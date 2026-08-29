Gia đình ‘Sim - Điện - Thoại’ và câu chuyện đặt tên đặc biệt từ năm 1986
Câu chuyện về gia đình có bố tên Điện, mẹ tên Sim, con trai tên Thoại ghép thành cụm “Sim - Điện - Thoại” đang gây sốt mạng.
Chỉ từ những cái tên được đặt cách đây hàng chục năm, gia đình anh Nguyễn Văn Thoại vô tình tạo nên cụm từ "Sim - Điện - Thoại" khiến mạng xã hội thích thú. Đằng sau sự trùng hợp tưởng như được sắp đặt ấy lại là câu chuyện đặc biệt về cách ông bà đặt tên con, gắn với hoa sim và dấu mốc lịch sử Điện Biên Phủ.
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Nhìn thấy dòng chữ Nguyễn Thị Hoàng Anh trong giấy khai sinh của con gái, chị Mai "tức đến phát khóc".
Theo PV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 14:35 PM (GMT+7)