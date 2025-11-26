Gặp gỡ anh chàng "tẻn tẻn" trong Cách em 1 milimet

Khi bộ phim Cách em 1 milimet đang phát sóng trên VTV, nhân vật Trọng (do Đức Châu thủ vai) nhanh chóng trở thành “cây hài” đáng yêu của phim.

Tính cách hóm hỉnh, lối diễn tẻn tẻn và gu thời trang rực rỡ của Châu khiến khán giả cười nghiêng ngả. Nhiều người thậm chí ví Đức Châu có nét duyên dáng và sự hoạt hình giống diễn viên Đỗ Duy Nam - một trong những “thánh lầy” nổi tiếng của màn ảnh Việt.

Đức Châu bất ngờ nổi tiếng vì vai diễn hài hước của mình

Ngay từ những tập đầu, Trọng đã gây chú ý bởi bề ngoài nổi bật với loạt áo len màu sắc sặc sỡ, phong cách có phần lập dị nhưng lại vô cùng hợp với chất nhân vật. Châu chia sẻ, nhân vật Trọng hóm hỉnh cũng là một phần con người thật của anh.

Ngoài đời, Châu luôn được bạn bè nhận xét có gu ăn mặc phá cách, không ngại sử dụng màu sắc nổi bật. Anh kể, nhiều người trêu anh “đồng bóng” nhưng bản thân lại xem đó là một nét riêng biệt.

“Tôi làm sáng tạo nội dung, làm diễn viên, làm quản lý nên tôi luôn thích sự linh hoạt. Trang phục chỉ là cách tôi thể hiện sự tự do trong sáng tạo” - Châu cho hay.

Chính vì vậy, khi đạo diễn cho phép tự xây dựng một phần tạo hình và thoại cho nhân vật Trọng, Đức Châu xem đó là “mảnh đất màu mỡ” để anh thỏa sức sáng tạo.

Trong mắt khán giả, Trọng là nhân vật vui tính, tung hứng duyên dáng nhưng để giữ được chất hài mà không bị lố là một thử thách lớn với Đức Châu.

Anh vốn xuất phát từ diễn xuất sitcom, quen với việc cường điệu, tăng nhịp, “quăng miếng” dồn dập. Cách em 1 milimet lại là phim dài tập, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự tiết chế.

Đức Châu cũng được biết đến là người sáng tạo nội dung nổi tiếng

“Nếu diễn quá tay sẽ mất tự nhiên. Tôi phải tập nói chậm lại, sửa thoại, tiết chế biểu cảm để nhân vật vừa vui nhưng vẫn đời”, anh chia sẻ.

Với Đức Châu, khi được “khán giả khen tôi ‘diễn như không diễn’, đó chính là sự ghi nhận lớn nhất”.

Dù vậy, Đức Châu thừa nhận, có những cảnh anh chưa thực sự ưng ý vì “Sau 3 năm quay lại đóng phim, anh vẫn còn nhiều bỡ ngỡ”. Có phân đoạn quay cận cảnh khóc, anh phải giữ nước mắt trong nhiều lần quay liên tiếp, “đến lúc đạo diễn hô cắt thì nước mắt cũng… cạn luôn”.

Trước khi được biết với nhân vật Trọng, Đức Châu đã có hành trình dài theo đuổi diễn xuất. Anh từng góp mặt trong nhiều phim như Nhất quỷ nhì ma, các phim hài Tết của đạo diễn Phạm Đông Hồng, tham gia Sao phải xoắn 2022, Gala Cười 2022, trước khi tập trung làm nội dung trên mạng xã hội.

Đức Châu từng tham gia diễn xuất trong Nhất quỷ nhì ma, Gala Cười, Sao phải xoắn,...

Năm 2021, anh tham gia chương trình Cầu vồng, được mọi người đánh giá có sự tinh nghịch giống nghệ sĩ Xuân Bắc. Sau đó, Đức Châu quay lại học diễn xuất thêm hai khóa của VFC để rèn kỹ năng chuyên nghiệp.

“Diễn xuất là đam mê của tôi. Tôi chỉ cần được thoải mái, tự tin và có cơ hội" - Đức Châu cho hay. Với anh, nhờ thời gian làm mạng xã hội một thời gian dài đã giúp anh cứng cáp hơn, biết tiết chế hơn khi quay phim dài tập.

Anh nhớ mãi lời đạo diễn Trọng Trinh từng dạy: “Diễn viên phải là người đồng sáng tạo”. Điều đó giúp anh mạnh dạn đề xuất ý tưởng thoại, tạo hình, cách ứng xử của nhân vật khi được tham gia diễn xuất.

Khán giả nhận xét Đức Châu có lối diễn hoạt hình, trào phúng giống diễn viên Đỗ Duy Nam. Anh xem đó là lời động viên nhưng cũng mong muốn được thử sức ở dạng vai hoàn toàn khác:

“Tôi mơ một ngày được đóng vai soái ca. Không phải lúc nào cũng 'tẻn tẻn’, đồng bóng đâu. Tôi cứ làm việc, mong chờ và biết đâu tôi sẽ có cơ hội tốt với mình”.

Ở trong phim hay ngoài đời, Đức Châu cũng là một người thích sáng tạo với thời trang.

Sau Cách em 1 milimet, Đức Châu mong muốn sẽ nhận được những vai có chiều sâu hơn, nặng tâm lý hơn,giúp anh khai thác phần “trưởng thành” trong chính mình.

"Với tôi, dù là vai nhỏ hay vai lớn, đó đều là cơ hội để thể hiện bản thân. Chỉ cần được tin tưởng giao vai, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một diễn viên hài" - Đức Châu bày tỏ.