Hình ảnh hoài niệm 30 năm của Lý Hải và Thanh Thảo gây sốt mạng xã hội
Lý Hải và Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh 30 năm trước, gợi nhớ thời điểm cả hai còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu ca nhạc.
Mới đây, Lý Hải và Thanh Thảo cùng đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh chụp chung từ gần 30 năm trước, gợi nhớ thời điểm cả hai còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu ca nhạc.
Bài đăng gồm 7 hình ảnh, ghi lại diện mạo của hai nghệ sĩ thời trẻ. Trong ảnh, Lý Hải xuất hiện với áo sáng màu, kiểu tóc ngắn rẽ ngôi đặc trưng của một thời, còn Thanh Thảo diện sơ mi kẻ caro, quần jean xanh và mái tóc dài uốn nhẹ. Phong cách ăn mặc giản dị, đậm dấu ấn thập niên 1990 và đầu những năm 2000 khiến bộ ảnh mang màu sắc hoài niệm.
Điều khiến loạt ảnh thu hút sự chú ý không chỉ là diện mạo khác biệt của Lý Hải và Thanh Thảo so với hiện tại, mà còn là ký ức về giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển sôi động. Khi ấy, cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt.