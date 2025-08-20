8 kinh nghiệm đi xem diễu binh

Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đến gần, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Để thưởng thức trọn vẹn không khí hào hùng của buổi lễ, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là cần thiết.

Với kinh nghiệm tham gia các lễ diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (2024), 50 năm Thống nhất đất nước (2025) và nhiều sự kiện lớn khác, anh Nguyễn Duy Hùng, 25 tuổi, ở phường Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp mọi người có một ngày xem diễu binh đáng nhớ.

Anh Nguyễn Duy Hùng, 25 tuổi, ở phường Hà Đông, Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luyện tập tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đầu tháng 8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghiên cứu kỹ lộ trình, tìm địa điểm "đắc địa"

Trước mỗi sự kiện, anh Hùng đều dành thời gian nghiên cứu kỹ sơ đồ các tuyến đường đoàn diễu binh sẽ đi qua. Việc này không chỉ giúp xác định vị trí xem tốt nhất mà còn để tìm hiểu các dịch vụ xung quanh như quán cà phê, nhà nghỉ, hay các điểm gửi xe.

"Dịp lễ 30/4 tại TP HCM, sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện một quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mở cửa xuyên đêm, chỉ cách đường diễu binh khoảng 10 m. Tôi đã đến đó từ sớm để có chỗ nghỉ ngơi và giữ vị trí", anh Hùng kể.

Theo anh, việc có điểm dừng chân gần tuyến diễu binh rất quan trọng, giúp bạn thuận tiện trong việc vệ sinh cá nhân, sử dụng wifi dễ dàng, hoặc xử lý các tình huống phát sinh.

Đến sớm ít nhất trước nửa ngày

Muốn có vị trí ở hàng đầu tiên, quan sát rõ từng khối diễu binh, bạn phải chấp nhận đến sớm để ngồi hàng đầu. Nếu buổi diễu binh diễn ra vào sáng, bạn nên có mặt tại địa điểm đã chọn từ khoảng 3h chiều hôm trước.

"Ngồi từ hàng thứ tư, thứ năm trở đi, tầm nhìn sẽ rất hạn chế. Khi đoàn đi qua, mọi người phía trước sẽ đồng loạt đứng dậy, giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh, gần như che khuất toàn bộ phía trước", anh Hùng chia sẻ kinh nghiệm.

Góc xem diễu binh của anh Hùng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM, sáng 30/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuẩn bị nền tảng thể lực

Ngồi chờ đợi nhiều giờ liền, cộng với thời tiết nắng nóng, hơi đất bốc lên dễ khiến cơ thể mệt mỏi, đuối sức. Thực tế, trong các sự kiện lớn, không ít người đã bị ngất xỉu vì kiệt sức.

Anh Hùng khuyên mọi người nên bắt đầu rèn luyện thể lực ngay từ bây giờ bằng bài tập đơn giản như chạy bộ vào buổi chiều để cơ thể thích nghi với thời tiết nắng nóng.

Bên cạnh đó, trong chờ đợi xem diễu binh, một tiếng mỗi lần hãy đứng dậy vận động nhẹ nhàng tại chỗ để máu huyết lưu thông, tránh tê mỏi chân, tay.

Chiến thuật giữ chỗ hợp lý

Nhiều người nghĩ rằng có thể dùng bạt, thảm lớn để chiếm một khoảng không gian rộng. Tuy nhiên, trong không khí của ngày hội chung, việc chia sẻ vị trí là cần thiết. Theo anh Hùng, mỗi người chỉ nên giữ đủ chỗ cho mình và người đi cùng.

Thay vì những tấm nệm cồng kềnh, bạn có thể mang theo bìa carton. Khi cần nghỉ ngơi có thể trải ra nằm, lúc không cần thì gấp gọn. Ghế gấp cũng là một lựa chọn hữu ích giúp đỡ mỏi chân, nhưng khi đoàn diễu binh đi qua, những người ngồi hàng đầu nên gấp ghế và ngồi xuống đất để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người phía sau.

Người dân bắt đầu xếp hàng giữ chỗ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM, từ 15h ngày 29/4, dự định xuyên đêm để kịp xem diễu binh chính thức vào sáng 30/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ăn uống thông minh để duy trì năng lượng

Thay vì nhịn uống để không đi vệ sinh, bạn hãy uống từng ngụm nước nhỏ, thường xuyên để cơ thể không bị mất nước. Nên mang theo gói bột điện giải để bù nước và bổ sung các chất điện giải cho cơ thể.

Về đồ ăn, nên chuẩn bị những món gọn nhẹ, đủ năng lượng như bánh mì, xúc xích, xôi. Bổ sung thêm dưa chuột hoặc ổi để có chất xơ, giúp bộ máy tiêu hóa dễ dàng làm việc.

Những vật dụng cá nhân không thể thiếu

Một chiếc balo gọn nhẹ nên chứa đủ những vật dụng sau: Ô, mũ rộng vành, áo mưa mỏng để che nắng, che sương đêm và phòng trời mưa, quạt cầm tay, khăn giấy ướt để làm mát và không thể thiếu sạc dự phòng đã đầy pin.

Khẩu trang là vật "bất ly thân", không chỉ giúp chống bụi mà còn giúp bạn thoải mái hơn khi ở trong không gian đông đúc, hạn chế những mùi cơ thể không mong muốn.

Người dân nghỉ ngơi trong một quán cà phê ở quận 1, TP HCM, đêm 29/4 chuẩn bị xem diễu binh vào sáng hôm sau. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nên có người đồng hành

Đi cùng một người bạn hoặc người thân sẽ giúp bạn rất nhiều. Hai người có thể thay phiên nhau giữ chỗ khi một trong hai cần đi vệ sinh hoặc mua đồ. Để chắc chắn, bạn có thể làm quen với những người xung quanh và nhờ họ giữ chỗ giúp.

"Một bức ảnh selfie cùng họ và vị trí ngồi cũng là một cách hay để 'đánh dấu'", Hùng nói.

Ưu tiên người già, trẻ em và cựu chiến binh

Không khí ngày lễ là của chung, hãy sẵn sàng chia sẻ không gian. Nếu gặp các bác cựu chiến binh, người lớn tuổi, hãy vui vẻ nhường họ vị trí đẹp hơn.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, cha mẹ nên cân nhắc kỹ vì việc chờ đợi lâu và thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Nếu vẫn quyết định đi, cha mẹ nên đứng phía sau và để các con ngồi hàng đầu, đồng thời phải để mắt tới trẻ để tránh bị lạc.

"Khi gặp các bác cựu chiến binh, xin hãy ưu tiên và hỗ trợ các bác. Đó là cách chúng ta thể hiện sự trân trọng với thế hệ đi trước", anh Hùng nói.