác mà còn lén theo dõi cô, hạn chế cô giao tiếp xã hội, tấn công tình dục và nhiều hành vi tồi tệ khác.

Anh trai Jisoo bên vợ ngày cưới (trái) và những vết thương người vợ chịu đựng (phải). Ảnh: Nate

Theo cô gái, Kim Jung Hun chỉ cho phép cô đến những nơi như khu vực gần nhà, cửa hàng tạp hóa, phòng khám phụ sản, da liễu. Mỗi khi ra ngoài, cô phải gọi điện báo cáo cứ sau 10 - 30 phút. Cô kể: "Anh ta liên tục cưỡng bức quan hệ tình dục hơn hai lần một ngày. Ngay cả khi tôi chống cự và không muốn, anh ta vẫn cưỡng bức tôi cởi quần áo. Kết quả là, tôi liên tục bị viêm âm đạo và viêm bàng quang. Ngay cả sau khi đến bệnh viện, tôi vẫn không thể hồi phục vì bị cưỡng bức quan hệ tình dục".

Cô gái viết: "Anh ta thường xuyên lén lút kiểm tra điện thoại của tôi khi tôi đang ngủ. Anh ta đã xóa và thay đổi nhiều thứ trên điện thoại của tôi. Anh ta đe dọa tôi không được xóa bất kỳ cuộc trò chuyện nào với bố mẹ hoặc bạn bè vì anh ta sẽ kiểm tra chúng. Anh ta bảo tôi không được nhắn tin với bạn bè, cấm tôi làm móng tay nghệ thuật, hạn chế quần áo và trang điểm của tôi. Khi chúng tôi sống ở Banpo, anh ra lệnh cho tôi vứt mỹ phẩm, quần short và váy, nói tôi không được tham gia học viện nếu giáo viên là nam".

Trước các cáo buộc, hiện Kim Jung Hun và gia đình không lên tiếng.

Ca sĩ Jisoo. Ảnh: Nate

Jisoo (tên thật Kim Ji Soo) sinh ngày 3/1/1995 tại Seoul. Cô lớn lên trong một gia đình khá giả và có nền tảng ổn định. Bố của Jisoo được biết là làm trong lĩnh vực kinh doanh, còn mẹ cô làm nội trợ. Jisoo là con út, có một anh trai và một chị gái.

Từ nhỏ, Jisoo đã có cuộc sống đầy đủ, không phải trải qua nhiều khó khăn về vật chất. Gia đình luôn ủng hộ sở thích nghệ thuật của cô, đặc biệt khi cô quyết định theo đuổi con đường giải trí. Nhờ sự hậu thuẫn đó, Jisoo tham gia thực tập tại YG Entertainment và sau nhiều năm rèn luyện, cô ra mắt với tư cách thành viên nhóm Blackpink.

Trái với Jisoo có sự nghiệp thành danh, anh trai dính nhiều tai tiếng. Anh kết hôn năm 2019 và chóng vánh ly hôn không lâu sau đó.