Gái trẻ ngày nay: "Ở một mình đang sướng, tội gì phải lấy chồng"

Tỷ lệ kết hôn giảm, số người độc thân hoặc kết hôn muộn tăng là xu hướng chung ở nhiều quốc gia hiện nay. Chuyện những người trẻ ngại kết hôn, sinh con không còn thuộc về số ít. Nhiều ý kiến cho rằng, người trẻ hiện nay có nhiều cơ hội và mối quan tâm khác như sự nghiệp, hoài bão, trải nghiệm… nên đã bớt đi nhu cầu tạo dựng gia đình. Bên cạnh đó, việc có thể tự chủ về kinh tế và cảm xúc khiến họ không còn háo hức với hôn nhân.

“Ở một mình đang sướng, tội gì phải lấy chồng”

Lý do khiến Thu Hương (quê Nam Định, nhân viên văn phòng) bước sang tuổi 36 vẫn chưa kết hôn, đơn giản là cô “thích tự do, không thích phải sinh con, chăm sóc con cái hay bị ràng buộc bởi những mối quan hệ bên nhà chồng”. Hương chia sẻ, hiện tại cô đã có một công việc ổn định với mức thu nhập tốt, hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Cô không tìm thấy lý do phải ràng buộc mình với một người đàn ông xa lạ, sau đó kéo theo hàng tá trách nhiệm liên quan đến hôn nhân gia đình. “Ở một mình đang sướng, tội gì phải lấy chồng” là câu trả lời quen thuộc của Thu Hương mỗi khi có người hỏi “Bao giờ kết hôn?”.

Hương tâm sự, cô đã quen với cuộc sống độc thân và thấy hoàn toàn ổn. Cô không ngại ngần khi đi ăn một mình, đi du lịch một mình, thậm chí còn thích tận hưởng cảm giác một mình đó. Điều khiến Hương lăn tăn nhất là đến giờ cô vẫn chưa mua được nhà, vẫn phải đi ở trọ nên tương lai có chút bấp bênh. Nhưng điều đó cũng không khiến cô thấy “phải lấy chồng”.

“Bạn bè, đồng nghiệp đã kết hôn, sinh con luôn nói với tôi rằng: “Độc thân như Hương là sướng nhất”, “Tao ước được tự do như mày”… Hôn nhân nếu vui vẻ thì tại sao họ lại than vãn như vậy. Tôi thấy, cuộc sống độc thân hiện tại rất ổn, đi làm về muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ, không bị ai làm phiền, cũng không phải nhìn sắc mặt ai mà sống. Quan trọng nhất là tôi có thể độc lập về kinh tế và cảm xúc”, Hương chia sẻ.

Nhiều người khao khát tự do nên từ chối kết hôn (ảnh minh họa)

Những năm 20-25 tuổi, Bích Thủy rất háo hức với chuyện kết hôn. Tiêu chuẩn hạnh phúc của cô khi ấy cũng giống như tiêu chuẩn xã hội đặt ra, là kết hôn, sinh con, gây dựng gia đình. Tuy nhiên, sau khi trải qua một vài mối tình, cô khẳng định sẽ độc thân suốt đời, không phải bởi sợ không tìm được đàn ông tốt mà vì không muốn ràng buộc.

35 tuổi, Bích Thủy đã là trưởng phòng nhân sự của một công ty, có mức thu nhập đáng mơ ước. Dưới sự hỗ trợ của gia đình, cô mua được một căn chung cư nhỏ. Đối với Thủy, cuộc sống hiện tại đã qua đầy đủ và vui vẻ. Cô không có nhu cầu ràng buộc hay phải chăm sóc thêm bất kỳ ai.

“Mình nhận ra, bản thân thuộc tuýp người thích hưởng thụ cuộc sống. Hạnh phúc với mình đơn giản là được đi du lịch, nuôi thú cưng, ăn ngon, mặc đẹp. Có thể suy nghĩ này đi ngược với tiêu chuẩn của xã hội nhưng mình nghĩ, chẳng có tiêu chuẩn chung nào cho thứ gọi là hạnh phúc hết. Độc thân, mình có điều kiện tận hưởng hạnh phúc theo cách khác”, Thủy nói.

Bận theo đuổi mục tiêu khác trong cuộc sống

Với nhiều người trẻ, độc thân là lựa chọn ngay từ ban đầu. Họ không thích kết hôn không chỉ vì muốn được tự do mà vì muốn theo đuổi sự nghiệp hơn là theo đuổi tình yêu.

Là kỹ sư công trình, công việc thường xuyên phải di chuyển, Nam Anh (29 tuổi) thấy không còn thời gian để tìm hiểu, yêu đương. Anh từng làm quen với một số cô gái nhưng ai cũng đòi hỏi phải gặp gỡ và nhắn tin thường xuyên, trong khi anh không thể đáp ứng yêu cầu đó. Mệt mỏi với những cuộc cãi vã không hồi kết, Nam Anh lựa chọn độc thân để tập trung cho sự nghiệp.

“Phụ nữ hay than thở, hôn nhân khiến họ đánh mất sự nghiệp nhưng trên thực tế, đàn ông cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cơ quan mình có những anh thường xuyên đi làm muộn vì sáng phải đưa con đi học, xin nghỉ phép nhiều vì vợ đẻ, con ốm… Đôi khi, họ không thể tập trung làm việc vì xích mích gia đình. Riêng mình, mình chọn độc thân để có nhiều thời gian hơn cho những yếu tố khác trong cuộc sống”, Nam Anh chia sẻ.

Thu Phương (27 tuổi) có một mối tình 4 năm và cô đang rất đau đầu khi bạn trai liên tục giục cưới. Phương thừa nhận, sự nghiệp của cô đang trên đà thăng tiến, cô sợ việc kết hôn, sinh con sẽ trì hoãn các cơ hội của mình.

“Bạn trai mình 32 tuổi, là con trai một trong nhà, bố mẹ anh muốn có cháu bế. Bị gia đình giục giã, anh gây áp lực lên mình nhưng mình chưa muốn cưới. Thử nghĩ xem, kết hôn rồi phải sinh con, sinh đứa thứ nhất rồi lại đến đứa thứ hai, biết bao lâu nữa mình mới có thể trở lại công việc với 100% thời gian, sức lực. Mà khi trở lại chắc gì các cơ hội vẫn còn. Nếu được chọn, mình thà không cưới nhưng yêu nhau 4 năm rồi, chia tay không phải chuyện dễ dàng”, Thu Phương than thở.

Với giới trẻ hiện đại, kết hôn không còn là “lẽ dĩ nhiên phải thế” mà là lựa chọn. Nhiều người lựa chọn độc thân để được tự do theo đuổi những mục tiêu mình mong muốn.

