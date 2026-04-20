Đóng phim cùng… 300 con trâu, dàn sao Việt kể chuyện “dở khóc dở cười”

Ra mắt năm 2004 (sản xuất năm 2003), “Mùa len trâu” kể về hành trình đưa đàn trâu đi tránh lũ của chàng trai Kìm, qua đó khắc họa quá trình trưởng thành đầy va đập của một con người giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung giàu tính nhân văn và bối cảnh miền Tây sông nước, bộ phim còn tạo tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế với các giải thưởng lớn như giải đặc biệt tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ), giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Chicago (Mỹ), Grand Prix tại Liên hoan phim Amiens (Pháp) hay giải đặc biệt tại Liên hoan phim Amazonas (Brazil).

“Mùa len trâu” được xem là một trong những dấu ấn đặc biệt của điện ảnh Việt đầu những năm 2000

Một trong những yếu tố làm nên dấu ấn thị giác của “Mùa len trâu” chính là đại cảnh đàn trâu lên tới 300 con – điều hiếm thấy trong điện ảnh Việt Nam thời điểm đó. Tuy nhiên, phía sau những khung hình hoành tráng là cả một quá trình chuẩn bị vất vả và đầy thử thách của ê-kíp.

Theo chia sẻ của diễn viên Kiều Trinh (vai Bân), việc tập hợp đủ số lượng trâu đã là một bài toán khó. Đoàn phim phải đi qua nhiều tỉnh miền Tây, lặn lội từ sáng sớm để “xem mặt” từng con, lựa chọn những con có ngoại hình tương đồng nhằm đảm bảo tính đồng nhất khi lên hình. Có những ngày tìm được trâu đạt tiêu chí nhưng chủ không đồng ý cho mượn, hoặc khoảng cách địa lý khiến việc vận chuyển trở nên phức tạp. Việc gom đủ đàn trâu vì thế kéo dài trong áp lực “mất ăn mất ngủ” của tổ sản xuất.

Thế nhưng, thử thách lớn nhất lại nằm ở khâu ghi hình. Khi hàng trăm con trâu từ nhiều đàn khác nhau được đưa vào cùng một không gian, sự hỗn loạn gần như là điều không thể tránh khỏi. “Đang quay thì cả đàn trâu chạy toán loạn, con người cũng nháo nhác theo vì sợ bị trâu húc”, Kiều Trinh nhớ lại. Việc mỗi khu vực thường chỉ có một con trâu đầu đàn khiến khi gom lại, chúng dễ xung đột, chen lấn, thậm chí đánh nhau, khiến quá trình quay liên tục bị gián đoạn.

Không chỉ đối mặt với sự khó lường của “dàn diễn viên đặc biệt”, các diễn viên còn phải trực tiếp tham gia những cảnh quay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kiều Trinh kể, trong lần đầu tập cưỡi trâu, do thiếu kinh nghiệm, cô nhảy lên lưng khiến con vật giật mình và hất văng xuống đất. Cú ngã khiến nữ diễn viên bị bong gân, phải tập tễnh suốt một tháng. Sau sự cố này, cô luôn cần người chăn trâu đứng gần mỗi khi quay để đảm bảo an toàn.

Một tình huống khác khiến nữ diễn viên “thót tim” xảy ra khi quay cảnh có cả trâu và bò. Trong lúc nhập tâm diễn, một con bò mẹ bất ngờ lao tới tìm con và hướng thẳng về phía cô – người đứng gần hai bò con nhất. May mắn, ê-kíp đã kịp thời phát hiện và can thiệp, tránh được một sự cố nguy hiểm.

Trong khi đó, nam diễn viên Thế Lữ (vai Kìm) cũng trải qua khoảnh khắc suýt trở thành tai nạn nghiêm trọng khi quay cảnh trên sông. Trong phân đoạn nhân vật đưa xác cha về bằng ghe, một chiếc ghe của người dân bất ngờ bị lật, buộc đoàn phim phải chuyển sang hỗ trợ cứu người. Sự hỗn loạn khiến sóng lớn đánh lật chiếc ghe của Thế Lữ. Bị chuột rút, không thể bơi, nam diễn viên rơi vào tình trạng hoảng loạn và phải nhờ đến sự hỗ trợ khẩn cấp từ ê-kíp để vào bờ an toàn.

Không chỉ nguy hiểm, việc làm việc với động vật còn đòi hỏi sự kiên nhẫn đặc biệt. Thế Lữ kể có cảnh dắt trâu qua đồng, nhưng khi máy quay đã sẵn sàng, con trâu lại “cứng đầu” đứng im, không chịu di chuyển. Khi đoàn chuyển sang phương án quay cảnh trâu nằm ăn cỏ, thì ngay lúc bấm máy, con vật lại bất ngờ đứng dậy bỏ đi. Cuối cùng, anh phải trực tiếp vuốt ve, “dỗ dành” khá lâu để trâu chịu hợp tác. Nam diễn viên hài hước đúc kết: “Dỗ trâu còn khó hơn… dỗ người yêu”.

Dù phải đối mặt với hàng loạt tình huống “dở khóc dở cười”, chính những trải nghiệm này đã góp phần tạo nên những thước phim chân thực và sống động cho “Mùa len trâu”. Đại cảnh 300 con trâu không chỉ là điểm nhấn về mặt hình ảnh mà còn thể hiện mức độ đầu tư, tinh thần lăn xả của cả ê-kíp trong việc tái hiện đời sống miền Tây một cách chân thực nhất.

Đáng chú ý, những hình ảnh ấn tượng từ “Mùa len trâu” sẽ được giới thiệu trở lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới”, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Đây không chỉ là dịp để khán giả nhìn lại một tác phẩm kinh điển, mà còn để hiểu thêm về những câu chuyện phía sau ánh đèn máy quay – nơi mỗi khuôn hình đều được đánh đổi bằng không ít mồ hôi, thậm chí cả những khoảnh khắc đối mặt với nguy hiểm của người làm phim.