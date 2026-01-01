'Gặp lại’ người thân trên Google Maps, mời người lạ đến đám cưới gây sốt 2025

Năm 2025, giới trẻ Việt tạo nên nhiều trào lưu thú vị, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và cả trong đời sống thường ngày. Mỗi trào lưu phản ánh rõ nét suy nghĩ, cảm xúc và cá tính của người trẻ, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống giới trẻ trong năm qua.

Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps

Tháng 7/2025, cộng đồng mạng rộ lên trào lưu tìm lại ký ức về căn nhà cũ, góc phố thân quen, người thân đã khuất... nhờ tính năng cho phép xem những hình ảnh đường phố được ghi lại từ nhiều năm trước trên ứng dụng Google Maps.

Cô gái ở An Giang nhìn thấy hình ảnh người cô ruột đã khuất của mình nhờ Google Maps

Theo đó, nhiều người vào Google Maps để xem lại góc phố, căn nhà xưa - nơi mình sinh ra và lớn lên. Một vài người trong số đó may mắn bắt gặp hình ảnh người thân đã khuất và không thể kìm nén được cảm xúc. Một số người gọi đây là “cuộc hội ngộ kỳ diệu” sau những năm tháng xa cách.

Thời điểm đó, các clip hướng dẫn sử dụng tính năng xem ảnh quá khứ trên ứng dụng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ, thu hút hàng triệu lượt xem.

Mời người lạ dự đám cưới

Cuối năm 2025, cộng đồng mạng Việt rộ lên trào lưu mời người lạ đến dự tiệc cưới. Theo đó, những cặp đôi sắp tổ chức hôn lễ chọn ra một bức ảnh cưới, đăng lên mạng xã hội kèm theo lời mời người lạ đến dự tiệc cưới của mình.

Tưởng chừng chỉ là lời mời vui nhưng thực tế, nhiều cặp đôi đã có cơ hội đón tiếp hàng chục vị khách lạ tới dự đám cưới.

Cô dâu ở Hà Nội nhận được quà cưới thú vị từ người lạ

Một cô dâu ở Hà Nội tổ chức đám cưới vào ngày 13/12 vừa qua đã làm 10 mâm cỗ để tiếp đón 60 người lạ đến dự tiệc cưới của mình sau một lời mời vô tư trên mạng.

Một chú rể ở xã Phượng Dực, Hà Nội sau lời mời người lạ đến dự đám cưới cũng nhận được 1.000 lượt đăng ký. Trong đám cưới ngày 27/12, chú rể này đã đón tiếp 50 vị khách lạ đến đám cưới của mình. Sự có mặt của những vị khách lạ đã khuấy động không khí hôn lễ và đem đến trải nghiệm đặc biệt cho chủ nhà.

Trào lưu trồng bonsai gừng

Năm 2025, trào lưu trồng bonsai gừng bất ngờ phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là những người yêu thích cây cảnh và lối sống chậm. Những củ gừng có dáng vẻ lạ mắt, kết hợp với chậu nhỏ xinh và cách bài trí tinh tế thu hút sự chú ý.

Hình ảnh cây bonsai gừng liên tục được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, trong các hội nhóm mê cây cảnh, tạo nên “cơn sốt”.

Trồng bonsai gừng là cách để người trẻ thư giãn

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ mộc mạc, độc đáo, bonsai gừng còn mang đến cảm giác gần gũi, đặc biệt phù hợp với những người trẻ sống ở đô thị hay làm việc nơi văn phòng muốn tìm kiếm niềm vui, sự thư giãn.

Trào lưu tạo ảnh bằng AI

Năm 2025, trào lưu tạo ảnh bằng AI bùng nổ mạnh mẽ, được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Chỉ với vài dòng mô tả, người dùng có thể tạo ra ảnh chân dung theo những phong cách khác nhau. Hình ảnh tạo bởi AI đẹp, có cảm xúc và dễ làm.

Những bức ảnh đẹp và đầy cảm xúc được tạo bởi AI

Một số trào lưu tạo ảnh bằng AI có thể kể đến như: tạo ảnh tuổi thơ "cuộc gặp gỡ xuyên thời gian", tạo ảnh ngắm tuyết rơi giữa mùa hè, tạo ảnh hóa thân thành nàng tiên cá, tạo ảnh cưới...

Việc chia sẻ ảnh AI trên mạng xã hội không chỉ để giải trí, bắt trend mà còn là cách giới trẻ thể hiện cá tính, trí tưởng tượng và sự sáng tạo trong thời đại công nghệ phát triển.