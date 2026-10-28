Cô gái 26 tuổi tử vong sau khi chụp ảnh trên mái nhà

Theo tờ Sun, Aisulu, người Kazakhstan, trèo từ ban công căn hộ tầng 6 sang mái một tòa nhà liền kề tại khu Ergenekon, quận Sisli, vào khoảng 9h15 ngày 26/10. Bạn cùng phòng chụp ảnh cô mặc váy đỏ, ngồi trên mái với hai chân buông xuống khoảng không, rồi cảnh báo cô tránh xa mép mái.

Tuy nhiên, Aisulu được cho là đã phớt lờ lời nhắc nhở và nói: "Tôi sẽ ngồi đây, cô cứ đi ngủ đi". Người bạn sau đó trở về phòng, để Aisulu ở lại một mình.

Các nhà điều tra nghi tấm mái sau đó bị sập, khiến cô rơi qua khu vực cầu thang của tòa nhà xuống tầng hầm thứ hai. Aisulu tử vong tại hiện trường.

Bức ảnh cuối cùng của Aisulu trước khi tử vong. Ảnh: Sun

Người bạn cùng phòng khai với cảnh sát chỉ phát hiện sự việc sau khi tỉnh giấc vì tiếng nhạc. Khi nhận ra Aisulu không còn trong căn hộ và thấy tấm mái bị vỡ, cô nhìn xuống khoảng trống giữa hai tòa nhà, phát hiện bạn mình nằm bất động phía dưới.

Người bạn cho biết tối hôm trước, cô đã đi chơi cùng Aisulu. Khoảng 5h sáng, Aisulu rời đi để gặp bạn trai.

Cảnh sát sau đó liên hệ với bạn trai 35 tuổi của Aisulu, chủ một cửa hàng tạp hóa. Người này khai đã gặp bạn gái và cô trở về nhà lúc 7h40. Nhà chức trách ra lệnh tạm giữ cả người bạn cùng phòng lẫn bạn trai của nạn nhân để phục vụ điều tra. Hiện chưa có kết luận về trách nhiệm của hai người trong cái chết của Aisulu.

Cảnh sát tiếp tục làm rõ các tình tiết dẫn đến vụ việc.