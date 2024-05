Khánh Vy sau 8 năm "bắn" 7 thứ tiếng: Nhan sắc thăng hạng, học vấn đỉnh cao

Từng là “hiện tượng mạng” nổi tiếng chỉ sau 1 đêm, Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) hiện đã là một MC, KOL đình đám được nhiều bạn trẻ mến mộ.

Dù đã đạt được nhiều thành công nhất định trong sự nghiệp nhưng khi nhắc đến Khánh Vy, cộng đồng mạng vẫn luôn nhớ đến danh xưng “hot girl 7 thứ tiếng” bởi ấn tượng với cách phát âm, giọng nói gần chuẩn như người bản xứ dù có một số tiếng khi đó Khánh Vy không thông thạo.

Thành tích học tập "đỉnh của chóp"

Có thể nói, thành tích học tập của Khánh Vy duy trì tốt từ cấp 3 cho đến bậc Đại học. Cô nàng từng học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu tại miền Trung.

Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm thi tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện đậu 4 trường cùng lúc là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau cùng, Khánh Vy lựa chọn học tại Học viện Ngoại giao.

Năm 2018, Khánh Vy trở thành một trong những đại diện của thanh niên Việt Nam tham dự Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 tại Trung Quốc và Thái Lan. Năm 2019, cô bạn nhận học bổng 200 triệu đồng du học 2 tuần tại New York, Mỹ và cũng trong năm này, Khánh Vy được chọn là một trong bốn đại diện của châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington.

Năm 2020, Khánh Vy chính thức tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với tấm bằng loại Giỏi. Ngoài làm MC, Khánh Vy còn sở hữu kênh Yotube triệu view và xuất bản sách về kinh nghiệm học Tiếng Anh.

Mới nhất, năm 2023, Khánh Vy tiếp tục gây ấn tượng khi giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Anh.

Sự nghiệp ấn tượng

Sau khi ra trường, Khánh Vy quyết định gắn bó với nghề MC và sáng tạo nội dung trên MXH. Khánh Vy gây tiếng vang với các chương trình liên quan tri thức của VTV như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us...

Đáng chú ý hơn cả, độ nổi tiếng của Khánh Vy càng tăng cao sau khi cô nàng thay thế MC Diệp Chi trở thành "người cầm trịch" chính thức của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ tháng 9/2021.

Hơn 3 năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vy nhận về nhiều lời khen song cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Khánh Vy mắc lỗi dẫn thiếu linh hoạt, hay bị vấp chữ và chưa đủ hấp dẫn so với các đàn chị.

Tuy nhiên, với tuổi đời còn trẻ, khán giả vẫn đặt kỳ vọng Khánh Vy sẽ cải thiện được tài dẫn chương trình và tiến xa hơn trong tương lai.

Khối tài sản "khổng lồ"

Bên cạnh công việc tại đài truyền hình, Khánh Vy cũng kiếm được nguồn thu nhập lớn khi được mời tham gia dẫn chính tại các sự kiện lớn. Ngoài ra, cô nàng còn là chủ kênh YouTube gần 1,7 triệu người đăng ký và kênh TikTok với 1,6 triệu follower.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, hẳn nhiên khối tài sản MC Khánh Vy sở hữu cũng vô cùng lớn. Thời điểm hiện tại, cô nàng đã tậu được nhiều món đồ giá trị như tự mua nhà, mua xe ô tô, sắm tủ đồ hàng hiệu với nhiều món đồ trị giá lên đến trăm triệu... MC Khánh Vy từng tâm sự, cô nàng đã bắt đầu kiếm tiền và học quản lý tài chính từ năm 2 Đại học. Được biết, nguồn thu nhập của Khánh Vy đến từ nhiều công việc cùng lúc như hợp tác với các nhãn hàng, dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện, đầu tư bất động sản và chứng khoán...

Dù có khối tài sản khổng lồ, nhưng trên trang cá nhân, nữ MC vẫn xuất hiện với hình ảnh "em gái nhà bên" thân thiện.

Các bài đăng của Khánh Vy đều có nội dung nhẹ nhàng, truyền năng lượng tích cực cho giới trẻ, do đó thu hút lượng lớn khán giả là học sinh, sinh viên theo dõi.

Khánh Vy cùng bố mẹ.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng quan điểm sống, làm việc và yêu thương bản thân của Khánh Vy đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ hiện đại. Trong một cuộc trò chuyện với MC Thùy Minh, nữ MC đã bày tỏ rằng cô không thích khi ai đó đặt câu hỏi với phụ nữ rằng "Làm sao có thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp?".

"Tại sao không hỏi câu đấy với đàn ông, mà phụ nữ luôn phải nhận những câu hỏi như vậy. Mình tự làm được mà, sự nghiệp mình cũng làm được, sinh con mình cũng làm được.

Và em luôn tin là em sẽ có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Nên là nếu khi mình có con và mình không làm được việc này, rồi khi quay trở lại, mình cũng sẽ có những cơ hội khác, nó luôn luôn như thế", Khánh Vy nói.

