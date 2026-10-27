Hai gia đình tranh chấp đất suốt 200 năm, dân mạng đùa: "Đất tốt đến mức vẫn dư tiền, dư sức để đấu nhau"

Hai gia đình họ Đỗ và họ Trương đã nhiều lần tranh cãi về ranh giới đất trong suốt hai thập kỷ qua.

Mâu thuẫn trở nên căng thẳng khi gia đình họ Đỗ muốn sửa sang nhà bếp và xây cao thêm bức tường. Gia đình họ Trương liên tục phản đối vì lo ngại công trình ảnh hưởng đến ánh sáng và việc thoát nước. Bất đồng khiến hai bên nhiều lần xảy ra cãi vã, thậm chí xô xát.

Cảnh sát và ban quản lý thôn đã hàng chục lần đứng ra hòa giải nhưng vẫn không thể giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trong một buổi hòa giải, gia đình họ Trương đưa ra bằng chứng khiến những người có mặt bất ngờ, đó là một văn tự đất đai có từ năm thứ 46 niên hiệu Càn Long, tức năm 1781, dưới triều đại nhà Thanh (1644-1912).

Trên tờ giấy đã ngả vàng, dù bị rách nhiều chỗ, những dòng chữ viết tay bằng mực vẫn còn khá rõ. Theo gia đình họ Trương, văn tự ghi lại thỏa thuận giữa hai nhà về ranh giới đất, lấy một cây hồng trong sân làm mốc.

Chỉ đến lần tranh chấp mới đây, chính quyền mới nhận ra mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm đã kéo dài hơn 200 năm. Ảnh: Sina.

Gia đình họ Trương cho rằng thỏa thuận này cần được các thế hệ sau tiếp tục tôn trọng.

Từ văn tự cổ, cơ quan chức năng nhận ra mâu thuẫn giữa hai gia đình đã kéo dài hơn 200 năm. Qua nhiều thế hệ, con cháu hai nhà liên tục tranh cãi về ranh giới đất.

Tuy nhiên, tòa án không chỉ căn cứ vào văn tự năm 1781 để xác định ranh giới giữa hai nhà. Cơ quan chức năng còn vận dụng tinh thần nhường nhịn trong một bức thư thời nhà Thanh của Trương Anh, một chính trị gia kiêm học giả nổi tiếng.

Trong thư, Trương Anh khuyên gia đình mình nhường một phần đất cho hàng xóm để giải quyết tranh chấp. Ông viết: “Thư từ phương xa chỉ vì một bức tường, sao không nhường nhau ba thước? Vạn Lý Trường Thành vẫn còn đó, nhưng Tần Thủy Hoàng nay ở nơi đâu?”.

Theo câu chuyện được lưu truyền, gia đình Trương Anh cảm động trước lời khuyên của ông nên chủ động lùi tường vào ba thước. Hàng xóm cũng làm theo, tạo thành một con ngõ rộng sáu thước. Ngày nay, con ngõ này đã trở thành điểm tham quan tại thành phố Đồng Thành, tỉnh An Huy, miền Trung Trung Quốc.

Trong vụ việc hiện tại, cơ quan chức năng nhiều lần đo đạc thực tế tại nhà hai gia đình để lên phương án sửa chữa, bảo đảm quyền lợi của cả hai bên.

Cuối cùng, gia đình họ Đỗ hoàn thành việc sửa sang nhà bếp, còn gia đình họ Trương cũng chấp nhận kết quả trong hòa bình.

“Không có tình yêu nào kéo dài được 200 năm, nhưng kiện tụng thì có thể” - một cư dân mạng bình luận.

Người khác hài hước nhận xét: “Mảnh đất họ đang ở chắc có phong thủy rất tốt, giúp hai gia đình trải qua bao thăng trầm suốt nhiều thế kỷ mà vẫn còn tiền bạc, sức lực để tranh chấp”.